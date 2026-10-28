Світовий банк перерахував Україні $404,5 млн: за які реформи виділили гроші

До загального фонду державного бюджету України надійшло $404,5 млн від Світового банку в межах проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE). Загалом за цією програмою Україна вже отримала $701,7 млн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

До загального фонду державного бюджету України надійшло $404,5 млн від Світового банку

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Звідки надійшли кошти

Фінансування надали Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародна асоціація розвитку (МАР), які входять до Групи Світового банку.

Із загальної суми:

$304,5 млн залучено через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine за фінансової підтримки уряду Японії;

$100 млн — кредит МАР у межах програми SPUR.

За що Україна отримала фінансування

Проєкт THRIVE передбачає виділення коштів за досягнення конкретних результатів у реформуванні медичної системи.

Зокрема, фінансування надійшло за збільшення кількості пацієнтів із гіпертензією, які отримують препарати за програмою «Доступні ліки», концентрацію пологів і хірургічних операцій у лікарнях із великими обсягами медичних послуг, а також розширення використання сонячної енергетики в медзакладах.

Крім того, Україна виконала показники щодо впровадження нових механізмів оплати медичних послуг та підвищення ефективності роботи закладів первинної медичної допомоги.

Головна мета THRIVE — удосконалення Програми медичних гарантій, оптимізація лікарняної мережі та посилення спроможності Національної служби здоров’я України.

Відповідальним за реалізацію проєкту є Міністерство охорони здоров’я.