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8 вересня 2026, 14:14

Британія виділить Україні 100 млн фунтів на зимовий пакет Patriot

Велика Британія виділить Україні 100 млн фунтів на зимовий пакет підтримки систем Patriot. Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей пакет є одним із головних пріоритетів у переговорах із міжнародними партнерами, пишуть Novyny.live.

Велика Британія виділить Україні 100 млн фунтів на зимовий пакет підтримки систем Patriot.
Володимир Зеленський

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Що входить у переговори

За словами Зеленського, Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони напередодні зимового періоду. Окремо тривають переговори щодо ліцензій на виробництво ракет і компонентів для систем Patriot.

Вони ведуться безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом, на рівні української та американської команд, а також між виробниками.

Позиція США

Зеленський зазначив, що процес просувається. За його словами, президент США вже надав позитивну відповідь щодо питання ліцензійного виробництва ракет і компонентів для Patriot.

Переговори з Норвегією

Президент також повідомив, що сьогодні планує обговорити зимовий пакет із прем'єр-міністром Норвегії.

Йдеться про подальшу підтримку України в умовах очікуваного посилення російських атак на енергетичну та критичну інфраструктуру взимку.

Що це означає

Зимовий пакет Patriot має посилити українську протиповітряну оборону в період, коли ризики масованих російських атак традиційно зростають.

Для України пріоритетом залишається не лише отримання готових систем і ракет, а й розширення можливостей виробництва компонентів у співпраці з партнерами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
P93
P93
8 вересня 2026, 14:24
#
100 млн фунтів ділимо на вартість однієї ракети 3,1 мільйона фунтів мінус транспортування мінус корупція і того маємо отримати 20 ракет до системи петріот за 100 млн фунтів. Потужно!
+
0
bagration
bagration
8 вересня 2026, 14:51
#
Питання в іншому, хто продасть? Це ж не банка шпротів, в АТБ не купиш)
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