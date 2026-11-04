Депутати визначились з правилами оподаткування криптовалют в Україні: що відомо

В Україні готують нові правила оподаткування криптовалют, а для криптобірж та інших учасників ринку планують запровадити обов'язкову авторизацію. Профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт № 10225-д про регулювання ринку віртуальних активів. За словами народного депутата Ярослава Железняка, який очолює робочу групу з підготовки документа, законопроєкт передбачає набрання чинності з 1 липня 2027 року.

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Профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт № 10225-д про врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.

Як зазначив Железняк, рішення підтримали 20 членів комітету. Документ визначає правила оподаткування операцій із криптовалютами, розподіляє повноваження між державними регуляторами та встановлює вимоги до криптобірж і інших учасників ринку.

Законопроєкт має набрати чинності 1 липня 2027 року. Його розгляд у Верховній Раді продовжиться на другому читанні, яке, за словами Железняка, планують провести в листопаді.

Як оподатковуватимуть операції з криптовалютою

Одна з основних змін стосується оподаткування доходів від операцій із віртуальними активами. Податок планують нараховувати на прибуток — різницю між витратами на придбання криптовалюти та доходом від її продажу, а не на всю суму операції.

Водночас операції з віртуальними активами звільнятимуться від ПДВ. Не оподатковуватиметься і обмін одного віртуального активу на інший. Ще одна передбачена пільга — звільнення від оподаткування прибутку в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати.

Окремі умови встановлять для криптоактивів, придбаних до запровадження нового регулювання. Для них передбачено перехідний період до кінця 2028 року, протягом якого застосовуватиметься знижена ставка податку на доходи фізичних осіб — 5%.

Хто регулюватиме ринок і які вимоги запровадять

Повноваження з регулювання ринку віртуальних активів розподілять між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Національним банком України. Комісія відповідатиме за регулювання крипторинку, а НБУ здійснюватиме нагляд у визначених сферах, зокрема щодо електронних грошей і валютного нагляду.

Для криптовалютних бірж, кастодіанів та інших постачальників послуг із віртуальними активами передбачена обов'язкова авторизація. Крім того, законопроєкт встановлює вимоги до зберігання клієнтських активів, розгляду скарг і захисту прав користувачів.

Окремий блок змін стосується фінансового моніторингу. Учасники ринку повинні будуть дотримуватися посилених вимог щодо перевірки походження коштів.

Ухвалення закону буде лише одним з етапів запровадження нової системи. Для її повноцінної роботи знадобиться додаткове нормативне регулювання. Раніше НКЦПФР повідомляла про плани підготувати після ухвалення закону 18 підзаконних актів. На цю роботу, за оцінкою Комісії, знадобиться орієнтовно пів року.

Україна — серед лідерів за використанням криптовалют

Законодавче врегулювання відбувається на тлі активного використання криптоактивів в Україні. За даними дослідження Chainalysis, у 2026 році країна посіла сьоме місце серед 117 держав за рівнем використання криптовалют. Порівняно з попереднім роком Україна піднялася на одну позицію.

Дослідження охоплює період із липня 2025-го до червня 2026 року. Під час формування рейтингу враховували активність користувачів через криптосервіси, внутрішні та міжнародні перекази, а також обсяги криптоактивів на балансах.

Водночас спеціального комплексного регулювання цього ринку в Україні досі не запровадили. Серед питань, які має врегулювати законопроєкт № 10225-д, — правовий статус віртуальних активів, права їхніх власників, вимоги до постачальників послуг і порядок оподаткування операцій.

Робота над документом тривала кілька років. Початковий законопроєкт № 10225 зареєстрували у 2023 році, а доопрацьовану альтернативну редакцію № 10225-д — 24 квітня 2025 року. 3 вересня 2025 року Верховна Рада підтримала документ за основу, після чого його готували до другого читання.

Железняк повідомив, що текст документа налічує 264 сторінки, а порівняльна таблиця до нього — 1301 сторінку.

Депутат назвав цю роботу одним із найбільших викликів у своїй законотворчій кар'єрі. За його словами, під час підготовки документа команда орієнтувалася на найкращі практики Європейського Союзу.

Після підтримки профільним комітетом законопроєкт має пройти друге читання у Верховній Раді. До його остаточного ухвалення положення документа ще можуть змінитися.