Державне майно без аукціону: кому уряд дозволив пільгову оренду

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Кому дозволили орендувати майно без аукціону

Підприємства, чиї склади знищили або пошкодили внаслідок російської агресії, зможуть швидше знайти приміщення для відновлення роботи. Уряд вніс зміни до постанови № 634, які дозволяють такому бізнесу орендувати державне та комунальне майно без аукціону.

Скористатися спрощеною процедурою зможуть і державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи й організації, яким потрібні приміщення для центрів обробки даних.

Окремо до переліку включили постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які потребують приміщень для своєї мережевої інфраструктури, а також кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Навіщо спростили оренду для дата-центрів

У Міністерстві економіки та довкілля пояснили, що рішення пов'язане із загрозою для державних інформаційних ресурсів. Через систематичні атаки на центри обробки даних Україна ризикує втратити важливу інформацію та зіткнутися із зупинкою електронних публічних послуг.

Щоб зберегти безперервну роботу таких сервісів, дата-центри потрібно оперативно переносити в безпечніші місця. Проведення стандартних аукціонів не дозволяє зробити це достатньо швидко, зазначили у відомстві.

Зміни до постанови № 634 уряд ухвалив 23 жовтня 2026 року. Спрощений порядок оренди діятиме протягом воєнного стану та ще шість місяців після його припинення або скасування.

У Міністерстві очікують, що нові правила допоможуть постраждалим підприємствам відновити роботу, а також забезпечити безперебійне надання електронних публічних послуг.

Три помилки в договорі оренди, через які можна втратити гроші й майно

Невдало складений договір оренди може обернутися для бізнесу судовою тяганиною та значними фінансовими втратами.

Одна з поширених помилок — намагатися оформити оренду землі через договір на користування окремою спорудою. Суд може визнати таку угоду удаваною.

Інший ризик виникає після завершення строку оренди: якщо вчасно не оформити повернення приміщення, орендареві загрожує неустойка в розмірі подвійної орендної плати за весь час прострочення.

Також перед підписанням варто перевірити, чи має нерухомість необхідні документи та чи можна використовувати її за призначенням, зазначеним у договорі. Верховний Суд розглянув ці ситуації у трьох справах і пояснив, на що слід звертати увагу під час укладання договорів.