Державне майно без аукціону: кому уряд дозволив пільгову оренду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 18:00

Державне майно без аукціону: кому уряд дозволив пільгову оренду

Підприємства, чиї склади знищили або пошкодили внаслідок російської агресії, зможуть швидше знайти приміщення для відновлення роботи. Уряд дозволив такому бізнесу орендувати державне та комунальне майно без аукціонів. Спрощений порядок також поширили на компанії, які забезпечують роботу дата-центрів, телекомунікаційних мереж та електронних довірчих послуг. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще шість місяців після його припинення або скасування.

Підприємства, чиї склади знищили або пошкодили внаслідок російської агресії, зможуть швидше знайти приміщення для відновлення роботи.
Державне майно можна буде орендувати без аукціону. Фото:
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кому дозволили орендувати майно без аукціону

Підприємства, чиї склади знищили або пошкодили внаслідок російської агресії, зможуть швидше знайти приміщення для відновлення роботи. Уряд вніс зміни до постанови 634, які дозволяють такому бізнесу орендувати державне та комунальне майно без аукціону.

Скористатися спрощеною процедурою зможуть і державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи й організації, яким потрібні приміщення для центрів обробки даних.

Окремо до переліку включили постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які потребують приміщень для своєї мережевої інфраструктури, а також кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Навіщо спростили оренду для дата-центрів

У Міністерстві економіки та довкілля пояснили, що рішення пов'язане із загрозою для державних інформаційних ресурсів. Через систематичні атаки на центри обробки даних Україна ризикує втратити важливу інформацію та зіткнутися із зупинкою електронних публічних послуг.

Щоб зберегти безперервну роботу таких сервісів, дата-центри потрібно оперативно переносити в безпечніші місця. Проведення стандартних аукціонів не дозволяє зробити це достатньо швидко, зазначили у відомстві.

Зміни до постанови № 634 уряд ухвалив 23 жовтня 2026 року. Спрощений порядок оренди діятиме протягом воєнного стану та ще шість місяців після його припинення або скасування.

У Міністерстві очікують, що нові правила допоможуть постраждалим підприємствам відновити роботу, а також забезпечити безперебійне надання електронних публічних послуг.

Три помилки в договорі оренди, через які можна втратити гроші й майно

Невдало складений договір оренди може обернутися для бізнесу судовою тяганиною та значними фінансовими втратами.

Одна з поширених помилок — намагатися оформити оренду землі через договір на користування окремою спорудою. Суд може визнати таку угоду удаваною.

Інший ризик виникає після завершення строку оренди: якщо вчасно не оформити повернення приміщення, орендареві загрожує неустойка в розмірі подвійної орендної плати за весь час прострочення.

Також перед підписанням варто перевірити, чи має нерухомість необхідні документи та чи можна використовувати її за призначенням, зазначеним у договорі. Верховний Суд розглянув ці ситуації у трьох справах і пояснив, на що слід звертати увагу під час укладання договорів.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами