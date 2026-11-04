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4 листопада 2026, 9:36

Продажі через OLX та інші платформи: кому податкова надішле повідомлення про сплату податку

З 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів від продажу товарів через цифрові платформи. Якщо людина користується кількома онлайн-майданчиками, а її сукупний річний дохід перевищує €2000, податкова за визначених законом умов самостійно розраховуватиме податкове зобов'язання. На сплату після отримання податкового повідомлення-рішення буде 60 днів. Про це повідомляє Державна податкова служба.

З 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів від продажу товарів через цифрові платформи.
Із 1 січня 2027 року в Україні запрацюють нові правила оподаткування доходів від продажу товарів через цифрові платформи.
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Коли податкова нарахує податок

Згідно з новими правилами, контролюючий орган за податковою адресою фізичної особи визначатиме податкове зобов'язання у двох випадках:

  • Сукупний дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ перевищує €2000 за календарний рік.

  • Річний дохід від діяльності через цифрові платформи перевищує 834 мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня звітного року.

ДПС використовуватиме звіти операторів платформ, податкові розрахунки та інформацію від іноземних податкових органів, отриману в межах міжнародного автоматичного обміну.

Якщо доходи або вже утримані податки зазначені в іноземній валюті, їх перераховуватимуть у гривні за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного року.

При цьому ліміт €2000 стосується саме продажу товарів. Він не поширюється на всі види діяльності через цифрові платформи.

Коли надійде повідомлення та скільки часу на сплату

Податкова надсилатиме повідомлення-рішення з детальним розрахунком суми податку до 1 липня року, наступного за звітним.

Перші такі повідомлення за доходами 2027 року платники зможуть отримати до 1 липня 2028 року.

Після вручення документа фізична особа матиме 60 днів для сплати визначеної суми.

Водночас за загальним правилом податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи, який утримуватиме податок із доходів продавця. Самостійне нарахування ДПС застосовуватиметься у передбачених законом ситуаціях.

Які ставки діятимуть

Новий порядок передбачений законом № 4903-IX від 9 червня 2026 року.

Для фізичних осіб, які відповідають установленим вимогам, передбачено спеціальний режим оподаткування.

Для застосування ставки 10% продавець має, зокрема, бути резидентом України, не використовувати найману працю, не продавати підакцизні товари та отримувати оплату на визначений рахунок через належним чином зареєстровану платформу.

Що зміниться для продавців

Як раніше писав «Мінфін», нові правила передбачають облік сукупного доходу людини від продажу товарів через різні платформи.

Наприклад, якщо продавець отримав €1200 на одному майданчику та €1100 на іншому, загальна сума становитиме €2300. Вона перевищує річний неоподатковуваний поріг на €300. За дотримання інших умов спеціального режиму оподаткуванню підлягатиме сума перевищення, а не всі €2300.

Нові положення також стосуватимуться доходів від оренди нерухомості й транспорту та надання особистих послуг через цифрові платформи. Для цих видів діяльності правила застосування неоподатковуваного порогу відрізняються.

Доходи, не пов'язані з діяльністю через цифрові платформи, і надалі оподатковуватимуться за загальними нормами Податкового кодексу.

Закон також створює основу для міжнародного обміну інформацією про доходи користувачів онлайн-сервісів. Це дозволить податковим органам отримувати відомості не лише від українських платформ, а й від компетентних органів інших держав за умов дії відповідних механізмів обміну.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
4 листопада 2026, 11:11
#
Чудово що навіть податок виставляти будуть в стилі податку на землю. Менше шансів нарватися на штраф за несплату.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
4 листопада 2026, 12:18
#
Що у тебе там чудового? чим більше податків тим чудовіше?
+
0
Три літри
Три літри
4 листопада 2026, 12:24
#
чим більше податків тим чудовіше?

Чим меньше податків.

І ти ж чудово знаєш що податок зменшено з 23% як це встановлено вже десятки років і як треба платити зараз з кожної продажі до 0% з 1 січня 2027 року. Бо це купу раз тут обговорювалось. Бо більшість не продає на 100000₴ в рік. А ті хто все ж продасть мій 18 про макс заплатять лише 10%, а не 23%.
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