Криптокрадіжка на $6,3 млрд могла початися зі співбесіди: Binance розкрила схему злому

Перш ніж викрасти у криптобіржі Binance активи на $6,3 млрд, хакери кілька місяців готували атаку. Щоб отримати доступ до систем біржі, зловмисники скористалися підробленим програмним забезпеченням і фальшивою пропозицією роботи. Через останню вони змусили одного зі співробітників завантажити шкідливий код.

Подробиці багатоступеневої атаки Binance розкрила у новому звіті, повідомляє Reuters.

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Криптобіржа Binance оприлюднила попередній звіт про масштабну хакерську атаку. За даними компанії, операція тривала кілька місяців. Вона почалася зі шкідливого програмного забезпечення. Згодом хакери використали фальшиву співбесіду, щоб отримати доступ до комп'ютера співробітника.

Як хакери готували атаку на Binance

Перший етап операції розпочався ще в червні. Один зі співробітників команди розробників криптогаманців завантажив інструмент штучного інтелекту, який містив шкідливий код.

Binance виявила проблему, замінила пристрій співробітника та оновила облікові дані. Однак зловмисники вже отримали інформацію про його роль у компанії та інших членів команди.

У вересні хакери використали ще один спосіб проникнення. Інший програміст, який шукав нову роботу, пройшов співбесіду з представниками нібито реальної компанії. Зокрема, він навіть поспілкувався онлайн із людиною, яка представилася її генеральним директором.

Після цього розробник завантажив на свій комп'ютер репозиторій із шкідливим кодом. Насправді компанія, від імені якої проводили співбесіду, була вигаданою.

Як зловмисники отримали доступ до криптогаманців

20 жовтня нападники використали вже заражений комп'ютер разом із внутрішнім інструментом штучного інтелекту Binance. Це дозволило їм отримати контроль над системою одного з розробників гаманців, а також пристроєм іншого співробітника тієї самої команди.

29 жовтня хакери скористалися комп'ютером другого розробника та викраденими обліковими даними першого. Через шкідливий скрипт вони запустили атаку, під час якої викрали криптоактиви на $6,3 млрд.

У Binance визнали, що такого не мало статися, та перепросили користувачів, партнерів і представників криптоіндустрії за занепокоєння та невизначеність, спричинені інцидентом.

Хто стоїть за атакою і що робитиме Binance

Федеральне бюро розслідувань США звинуватило в атаці північнокорейське хакерське угруповання. Північна Корея відкинула ці звинувачення.

Binance заявила, що відшкодовує втрати всім клієнтам, які постраждали від злому. Крім того, біржа планує збільшити інвестиції в системи виявлення загроз на основі штучного інтелекту.

Компанія також працює над створенням фонду досліджень у сфері кібербезпеки та спеціальними ініціативами спільно з провідними компаніями у сфері штучного інтелекту.

Що відомо про злам Binance

Масштабна атака на Binance сталася ввечері 29 жовтня 2026 року. За оцінками TRM Labs, зловмисники вивели з гаманців біржі близько $6,36 млрд. Основну частину коштів вдалося перемістити між десятьма блокчейн-мережами приблизно за 20 хвилин.

Попереднє розслідування Binance вказує на можливу компрометацію ноутбука одного з DevOps-інженерів. Через нього зловмисник міг отримати доступ до службового контейнера та ініціювати незаконні транзакції. Ознак витоку приватних ключів криптогаманців біржа наразі не виявила.

Злам Binance може змінити правила гри на крипторинку. Де тут Україна

Атака на Binance стала випробуванням не лише для найбільшої криптобіржі світу, а й для всієї індустрії. За оцінками, платформа має 335 млн користувачів, зберігає $162,8 млрд клієнтських активів і забезпечує річний оборот близько $34 трлн. Її частка у світовій спотовій торгівлі криптовалютами, за даними за грудень 2025 року, становила 38%.

Для України ця історія також має значення. За різними оцінками, криптовалютою володіють від 6,5 до 7 млн українців, однак невідомо, яка частина їхніх заощаджень зберігається саме на Binance. Крім приватних інвесторів, криптовалюти використовують і для тіньових фінансових операцій, зокрема пов'язаних із відмиванням коштів та виведенням капіталу.

На думку керівника аналітичного центру «Ділова столиця» Вадима Денисенка, якщо проблеми біржі матимуть серйозніші наслідки, українському тіньовому сектору доведеться шукати альтернативні канали для таких операцій.

Масштаб потенційних втрат для українських користувачів наразі оцінити складно: для цього бракує даних про обсяг коштів громадян на платформі.