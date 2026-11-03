Інвестори можуть втратити все після біржової ейфорії: що прогнозує один із найбільших фондів світу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 18:45

Інвестори можуть втратити все після біржової ейфорії: що прогнозує один із найбільших фондів світу

Світові фінансові ринки демонструють ознаки надмірного оптимізму, який може змінитися масштабним падінням. Один із найбільших хедж-фондів світу Elliott Investment Management, що управляє активами на $80 млрд, попередив про ризики, пов'язані з борговим навантаженням, спекуляціями та ажіотажем навколо штучного інтелекту. У фонді вважають, що для розвороту ринку може вистачити проблем лише в одному-двох ключових чинниках нинішнього біржового буму. Про це пише The Wall Street Journal.

Світові фінансові ринки демонструють ознаки надмірного оптимізму, який може змінитися масштабним падінням.
Один із найбільших фондів світу побачив загрозу нової Великої депресії. Фото: Pexels
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Один із найбільших хедж-фондів світу Elliott Investment Management попередив про ризик масштабного падіння фінансових ринків. У жовтневому листі до інвесторів фонд порівняв нинішній біржовий бум із «ревучими двадцятими» — періодом економічного піднесення у США, який передував Великій депресії.

«Практично всі тривожні сигнали, що попереджають про масштабний ведмежий ринок, уже звучать», — зазначили в Elliott.

Серед головних причин занепокоєння — надмірне боргове фінансування, ризиковані інвестиції та ажіотаж навколо нових технологій.

Чому Elliott побоюється обвалу ринку

Фонд звернув увагу на зростання бюджетного дефіциту США, стійку інфляцію та ризики на ринку приватного кредитування. Окрему загрозу Elliott бачить у бумі штучного інтелекту.

Зокрема, фонд занепокоєний взаємними інвестиціями між розробниками ШІ-моделей і виробниками інфраструктури для них. Додаткові ризики створюють масштабні витрати на розвиток технологій, які фінансуються за рахунок боргів, а також зростання суспільного невдоволення штучним інтелектом.

В Elliott попереджають, що проблеми з ціноутворенням на ШІ-продукти або зниження очікувань щодо розвитку відповідної інфраструктури можуть спричинити серйозні потрясіння. Їхній масштаб може бути співмірним із найсильнішими ведмежими ринками останніх десятиліть.

Ще один тривожний сигнал — спекуляції на біржі. Фонд вважає, що частина операцій дедалі більше нагадує азартні ігри, а не інвестування. Йдеться, зокрема, про торгівлю короткостроковими опціонами, термін дії яких завершується того самого дня, та спекуляції на мемних акціях.

Керуючий партнер Elliott Джессі Кон також звернув увагу на зміну поведінки учасників ринку. За його словами, акції компаній-переможців продовжують зростати, тоді як папери тих, хто втрачає позиції, падають дедалі сильніше. Реакція інвесторів на фінансові звіти стає менш передбачуваною та різкішою.

Читайте також: Нафтові компанії США заробили $130 млрд за пів року: як війна змінила ринок пального

Від страху пропустити прибуток до страху втратити все

У Elliott вважають, що нинішній біржовий бум залежить від багатьох чинників. Тому проблем навіть в одному-двох із них може вистачити, щоб розвернути ринкову тенденцію та запустити ланцюгову реакцію розпродажів.

Для опису такого сценарію фонд використав термін FOGO (Fear of Getting Obliterated) — страх зазнати нищівних втрат. Це протилежність FOMO (Fear of Missing Out) — страху пропустити можливість заробити, який підштовхує інвесторів купувати активи на тлі загального ажіотажу.

Наразі керівники Elliott зосереджені на збереженні капіталу та підготовці до можливих ринкових потрясінь. У фонді зазначають, що за п'ять десятиліть його роботи періоди слабких результатів супроводжувалися ринковою турбулентністю, після якої з'являлися рідкісні можливості для вигідних інвестицій.

Сам Elliott заробив значно менше за ринок

Водночас попередження фонду пролунало на тлі скромних результатів його власних інвестицій. За третій квартал 2026 року Elliott практично не отримав прибутку, а за перші дев'ять місяців року заробив трохи менше ніж 2%.

Для порівняння, індекс S&P 500 за цей самий період зріс майже на 13%, а індекс короткострокових казначейських облігацій США — майже на 3%. Результат Elliott також виявився нижчим за середній показник хедж-фондів, який відстежує дослідницька компанія PivotalPath.

У третьому кварталі збитковими для Elliott стали інвестиції у проблемні борги та інструменти хеджування, пов'язані із золотом, валютами, акціями й процентними ставками. Натомість прибуток принесли операції із сировинними товарами, арбітраж та кредитне хеджування.

Попри обережну стратегію, фонд продовжує шукати можливості для інвестицій. Серед перспективних напрямків Elliott називає медичні компанії, енергетичні активи та купівлю активів у вимушених продавців на нестабільних кредитних ринках. Серед його нещодавніх інвестицій — частки в PepsiCo та розробнику програмного забезпечення для проєктування мікросхем Synopsys.

Нагадаємо

Американський фондовий ринок завершив останній тиждень жовтня різким падінням технологічних акцій. Інвестори почали сумніватися, чи зможуть найбільші компанії виправдати мільярдні витрати на штучний інтелект: акції Intel за день втратили 28,6%, а Nasdaq знизився майже на 3%. На фінансові ринки також тиснули дорожча нафта та побоювання щодо загострення війни на Близькому Сході.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
matroskin
matroskin
3 листопада 2026, 22:02
#
Все й цей глибокий аналіз абсолютно ні до чого в 2026 році, ціну утворюють ВИКЛЮЧНО алгоритми ботів. Акціїї падають-бо зараз такий тренд, його розганяють шортісти та боти.
Це АБСОЛЮТНО не повязано з фін.показниками компаній. Візьміть ту ж Broadcom, прибуток росте в рази, при любих розкладах технології будуть розвиватися й впроваджуватися все більше, але компанія впала за рік на 10%, бо чого-бо все просто, алгоритми вирахували що раз ціна не росте-треба скидувати куплене раніш. Коли ціна перестане падать, алгоритми змінять тренд й ціна буде рости поки буде приток коштів. Причому це стосується будь якої компаній, ціна акції-це лише показник її тренду в даний момент часу. Як би це не збучало дивно але AAPL нычим не відрізняється від BTC
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами