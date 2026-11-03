Інвестори можуть втратити все після біржової ейфорії: що прогнозує один із найбільших фондів світу

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Один із найбільших хедж-фондів світу Elliott Investment Management попередив про ризик масштабного падіння фінансових ринків. У жовтневому листі до інвесторів фонд порівняв нинішній біржовий бум із «ревучими двадцятими» — періодом економічного піднесення у США, який передував Великій депресії.

«Практично всі тривожні сигнали, що попереджають про масштабний ведмежий ринок, уже звучать», — зазначили в Elliott.

Серед головних причин занепокоєння — надмірне боргове фінансування, ризиковані інвестиції та ажіотаж навколо нових технологій.

Чому Elliott побоюється обвалу ринку

Фонд звернув увагу на зростання бюджетного дефіциту США, стійку інфляцію та ризики на ринку приватного кредитування. Окрему загрозу Elliott бачить у бумі штучного інтелекту.

Зокрема, фонд занепокоєний взаємними інвестиціями між розробниками ШІ-моделей і виробниками інфраструктури для них. Додаткові ризики створюють масштабні витрати на розвиток технологій, які фінансуються за рахунок боргів, а також зростання суспільного невдоволення штучним інтелектом.

В Elliott попереджають, що проблеми з ціноутворенням на ШІ-продукти або зниження очікувань щодо розвитку відповідної інфраструктури можуть спричинити серйозні потрясіння. Їхній масштаб може бути співмірним із найсильнішими ведмежими ринками останніх десятиліть.

Ще один тривожний сигнал — спекуляції на біржі. Фонд вважає, що частина операцій дедалі більше нагадує азартні ігри, а не інвестування. Йдеться, зокрема, про торгівлю короткостроковими опціонами, термін дії яких завершується того самого дня, та спекуляції на мемних акціях.

Керуючий партнер Elliott Джессі Кон також звернув увагу на зміну поведінки учасників ринку. За його словами, акції компаній-переможців продовжують зростати, тоді як папери тих, хто втрачає позиції, падають дедалі сильніше. Реакція інвесторів на фінансові звіти стає менш передбачуваною та різкішою.

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Від страху пропустити прибуток до страху втратити все

У Elliott вважають, що нинішній біржовий бум залежить від багатьох чинників. Тому проблем навіть в одному-двох із них може вистачити, щоб розвернути ринкову тенденцію та запустити ланцюгову реакцію розпродажів.

Для опису такого сценарію фонд використав термін FOGO (Fear of Getting Obliterated) — страх зазнати нищівних втрат. Це протилежність FOMO (Fear of Missing Out) — страху пропустити можливість заробити, який підштовхує інвесторів купувати активи на тлі загального ажіотажу.

Наразі керівники Elliott зосереджені на збереженні капіталу та підготовці до можливих ринкових потрясінь. У фонді зазначають, що за п'ять десятиліть його роботи періоди слабких результатів супроводжувалися ринковою турбулентністю, після якої з'являлися рідкісні можливості для вигідних інвестицій.

Сам Elliott заробив значно менше за ринок

Водночас попередження фонду пролунало на тлі скромних результатів його власних інвестицій. За третій квартал 2026 року Elliott практично не отримав прибутку, а за перші дев'ять місяців року заробив трохи менше ніж 2%.

Для порівняння, індекс S&P 500 за цей самий період зріс майже на 13%, а індекс короткострокових казначейських облігацій США — майже на 3%. Результат Elliott також виявився нижчим за середній показник хедж-фондів, який відстежує дослідницька компанія PivotalPath.

У третьому кварталі збитковими для Elliott стали інвестиції у проблемні борги та інструменти хеджування, пов'язані із золотом, валютами, акціями й процентними ставками. Натомість прибуток принесли операції із сировинними товарами, арбітраж та кредитне хеджування.

Попри обережну стратегію, фонд продовжує шукати можливості для інвестицій. Серед перспективних напрямків Elliott називає медичні компанії, енергетичні активи та купівлю активів у вимушених продавців на нестабільних кредитних ринках. Серед його нещодавніх інвестицій — частки в PepsiCo та розробнику програмного забезпечення для проєктування мікросхем Synopsys.

Нагадаємо

Американський фондовий ринок завершив останній тиждень жовтня різким падінням технологічних акцій. Інвестори почали сумніватися, чи зможуть найбільші компанії виправдати мільярдні витрати на штучний інтелект: акції Intel за день втратили 28,6%, а Nasdaq знизився майже на 3%. На фінансові ринки також тиснули дорожча нафта та побоювання щодо загострення війни на Близькому Сході.