Не лише енергетика: на що Німеччина дасть Україні ще 200 млн євро

Німеччина додатково виділяє Україні 200 млн євро на підготовку до зими. Гроші спрямують на підтримку електро- і теплопостачання, водної інфраструктури, медичних закладів, шкіл та сільського господарства. Рішення ухвалили на тлі посилення російських атак на критичну інфраструктуру, які загрожують не лише побуту українців, а й стабільній роботі економіки.

Німеччина готує Україні 200 млн євро на зиму: допоможуть не лише енергетиці. ФОТО: Pexels

Додаткове фінансування нададуть Міністерство закордонних справ Німеччини та Федеральне міністерство економічного співробітництва і розвитку. 13 листопада бюджетний комітет Бундестагу погодив виділення цих коштів.

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Основну частину допомоги, яку спрямують через кризову програму Міністерства економічного співробітництва і розвитку, використають для підтримки систем електро-, тепло- та водопостачання. Також фінансування передбачене для шкіл і дитячих садків, сільського господарства та цивільного захисту.

Окремий напрям — гуманітарна допомога Міністерства закордонних справ. Вона призначена передусім для мешканців прифронтових територій, внутрішньо переміщених осіб та українських біженців у сусідніх країнах, зокрема Молдові.

Крім того, Німеччина підтримуватиме підготовку українських міст до зими. Особливу увагу приділять водопостачанню, санітарним умовам та медичному обслуговуванню. Гуманітарні програми також мають допомогти родинам, які опинилися у скрутному становищі, забезпечити доступ до тепла, питної води та медичної допомоги.

У німецькому уряді пояснюють додаткову підтримку посиленням російських атак на українську інфраструктуру. За оцінкою Берліна, удари дедалі частіше спрямовані на енергетичні, водні, транспортні та логістичні об'єкти. Через пошкодження енергосистеми в Україні щодня виникають перебої з електропостачанням, а водопостачання зазнає обмежень. Водночас застосування російських безпілотників більшої дальності розширює зону бойових загроз, змушуючи дедалі більше людей залишати свої домівки.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру замість того, щоб перейти до серйозних переговорів. За його словами, додаткова гуманітарна допомога має забезпечити українцям доступ до тепла, питної води та медичного обслуговування.

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Альабалі-Радован наголосила, що російські удари по енергетичній інфраструктурі залишають мільйони людей без належного теплопостачання, а пошкодження водопроводів позбавляють їх доступу до води. Вона також виступила за енергетичне перемир'я, назвавши його першим кроком до припинення таких атак.

У Берліні розглядають зимову допомогу не лише як гуманітарну підтримку. За позицією німецького уряду, вона також має сприяти збереженню спроможності української держави, стабільній роботі економіки та стійкості суспільства в умовах російської агресії.

У німецькому уряді наголошують: здатність України продовжувати опір російському вторгненню є необхідною умовою для переговорів про справедливий і тривалий мир.

Яку ще міжнародну допомогу Україна отримає напередодні зими

Німецька зимова допомога доповнює інші програми міжнародної підтримки України. Зокрема, Європейський Союз планував у серпні надати ще 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти на посилення обороноздатності та стійкості країни.

Окремий напрям — захист українського неба. Велика Британія у вересні обіцяла 100 млн фунтів стерлінгів на зимовий пакет підтримки систем Patriot. Як повідомлялося у вересні, Україна також веде переговори з партнерами щодо ліцензій на виробництво ракет і компонентів для цих систем.

Ще один напрям міжнародного фінансування — охорона здоров'я. Наприкінці жовтня до державного бюджету України надійшло 404,5 млн доларів від Світового банку в межах проєкту THRIVE, спрямованого на реформування медичної системи. Загалом за цією програмою країна вже отримала 701,7 млн доларів.

Фінансування передбачене за виконання конкретних показників: збільшення кількості пацієнтів із гіпертензією, які отримують препарати за програмою «Доступні ліки», концентрацію пологів і хірургічних операцій у лікарнях із великими обсягами медичних послуг, розширення використання сонячної енергетики в медзакладах та вдосконалення механізмів оплати медичних послуг.

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