Топ-5 новин за середу: блекаути до 20 годин, долар дорожчає, а продажі через OLX оподатковуватимуть по-новому

Генерації вистачає, але її передати неможливо. Через цілеспрямовані удари по підстанціях українцям загрожують блекаути до 14−20 годин на добу, колапс каналізації та зростання цін — бізнес уже змушений купувати світло за 17 гривень за кіловат. «Мінфін» з'ясував, що відбувається з енергосистемою просто зараз, чому у Києві готуються до подачі струму за залишковим принципом, і до чого тут сценарій МВФ із тарифом 9,70 гривень для населення.

На початку листопада попит на іноземну валюту в Україні зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону, та активніші купівлі з боку населення. Водночас пропозиція валюти скоротилася через російські обстріли та менші надходження від експортерів. Національний банк заявив, що ситуація залишається під контролем, а дефіциту готівкових доларів та євро в банківській системі немає. Про це йдеться в повідомленні НБУ щодо ситуації на валютному ринку.

З 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів від продажу товарів через цифрові платформи. Якщо людина користується кількома онлайн-майданчиками, а її сукупний річний дохід перевищує €2000, податкова за визначених законом умов самостійно розраховуватиме податкове зобов'язання. На сплату після отримання податкового повідомлення-рішення буде 60 днів. Про це повідомляє Державна податкова служба.

В Україні готують нові правила оподаткування криптовалют, а для криптобірж та інших учасників ринку планують запровадити обов'язкову авторизацію. Профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт № 10225-д про регулювання ринку віртуальних активів. За словами народного депутата Ярослава Железняка, який очолює робочу групу з підготовки документа, законопроєкт передбачає набрання чинності з 1 липня 2027 року.

Нові правила для крипторинку можуть створити ризики для гривні та фінансової системи України. Про це заявив Національний банк, відмовившись підтримати законопроєкт № 10225-д у його нинішній редакції. Регулятор застерігає, що документ відкриває шлях для неконтрольованого обігу іноземних токенів, створює нерівні умови для учасників ринку та залишає питання допуску торговельних майданчиків на розсуд НКЦПФР.