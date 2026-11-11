Уряд погіршив прогноз ВВП України на 2027 рік: що змінилося

Уряд переглянув макроекономічний прогноз, на якому базується проєкт державного бюджету на 2027 рік. Тепер Кабмін очікує, що зростання ВВП України наступного року становитиме лише 0,4% замість прогнозованих раніше 1,3%. Водночас уряд погіршив оцінки щодо прибутків бізнесу та експорту, а прогноз інфляції підвищив до 8,5%. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Менше прибутків, дорожче виробництво та слабкий експорт: що уряд прогнозує економіці України. Фото: AP

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Як уряд змінив прогноз ВВП та інфляції

За даними Железняка, Кабмін оновив другий сценарій макропрогнозу на 2027−2029 роки. Саме він був покладений в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Згідно з новими оцінками, зростання реального ВВП України у 2026 році становитиме 0,1% замість очікуваних раніше 1,6%. Прогноз на 2027 рік також знизили — з 1,3% до 0,4%.

Водночас уряд переглянув у бік підвищення очікування щодо інфляції. На 2026 рік прогноз зріс із 9,2% до 10,6%, на 2027-й — до 8,5%.

Змінилися й очікування щодо зовнішньої торгівлі. Якщо раніше уряд прогнозував зростання експорту у 2026 році на 3,1%, то тепер очікує його скорочення на 1,9%. У грошовому вимірі це $52,9 млрд проти попереднього прогнозу в $55,8 млрд.

Що новий прогноз означає для бізнесу

Перегляд макроекономічних показників позначився й на оцінках фінансових результатів підприємств.

За новим сценарієм, прибуток прибуткових підприємств у 2027 році становитиме 1,756 трлн грн. У першому сценарії Бюджетної декларації цей показник оцінювали у 2,16 трлн грн. Таким чином, новий прогноз на 19% нижчий.

Крім того, уряд очікує суттєвішого зростання цін виробників промислової продукції. У 2027 році вони можуть зрости на 17,3% проти 10,3%, передбачених попереднім сценарієм.

Номінальний ВВП України у 2027 році прогнозують на рівні 11,185 трлн грн. Це на 345 млрд грн менше за показник першого сценарію Бюджетної декларації, який становив 11,531 трлн грн.

За оцінками Кабміну, експорт у 2027 році зросте лише на 0,8%, тоді як імпорт — на 10,7%. Дефіцит торгівлі прогнозується на рівні $85 млрд.

Серед інших показників — безробіття на рівні 13% у 2027 році та 13,3% у 2029-му. Кількість зайнятих, за прогнозом, становитиме 12,7 млн осіб.

Середню зарплату у 2027 році уряд оцінює у 36 804 грн. Її зростання в реальному вимірі, тобто з урахуванням інфляції, прогнозується на рівні 4,9%.

Які припущення заклав уряд у макропрогноз

Переглядаючи економічні очікування, Кабмін врахував низку обмежень, які впливатимуть на роботу підприємств та зовнішню торгівлю.

Зокрема, уряд припускає, що порти Великої Одеси працюватимуть із суттєвими обмеженнями. Також у прогнозі враховано наслідки руйнувань у металургії, енергетиці та логістиці протягом 2026 року, які зменшили виробничі потужності.

Серед інших припущень — затримки міжнародного фінансування, що стримують інвестиції, та продовження інтенсивних обстрілів у першому півріччі 2027 року.

Водночас сценарій передбачає завершення активних бойових дій у 2027 році. З цим припущенням пов'язане очікуване відновлення економічного зростання у другій половині року.

Окремо уряд врахував вплив дефіциту електроенергії на економіку. За оцінками Кабміну, кожен недовироблений 1 млрд кВт·год електроенергії зменшує ВВП ще на 0,15 відсоткового пункта.

Що уряд прогнозує на 2028−2029 роки

На наступні два роки Кабмін очікує прискорення економічного зростання. За другим сценарієм, ВВП України має зрости на 4,1% у 2028 році та на 5,9% у 2029-му.

Інфляцію прогнозують на рівні 8,2% та 5,9% відповідно. Середньорічне зростання експорту в цей період очікується на рівні 9,5% за умови відкриття портів.

Як повідомив Железняк, оновлений макропрогноз Мінфін використовуватиме під час доопрацювання проєкту державного бюджету на 2027 рік між першим і другим читаннями.

За його словами, прогноз обговорили з Міністерством фінансів, Національним банком України, Європейською комісією та Міжнародним валютним фондом. Принципових заперечень від цих установ не було.

Як змінився прогноз Національного банку

Раніше власний макроекономічний прогноз погіршив і Національний банк України. Наприкінці жовтня регулятор переглянув оцінки економічної динаміки на 2026−2027 роки.

Якщо раніше НБУ очікував зростання ВВП на 1,8% у 2026 році та на 2,8% у 2027-му, то тепер прогнозує скорочення економіки на 0,4% цього року та зростання лише на 0,4% наступного.

Прогноз інфляції регулятор також підвищив: із 10% до 12,5% на кінець 2026 року та з 6,9% до 7,3% у 2027-му.

За даними Державної служби статистики, у третьому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, у другому кварталі було зафіксовано зростання на 0,4%, а в першому — скорочення на 0,6%.

Інфляція в річному вимірі за підсумками жовтня 2026 року прискорилася до 11%. У вересні цей показник становив 10%, а в серпні — 8,1%.