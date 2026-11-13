Житло в ЄС подорожчало на понад 60%: де ціни найбільше випередили доходи

Європейцям дедалі складніше купувати власне житло, але ця проблема розподілена між країнами нерівномірно. За десять років у Португалії, Нідерландах та Іспанії ціни на нерухомість зростали значно швидше за доходи населення. Натомість у Румунії, Фінляндії та Болгарії співвідношення цін на житло й доходів покращилося. Нове порівняння Eurostat свідчить , наскільки по-різному змінювалася доступність житла в Європі.

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За даними Eurostat, у 2025 році співвідношення цін на житло та доходів населення в Євросоюзі було на 6,8% вищим, ніж у 2015 році. В середньому купівельна спроможність домогосподарств щодо придбання нерухомості погіршилася. Така тенденція спостерігалася у 17 країнах ЄС, тоді як у десяти показник знизився.

За десять років до другого кварталу 2026 року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 62%. На тлі житлової кризи в грудні 2025 року Європейська комісія представила Європейський план доступного житла.

Португалія очолила рейтинг країн із найгіршою динамікою

Найбільше за період із 2015-го до 2025 року співвідношення цін на нерухомість і доходів населення зросло в Португалії — на 60,8%. На другому місці опинилися Нідерланди, де показник збільшився на 34,3%.

Старший економіст із питань житлової нерухомості банку ABN AMRO Майк Ланген у коментарі Euronews Business пояснив ситуацію в Португалії туристичним бумом і програмою «золотих віз», яка приваблювала іноземних інвесторів. За його словами, приплив іноземного капіталу частково сприяв зростанню цін на нерухомість.

У Нідерландах основними чинниками подорожчання житла Ланген назвав його дефіцит і високий попит з боку інвесторів.

Понад 20% співвідношення цін на житло та доходів збільшилося також в Угорщині (26,5%), Чехії (25,8%), Іспанії (24,5%) та Греції (22,5%). У цих країнах нерухомість дорожчала швидше, ніж зростали доходи населення, тому придбати власне житло стало складніше.

Доцент економіки Триніті-коледжу в Дубліні Ронан Лайонс звернув увагу на спільну особливість країн із найбільшим зростанням показника. За його словами, у великих містах цих держав попит на житло залишається високим, тоді як пропозиція не встигає за ним.

Ще в шести країнах ЄС співвідношення цін на нерухомість і доходів збільшилося більш ніж на 10%. Зокрема, у Словенії — на 18,2%, Ірландії — на 14,4%, Австрії — на 13,6%, Словаччині — на 11,2%, Люксембурзі — на 10,6% та Литві — на 10,1%.

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У Румунії житло стало доступнішим, але оренда залишається дорогою

Найбільше скорочення співвідношення цін на житло та доходів зафіксували в Румунії — на 42,8%. Це означає, що порівняно з 2015 роком нерухомість у країні стала доступнішою відносно доходів населення.

Помітно знизився показник і у Фінляндії — на 25,2%, Болгарії — на 16,2%, на Кіпрі — на 12% та в Італії — на 11,9%.

Майк Ланген пояснив покращення ситуації в Румунії та Болгарії значним зростанням доходів населення після вступу цих країн до Євросоюзу. Саме швидше зростання заробітків порівняно з цінами на нерухомість зробило житло відносно доступнішим.

Проте позитивна динаміка не означає, що житлові витрати перестали бути проблемою. Ронан Лайонс звернув увагу на ситуацію з орендою в Румунії. У 2025 році 56% людей, які винаймали житло за ринковими цінами, жили в домогосподарствах, що витрачали на житло понад 40% наявного доходу. Це найвища частка серед усіх країн ЄС.

Серед чотирьох найбільших економік Євросоюзу динаміка також була різною. У Франції співвідношення цін на житло та доходів знизилося менш ніж на 6%, в Італії — на 11,9%. У Німеччині показник, навпаки, зріс на 1,6%. Найбільше погіршення серед цієї четвірки зафіксували в Іспанії — на 24,5%.

Чому порівняння з 2015 роком не показує всієї картини

Eurostat також порівняв показники 2025 року із середнім співвідношенням цін на житло та доходів у кожній країні за період 2000−2025 років. Якщо даних за 2000 рік не було, для розрахунку використовували найраніший доступний рік.

За цим критерієм у 2025 році показник у Євросоюзі загалом був лише на 0,03% вищим за довгострокове середнє.

Португалія та Румунія знову опинилися на протилежних кінцях рейтингу. У Португалії співвідношення цін на житло та доходів перевищувало довгострокове середнє на 37%, а в Румунії було на 53% нижчим за нього.

В окремих країнах результати двох порівнянь суттєво відрізняються. Наприклад, в Ірландії показник у 2025 році був на 14,4% вищим, ніж у 2015-му, але водночас на 1,7% нижчим за довгострокове середнє. Ронан Лайонс пояснює це, зокрема, тим, що до середнього значення увійшов період житлової бульбашки середини 2000-х років.

Схожа ситуація в Литві: порівняно з 2015 роком співвідношення цін і доходів зросло на 10,1%, але залишалося на 5,7% нижчим за довгострокове середнє.

У Нідерландах та Угорщині показник за десятиліття зріс більш ніж на 20%. Водночас у 2025 році він перевищував довгострокове середнє на 12% у Нідерландах і на 5,3% в Угорщині. У Болгарії ситуація була протилежною: співвідношення цін і доходів було на 36% нижче за довгострокове середнє та на 16,2% нижче за рівень 2015 року.

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Від чого залежить доступність житла

На оцінку доступності нерухомості впливає і період, із яким порівнюють поточні показники. Майк Ланген наголошує, що 2015 рік був майже історичним мінімумом за співвідношенням цін на житло та доходів. Фактично нинішню ситуацію порівнюють з одним із найдоступніших періодів за останні 20 років. Якби за точку відліку взяли 2005 рік, зростання показника було б значно меншим, зазначив економіст.

Ще один важливий чинник — вартість іпотеки. Адже більшість покупців не купують нерухомість за готівку, а користуються кредитами. Ланген звернув увагу на зміну депозитної ставки Європейського центрального банку: вона становить 2,5%, тоді як наприкінці 2015 року була від'ємною — мінус 0,3%.

Ронан Лайонс застерігає, що обидва показники Eurostat відображають лише зміни порівняно з певним періодом або довгостроковим середнім значенням. Вони не дають відповіді на запитання, наскільки доступним є житло зараз. Навіть зниження співвідношення цін і доходів не означає, що ринок нерухомості став доступним для покупців.

Економіст також звернув увагу на те, що країни, які демонструють покращення в статистиці Eurostat, не завжди мають сприятливу ситуацію для орендарів. Зокрема, у Фінляндії, де співвідношення цін на житло та доходів скоротилося на чверть, орендарі витрачають на житло близько 32% своїх доходів. За даними дослідження Eurostat про доходи та умови життя, це найвища частка серед країн ЄС.

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