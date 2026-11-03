Топ-5 новин за вівторок: бюджет недоотримав 73,7 млрд грн, оренда в Києві подешевшала, а Binance розкрила схему крадіжки

Ринок столичної нерухомості розвернувся: пропозиція зросла на 15−18%, а медіанні орендні ставки лише за місяць обвалилися на 11−13%. Наразі умови диктують квартиранти. Вони масово з'їжджають з лівого берега через затори на мостах, вимагають укриттів та енергоавтономності, або зовсім їдуть до передмістя, де зимувати «безпечніше». Дійшло до цінового парадоксу: за однушку в Бучі вже просять 16 тисяч гривень — майже стільки ж, скільки коштує оренда на столичній Оболоні, доки власники житла у Києві змушені різати ціни на метри, що стоять порожні.

Державний бюджет України за десять місяців 2026 року недоотримав 73,7 млрд грн запланованих доходів. Найбільше відставання зафіксували в останні три місяці звітного періоду. Якщо країна не отримає нових траншів міжнародної допомоги, до кінця року можуть виникнути проблеми з фінансуванням оборони та соціальних виплат. Про це 3 жовтня повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Підприємства, чиї склади знищили або пошкодили внаслідок російської агресії, зможуть швидше знайти приміщення для відновлення роботи. Уряд дозволив такому бізнесу орендувати державне та комунальне майно без аукціонів. Спрощений порядок також поширили на компанії, які забезпечують роботу дата-центрів, телекомунікаційних мереж та електронних довірчих послуг. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще шість місяців після його припинення або скасування.

Перш ніж викрасти у криптобіржі Binance активи на $6,3 млрд, хакери кілька місяців готували атаку. Щоб отримати доступ до систем біржі, зловмисники скористалися підробленим програмним забезпеченням і фальшивою пропозицією роботи. Через останню вони змусили одного зі співробітників завантажити шкідливий код.

Національний банк України змінив методику розрахунку валютних курсів і міжбанківських ставок, а також розширив перелік даних про них, які публікуватиме щодня. Крім того, регулятор запровадив новий індикатор курсу гривні до євро, який стане орієнтиром для банків та їхніх клієнтів під час укладання угод.