Франція спростила отримання громадянства для іноземних пенсіонерів: що зміниться для українців

Франція переглянула підхід до надання громадянства іноземним пенсіонерам, які живуть у країні, але отримують пенсійні виплати з-за кордону. Відтепер іноземне походження пенсії саме по собі не повинно бути причиною для відмови в натуралізації. Нові правила розгляду заяв можуть стосуватися й українців, які проживають у Франції, декларують свої доходи та мають міцні зв’язки з місцевою громадою.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у листі сенаторці від департаменту Шаранта Ніколь Бонфуа (Nicole Bonnefoy). Як пише The Connexion, міністр підтвердив, що підхід до розгляду заяв іноземних пенсіонерів змінили, аби враховувати обставини, які раніше могли стати перешкодою для отримання громадянства.

Сенаторка оприлюднила цю інформацію 9 листопада. За її словами, тепер пенсії, які надходять з інших країн, не повинні автоматично заважати натуралізації, якщо людина декларує ці доходи у Франції та може довести, що давно пов’язана з країною.

«Пенсії, які виплачуються з-за кордону, більше не є самостійною перешкодою для натуралізації», — повідомила Бонфуа, описуючи зміст відповіді міністра.

Важливо, що йдеться не лише про британців, за яких сенаторка виступала перед французьким урядом. Підхід стосується іноземних пенсіонерів загалом, а отже, за відповідних умов ним можуть скористатися й громадяни України.

Які умови тепер враховуватимуть під час натуралізації

Сам факт отримання пенсії з-за кордону більше не має бути визначальним під час розгляду заяви. Натомість французькі органи оцінюватимуть, наскільки людина інтегрована в місцеве життя і чи справді пов’язує своє майбутнє з Францією.

Серед обставин, які можуть свідчити про міцні місцеві зв’язки, Лоран Нуньєс назвав тривале проживання у власному основному житлі у Франції — понад п’ять років, а також участь у житті громади. Зокрема, враховуватимуть громадську діяльність та досвід роботи на виборній посаді в муніципалітеті.

Як пояснив міністр у листі, «походження або характер доходів більше не становить самостійної перешкоди» для натуралізації за наявності відповідних умов. Це означає, що під час оцінювання заяви мають брати до уваги не лише джерело коштів, а й життєвий шлях людини, тривалість її проживання та участь у житті французького суспільства.

Окремий момент стосується податків. Декларування пенсії у Франції не обов’язково означає, що податок із неї потрібно сплачувати саме там. Як звертає увагу The Connexion, міністр говорить про задекларовані у Франції доходи, а не про обов’язкове оподаткування кожної пенсійної виплати. У деяких випадках порядок оподаткування визначають міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Зміни торкнулися й іншої категорії пенсіонерів. За словами Бонфуа, міністерство погодилося адаптувати мінімальні вимоги до доходів для людей, які все життя працювали у Франції, але через невисокі зарплати отримують невелику пенсію.

Сенаторка також повідомила, що кілька справ, які раніше не могли просунутися через проблеми з оцінюванням доходів, уже отримали позитивний розгляд.

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Чому французький уряд переглянув підхід

Проблема загострилася після посилення вимог до натуралізації у 2025 році. Тоді міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо (Bruno Retailleau) направив до префектур циркуляр із вказівками суворіше оцінювати фінансове становище та професійну інтеграцію претендентів на французьке громадянство.

Для частини іноземних пенсіонерів це обернулося труднощами. Вони могли роками жити у Франції, мати там нерухомість, брати участь у житті громади, але отримувати пенсію з іншої країни. Саме іноземне походження виплат ставало проблемою під час розгляду їхніх заяв.

Особливо гостро ситуація торкнулася британців, які оселилися у Франції після завершення трудової кар'єри. Саме їхні випадки стали приводом для звернень Ніколь Бонфуа до уряду.

28 січня 2026 року сенаторка порушила це питання безпосередньо в Сенаті. Вона звернула увагу на ситуацію іноземців, які давно живуть у Франції, інтегрувалися в місцеві громади, але стикаються з відмовами через те, що отримують пенсії з-за кордону.

Тоді Нуньєс не став обіцяти скасування циркуляра свого попередника. Він пояснив, що документ відображає положення чинного законодавства, однак визнав необхідність стежити за тим, як його застосовують на місцях. Міністр пообіцяв звернути увагу на випадки надмірно суворого трактування вимог префектурами.

Після подальших звернень сенаторки позиція міністерства стала конкретнішою. У листі, про який Бонфуа повідомила 9 листопада, Нуньє підтвердив адаптацію підходу до заяв іноземних пенсіонерів.

«Натуралізація має враховувати прихильність до нашої країни, інтеграцію та життєвий шлях людини, а не лише походження її пенсії», — наголосила сенаторка у своєму дописі.

Що це означає для українців у Франції

Для українських пенсіонерів, які живуть у Франції та отримують пенсію з України, зміна підходу може мати практичне значення. Тепер іноземне походження пенсійних виплат саме по собі не повинно ставати підставою для негативного рішення щодо натуралізації.

Втім, це не означає, що французьке громадянство надаватимуть автоматично або без виконання інших вимог. Заявникам потрібно декларувати доходи у Франції, підтверджувати міцні зв’язки з країною та відповідати загальним умовам натуралізації. Стандартна процедура, зокрема, передбачає щонайменше п’ять років проживання у Франції та підтвердження інтеграції у французьке суспільство.

Також важливо, що йдеться про зміну адміністративного підходу до розгляду заяв, а не про скасування законодавчих вимог чи запровадження окремої процедури для пенсіонерів.

Фактично французька влада погодилася з тим, що людина, яка роками живе у Франції, інтегрувалася в її суспільство та декларує свої доходи, не повинна втрачати можливість отримати громадянство лише через те, що пенсію їй виплачує інша держава.

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