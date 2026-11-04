Чому долар дорожчає в Україні: НБУ пояснив ситуацію на валютному ринку та чи є дефіцит валюти

На початку листопада попит на іноземну валюту в Україні зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону, та активніші купівлі з боку населення. Водночас пропозиція валюти скоротилася через російські обстріли та менші надходження від експортерів. Національний банк заявив, що ситуація залишається під контролем, а дефіциту готівкових доларів та євро в банківській системі немає. Про це йдеться в повідомленні НБУ щодо ситуації на валютному ринку.

Національний банк заявив, що ситуація залишається під контролем, а дефіциту готівкових доларів та євро в банківській системі немає.

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Чому зростає курс долара

За поясненням Нацбанку, на початку листопада одночасно посилилися декілька чинників тиску на гривню.

Насамперед суттєво збільшилися бюджетні видатки, зокрема на сектор оборони та безпеки. Крім того, населення активізувало купівлю іноземної валюти, що традиційно відбувається на початку місяця після оновлення щомісячних лімітів.

Водночас пропозицію валюти обмежили значні обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня та наслідки російських атак на українську економіку.

Через обстріли сезонне зростання експорту виявилося слабшим за очікування. Як наслідок, аграрні та металургійні підприємства продавали менше валютної виручки.

Частково ситуацію підтримували ситуативні продажі валюти окремими компаніями. Однак вони були нерегулярними, і в періоди скорочення таких операцій гривня слабшала відносно долара.

НБУ наголосив, що коливання офіційного курсу відповідають режиму керованої гнучкості та відображають зміни балансу попиту й пропозиції на ринку.

Чи є дефіцит доларів у банках

На тлі збільшення різниці між офіційним курсом і курсами продажу валюти в банках та обмінниках НБУ провів консультації з учасниками ринку.

Крім того, 3 листопада регулятор здійснив операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для поповнення їхніх кас.

Результати показали, що фактичний попит банків на готівкову валюту був значно нижчим за запропонований обсяг.

Національний банк задовольнив усі заявки банків. За оцінкою регулятора, це підтверджує відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти.

У НБУ також вважають, що економічних підстав для значного збільшення різниці між офіційним курсом і курсами продажу валюти фінансовими установами немає.

На 4 листопада регулятор запланував повторні операції з обміну безготівкової валюти на готівкову, щоб за потреби підтримати валютну ліквідність банків.

Чи вистачить НБУ резервів для підтримки гривні

Нацбанк запевнив, що має достатній обсяг міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку.

Станом на 1 жовтня 2026 року резерви України становили $47,1 млрд. За повідомленням регулятора, до кінця жовтня вони збільшилися.

Для порівняння, на початку повномасштабного російського вторгнення міжнародні резерви України становили менш як $30 млрд.

У НБУ наголосили, що готові за потреби вживати додаткових заходів для стабілізації валютного ринку.

Що відбувається на валютному ринку

Як раніше писав «Мінфін», у жовтні Національний банк продав на валютному ринку понад $6 млрд для покриття дефіциту іноземної валюти. Це був один із найбільших місячних обсягів інтервенцій.

За розрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанківському ринку в жовтні становив близько $181,1 млн. Разом із готівковим сегментом показник сягнув $231,6 млн на день.

Валютний попит посилювався на тлі скорочення експортних надходжень, зростання імпорту та збільшення купівлі валюти населенням. За оцінкою аналітика, у жовтні українці щодня купували в середньому $101,7 млн готівкової валюти, тоді як продавали близько $58,2 млн.

На початку листопада напруження збереглося. За даними порталу «Мінфін», 3 листопада середній курс продажу долара в банках становив близько 46,17 грн, а в обмінниках — 46,40 грн.