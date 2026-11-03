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3 листопада 2026, 12:00

Бюджет України недоотримав 73,7 млрд грн: чи вистачить на оборону та соцвиплати

Державний бюджет України за десять місяців 2026 року недоотримав 73,7 млрд грн запланованих доходів. Найбільше відставання зафіксували в останні три місяці звітного періоду. Якщо країна не отримає нових траншів міжнародної допомоги, до кінця року можуть виникнути проблеми з фінансуванням оборони та соціальних виплат. Про це 3 жовтня повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Державний бюджет України за десять місяців 2026 року недоотримав 73,7 млрд грн запланованих доходів.
Україна недоотримала мільярди до бюджету: Підласа попередила про ризики. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa
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За січень-жовтень до загального фонду держбюджету без урахування міжнародних грантів надійшло 2 трлн грн. Із загальної суми недоотриманих доходів 56,2 млрд грн припадає на серпень-жовтень. Серед причин відставання від плану Підласа назвала посилення російських ударів по бізнесу та заблоковані морські порти.

Які податки принесли бюджету менше грошей

Найбільше відставання від планових показників зафіксували за трьома основними податками. Імпортний ПДВ приніс на 47,5 млрд грн менше від очікуваного, ПДВ із вироблених в Україні товарів недовиконано на 44,7 млрд грн, а внутрішній акциз на 29,8 млрд грн.

Ще 9 млрд грн бюджет недоотримав від дивідендів і частини чистого прибутку господарських організацій. Відставання за ввізним митом становило 1 млрд грн.

Загалом недовиконання плану за найбільшими податками та зборами сягнуло 132 млрд грн. Ця сума більша за загальне відставання доходів бюджету, оскільки частину недонадходжень компенсували платежі, за якими план вдалося перевиконати.

Зокрема, податок на прибуток підприємств приніс на 32,9 млрд грн більше від запланованого, ПДФО на 5,9 млрд грн, імпортний акциз на 4,7 млрд грн, а рентна плата на 1,9 млрд грн.

Серед найбільших джерел наповнення загального фонду за десять місяців були імпортний ПДВ, який забезпечив 548,7 млрд грн надходжень, ПДФО із 287 млрд грн, ПДВ із вироблених в Україні товарів із 280,2 млрд грн та податок на прибуток підприємств із 278,4 млрд грн.

Скільки грошей спрямували на оборону та соціальні потреби

Найбільша стаття видатків державного бюджету у 2026 році це оборона. За десять місяців на неї спрямували 2,2 трлн грн, або 60,3% усіх видатків загального фонду.

На соціальний захист і підтримку ветеранів витратили 380,5 млрд грн. Ще 161 млрд грн спрямували на програму медичних гарантій і скринінг здоров'я, а 130,4 млрд грн на зарплати вчителів у школах, включно з освітньою субвенцією та доплатами.

Значні кошти також пішли на боргові зобов'язання. За десять місяців на погашення внутрішнього та зовнішнього боргу спрямували 487,4 млрд грн, на його обслуговування 305,8 млрд грн.

Для покриття видатків загального фонду Україна залучала міжнародну допомогу та внутрішні запозичення. За січень-жовтень на ці потреби використали понад $25 млрд міжнародної допомоги. Ще 387,9 млрд грн надійшло від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У жовтні обсяг таких надходжень збільшився майже на 26 млрд грн.

Від яких міжнародних траншів залежить фінансування бюджету

Для забезпечення запланованих видатків до кінця року Україна розраховує на нові надходження від міжнародних партнерів. Серед очікуваних джерел фінансування Підласа назвала другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та новий транш програми Ukraine Facility обсягом $8 млрд.

«Без отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС (чекаємо! Всі умови виконані) та нового траншу Ukraine Facility ($8 млрд) забезпечити наповнення бюджету власними надходженнями до кінця року не вбачається за можливе, без донорських коштів є ризики не проведення як військових, так і соціальних видатків у запланованих обсягах», — повідомила Підласа.

За оцінкою голови бюджетного комітету, без цих коштів держава ризикує не виконати заплановані обсяги фінансування оборони та соціальної підтримки до кінця року.

Скільки грошей Україна потребувала від партнерів

У вересні 2025 року Роксолана Підласа повідомляла, що загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету на той рік становила $39,3 млрд. На той момент $30,6 млрд уже надійшли, а ще $8,7 млрд були забезпечені чіткими домовленостями про фінансування.

За словами голови бюджетного комітету, непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні стосувалася вже 2026 року й тоді оцінювалася у $18,1 млрд. Вона також зазначала, що можливе збільшення оборонних видатків восени 2025 року планували покрити частиною коштів програми ERA loans від ЄС.

На що пропонували збільшити видатки бюджету

У жовтні 2026 року бюджетний комітет Верховної Ради розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту державного бюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні.

Серед пропозицій комітету були пошук додаткових коштів на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, підтримку освіти, охорони здоров'я та місцевих бюджетів. Зокрема, уряду доручили опрацювати можливість збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу до 60 млрд грн.

Підласа пояснювала, що додаткові видатки мають бути забезпечені відповідними джерелами фінансування, оскільки дефіцит бюджету переважно покривається коштом міжнародних партнерів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
gorobezus
gorobezus
3 листопада 2026, 12:05
#
Знаете что самое забавное в цифрах — ито что импортный НДС в два раза выше внутреннего, т. е. две трети рынка товаров — импорт. А если отсюда еще выкинуть коммуналку, то окажется что мы себя обеспечиваем товарами дай бог на четверть.
+
+60
Iryna777777
Iryna777777
3 листопада 2026, 12:07
#
Є надія що дира буде тільки рости по експаненті і це домоможе зупинити цей весь треш
+
0
vPrirech
vPrirech
3 листопада 2026, 13:45
#
Боже ж, шо ж там як не кривий то косий, як не косий то шепілявий, як не шепілявий то явно з ознаками недорозвинутості - їх шо десь у одному інкубаторі вирощували чи там усі хто не зміг реалізуватися як реальні політики.

Вибачаюсь одразу.
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
3 листопада 2026, 14:06
#
Вони ж пасли корів в тернопільських і франківських селах, а зараз їх поставили ляльководи — для знищення залишків економіки ((
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 листопада 2026, 15:36
#
Сразу видно нпстоящих экспертов…
Когда вопрос касается наполнения бюджета надо рассказывать о том кто и кого пасли… а вот пошевелить мозгами и подумать, что бюджетный год закрывается НЕ в октябре… это да, на это ума не хватило.
+
0
gorobezus
gorobezus
3 листопада 2026, 15:48
#
Тенденция же видна, цифры там просто процентов на 20 выше итоговые будут и все, принципиально ничего не изменится. Прикол еще и в том что убогие не выполнили план по НДС, как импортному, так и внутреннему, а также акцизу, что говорит о том что потребление сокращается, несмотря на инфляцию. Хотя с нынешними ценами на горючку — какое там потребление.
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