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4 листопада 2026, 20:11

Крипторинок за новими правилами: три претензії НБУ до законопроєкту

Нові правила для крипторинку можуть створити ризики для гривні та фінансової системи України. Про це заявив Національний банк, відмовившись підтримати законопроєкт № 10225-д у його нинішній редакції. Регулятор застерігає, що документ відкриває шлях для неконтрольованого обігу іноземних токенів, створює нерівні умови для учасників ринку та залишає питання допуску торговельних майданчиків на розсуд НКЦПФР.

Нові правила для крипторинку можуть створити ризики для гривні та фінансової системи України.
Національний банк не підтримав законопроєкт № 10225-д у його нинішній редакції, вказавши на проблеми з контролем за іноземними токенами. Фото: kyivcity
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Чому НБУ не підтримав законопроєкт

Національний банк наголошує, що не виступає проти легалізації та розвитку ринку віртуальних активів. Навпаки, регулятор підтримує його врегулювання за європейськими правилами MiCA, міжнародними стандартами та рекомендаціями Міжнародного валютного фонду. Однак, на думку НБУ, нові правила не повинні послаблювати контроль над фінансовими потоками та створювати загроз для монетарного суверенітету України.

Свої зауваження регулятор зосередив навколо трьох проблем. Перша стосується іноземних токенів, які можуть фактично виконувати функції електронних грошей, але не перебувають під відповідним наглядом у країнах їхньої емісії.

На думку НБУ, спрощений допуск таких активів на український ринок може ускладнити проведення монетарної політики, створити додаткові ризики для платіжної інфраструктури та фінансової стабільності. Тому Нацбанк наполягає, що повинен мати повноваження оцінювати ризики іноземних токенів і, за необхідності, обмежувати їхній обіг в Україні.

Друге застереження стосується різних вимог до українських та іноземних віртуальних активів. НБУ побоюється, що спрощені правила для іноземних інструментів дозволять обходити вимоги, встановлені для аналогічних активів українського походження. У результаті частина ринку може опинитися поза належним державним наглядом.

Чому виникли питання до криптоплатформ

Окремі претензії Нацбанку стосуються правил допуску операторів торговельних майданчиків. Йдеться про компанії, які організовуватимуть торгівлю віртуальними активами.

Спочатку НБУ пропонував не обмежувати кількість таких операторів за умови, що вони відповідатимуть установленим вимогам. Пізніше регулятор погодився на компроміс із НКЦПФР — дозволити на першому етапі працювати трьом юридичним особам, відібраним за конкурсом.

Однак у фінальній редакції законопроєкту, за словами НБУ, не визначено чіткої кількості операторів, які зможуть працювати протягом перших п'яти років. Фактично це рішення залишається на розсуд НКЦПФР. Нацбанк вважає, що така модель створює ризики монополізації ринку та можливих корупційних зловживань під час авторизації компаній.

Чому НБУ вимагає доопрацювати документ

У Нацбанку також звернули увагу на процес підготовки законопроєкту. Фінальну редакцію документа, яку профільний комітет Верховної Ради рекомендував до другого читання, регулятор отримав лише пізно ввечері напередодні засідання. За оцінкою НБУ, текст не враховує низки принципових домовленостей, досягнутих під час роботи спільної групи.

Зауваження Нацбанку на засіданні комітету озвучив заступник голови НБУ Олексій Шабан. Водночас формат обговорення, за твердженням регулятора, не дав змоги провести повноцінну фахову дискусію.

У зв'язку з цим НБУ закликає парламентарів доопрацювати законопроєкт із залученням усіх учасників законодавчого процесу. Регулятор наголошує, що готовий продовжувати роботу над створенням правил для ринку віртуальних активів, але не підтримує документ у його нинішній редакції.

Нагадаємо

В Україні готують нові правила оподаткування криптовалют, а для криптобірж та інших учасників ринку планують запровадити обов'язкову авторизацію. Профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт № 10225-д про регулювання ринку віртуальних активів. За словами народного депутата Ярослава Железняка, який очолює робочу групу з підготовки документа, законопроєкт передбачає набрання чинності з 1 липня 2027 року.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Sg Ms
Sg Ms
4 листопада 2026, 22:01
#
Нацбанк, выпускающий безлимитно свои гривневые фантики. По примеру конченого ЕС, убивший весь фиат своими бесконечными фин мониторингами, блокировками и ограничениями жалуется на то что свободная крипта недостаточно контролируемая им. Да она как бы и создавалась только из-за вас, жалких немощных карликов, кроме запретов ни на что не способных.
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