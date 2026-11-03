Криптокрадіжка на $6,3 млрд могла початися зі співбесіди: Binance розкрила схему злому

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 19:16

Криптокрадіжка на $6,3 млрд могла початися зі співбесіди: Binance розкрила схему злому

Перш ніж викрасти у криптобіржі Binance активи на $6,3 млрд, хакери кілька місяців готували атаку. Щоб отримати доступ до систем біржі, зловмисники скористалися підробленим програмним забезпеченням і фальшивою пропозицією роботи. Через останню вони змусили одного зі співробітників завантажити шкідливий код.

Перш ніж викрасти у криптобіржі Binance активи на $6,3 млрд, хакери кілька місяців готували атаку.
Найбільша криптокрадіжка в історії могла початися зі співбесіди. Фото: Bloomberg Television
Додати як бажане джерело в Google

Подробиці багатоступеневої атаки Binance розкрила у новому звіті, повідомляє Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Криптобіржа Binance оприлюднила попередній звіт про масштабну хакерську атаку. За даними компанії, операція тривала кілька місяців. Вона почалася зі шкідливого програмного забезпечення. Згодом хакери використали фальшиву співбесіду, щоб отримати доступ до комп'ютера співробітника.

Як хакери готували атаку на Binance

Перший етап операції розпочався ще в червні. Один зі співробітників команди розробників криптогаманців завантажив інструмент штучного інтелекту, який містив шкідливий код.

Binance виявила проблему, замінила пристрій співробітника та оновила облікові дані. Однак зловмисники вже отримали інформацію про його роль у компанії та інших членів команди.

У вересні хакери використали ще один спосіб проникнення. Інший програміст, який шукав нову роботу, пройшов співбесіду з представниками нібито реальної компанії. Зокрема, він навіть поспілкувався онлайн із людиною, яка представилася її генеральним директором.

Після цього розробник завантажив на свій комп'ютер репозиторій із шкідливим кодом. Насправді компанія, від імені якої проводили співбесіду, була вигаданою.

Як зловмисники отримали доступ до криптогаманців

20 жовтня нападники використали вже заражений комп'ютер разом із внутрішнім інструментом штучного інтелекту Binance. Це дозволило їм отримати контроль над системою одного з розробників гаманців, а також пристроєм іншого співробітника тієї самої команди.

29 жовтня хакери скористалися комп'ютером другого розробника та викраденими обліковими даними першого. Через шкідливий скрипт вони запустили атаку, під час якої викрали криптоактиви на $6,3 млрд.

У Binance визнали, що такого не мало статися, та перепросили користувачів, партнерів і представників криптоіндустрії за занепокоєння та невизначеність, спричинені інцидентом.

Хто стоїть за атакою і що робитиме Binance

Федеральне бюро розслідувань США звинуватило в атаці північнокорейське хакерське угруповання. Північна Корея відкинула ці звинувачення.

Binance заявила, що відшкодовує втрати всім клієнтам, які постраждали від злому. Крім того, біржа планує збільшити інвестиції в системи виявлення загроз на основі штучного інтелекту.

Компанія також працює над створенням фонду досліджень у сфері кібербезпеки та спеціальними ініціативами спільно з провідними компаніями у сфері штучного інтелекту.

Що відомо про злам Binance

Масштабна атака на Binance сталася ввечері 29 жовтня 2026 року. За оцінками TRM Labs, зловмисники вивели з гаманців біржі близько $6,36 млрд. Основну частину коштів вдалося перемістити між десятьма блокчейн-мережами приблизно за 20 хвилин.

Попереднє розслідування Binance вказує на можливу компрометацію ноутбука одного з DevOps-інженерів. Через нього зловмисник міг отримати доступ до службового контейнера та ініціювати незаконні транзакції. Ознак витоку приватних ключів криптогаманців біржа наразі не виявила.

Злам Binance може змінити правила гри на крипторинку. Де тут Україна

Атака на Binance стала випробуванням не лише для найбільшої криптобіржі світу, а й для всієї індустрії. За оцінками, платформа має 335 млн користувачів, зберігає $162,8 млрд клієнтських активів і забезпечує річний оборот близько $34 трлн. Її частка у світовій спотовій торгівлі криптовалютами, за даними за грудень 2025 року, становила 38%.

Для України ця історія також має значення. За різними оцінками, криптовалютою володіють від 6,5 до 7 млн українців, однак невідомо, яка частина їхніх заощаджень зберігається саме на Binance. Крім приватних інвесторів, криптовалюти використовують і для тіньових фінансових операцій, зокрема пов'язаних із відмиванням коштів та виведенням капіталу.

На думку керівника аналітичного центру «Ділова столиця» Вадима Денисенка, якщо проблеми біржі матимуть серйозніші наслідки, українському тіньовому сектору доведеться шукати альтернативні канали для таких операцій.

Масштаб потенційних втрат для українських користувачів наразі оцінити складно: для цього бракує даних про обсяг коштів громадян на платформі.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами