НБУ запровадив новий індикатор курсу гривні до євро: як він працюватиме

Національний банк України змінив методику розрахунку валютних курсів і міжбанківських ставок, а також розширив перелік даних про них, які публікуватиме щодня. Крім того, регулятор запровадив новий індикатор курсу гривні до євро, який стане орієнтиром для банків та їхніх клієнтів під час укладання угод.

Про це 3 листопада повідомила пресслужба Національного банку України.

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За оцінкою регулятора, зміни мають підвищити прозорість, надійність і репрезентативність ринкових індикаторів та наблизити підходи НБУ до міжнародних принципів IOSCO.

Як розраховуватимуть новий курс євро

Новий індикатор визначатимуть на основі довідкового курсу гривні до долара США станом на 12:00 та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX долара до євро на ринку спот. Для цього використовуватимуть котирування за період із 10:30 до 12:00 за київським часом.

У НБУ зазначили, що розробили показник на запит учасників ринку. Він допоможе визначати курси в угодах між банками та клієнтами, які купують або продають євро, а також спростить розрахунки за форвардними контрактами.

Також регулятор змінює методику розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют, крім долара США, спеціальних прав запозичення (СПЗ) та облікової ціни банківських металів. Для цього використовуватимуть офіційний курс гривні до долара США та середнє значення щопівгодинних котирувань BFIX за період із 10:30 до 15:00.

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Які дані НБУ оприлюднюватиме щодня

Нацбанк розширить перелік інформації про валютні операції, яку публікуватиме щодня. Він оприлюднюватиме:

кількість та загальний обсяг угод, використаних для розрахунку офіційного й довідкового курсів гривні до долара США;

мінімальні та максимальні курси за цими угодами;

інформацію про те, чи проводили розрахунок за звичайних або особливих умов.

Аналогічні вимоги запровадять для Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA). Щодня публікуватимуть кількість та обсяг угод, використаних для його розрахунку, мінімальні й максимальні значення ставок, а також тип розрахунку — за звичайних або особливих умов.

Коли запрацюють зміни

Нові правила затверджені рішеннями Правління НБУ від 2 листопада 2026 року. Більшість змін набуде чинності 4 листопада 2026 року, а вимоги щодо щоденної публікації додаткових даних про угоди — 1 лютого 2027 року.

У Нацбанку додали, що зміни обговорювали з учасниками грошового та валютного ринків у 2024−2025 роках. Також вони пройшли громадське обговорення у травні-червні 2026 року.

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