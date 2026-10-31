Нафтові компанії США заробили $130 млрд за пів року: як війна змінила ринок пального

Нафтова галузь США заробила майже утричі більше, ніж торік

За оцінкою The New York Times, сукупний прибуток понад 50 великих американських нафтогазових компаній за шість місяців перевищив $130 млрд. До підрахунку увійшли переважно виробники та переробники нафти. Це консервативна оцінка, яка не враховує заробітків у березні, коли почалася війна, та жовтні.

Для порівняння: за квітень-вересень 2025 року ці компанії разом отримали менш ніж $47 млрд. Тоді ціни на нафту були нижчими, а бізнес також відчував наслідки торговельної війни президента США Дональда Трампа.

Війна з Іраном позначилася не лише на доходах нафтовиків. За аналізом Climate Solutions Lab при Університеті Брауна, від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого американці витратили додаткові $147 млрд на бензин і дизель. У перерахунку це понад $1100 на одне домогосподарство.

Таким чином, зростання прибутків нафтового бізнесу супроводжується збільшенням витрат споживачів на пальне. Ця ситуація знову порушила питання про те, хто отримує економічну вигоду від перебоїв з енергопостачанням під час воєн.

Чому найбільше заробили нафтопереробники

Одними з головних бенефіціарів війни стали американські компанії, які переробляють сиру нафту на бензин і дизель. Їхні заводи отримали можливість заробляти більше через пошкодження нафтопереробних потужностей на Близькому Сході та в Росії. Коли кількість доступних підприємств скоротилася, маржа тих, що продовжили роботу, різко зросла.

Додатковою перевагою американських переробників стала логістика. Значну частину нафти вони отримують трубопроводами, тому менше залежать від різкого подорожчання морських перевезень.

Особливо помітно це відобразилося на результатах великих компаній. У третьому кварталі 2026 року прибуток Exxon Mobil становив $15,41 млрд, а Chevron — $9,92 млрд. За даними The New York Times, квартальний прибуток Exxon більш ніж подвоївся, а Chevron — майже потроївся.

Серед спеціалізованих переробників також виділилися Valero Energy та Phillips 66. Їхній прибуток за третій квартал становив відповідно $6,83 млрд і $5,62 млрд.

Американські виробники нафти також отримали додаткові доходи завдяки вищим цінам на сировину. Їм вдалося заробити більше, не беручи на себе ризиків і витрат, пов'язаних із роботою безпосередньо в зонах бойових дій.

Однак нинішні результати виробників загалом залишаються нижчими за показники 2022 року. Тоді після повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко подорожчали нафта та природний газ. У квітні-вересні 2026 року американська нафта коштувала в середньому близько $90 за барель, тоді як за аналогічний період 2022 року — приблизно $100.

Компанії не поспішають збільшувати видобуток

Попри значні прибутки, американські нафтові компанії не планують автоматично спрямовувати додаткові кошти на розширення виробництва. Багато з них обирають іншу стратегію: скорочують борги та накопичують вільні гроші замість того, щоб збільшувати видобуток понад раніше заплановані обсяги або будувати нові нафтопереробні потужності.

Фінансовий директор Exxon Mobil Ніл Гансен визнав, що високі ціни на пальне створюють додатковий тиск на домогосподарства та бізнес. За його словами, швидко змінити ситуацію новими інвестиціями неможливо, оскільки рішення, які визначають поточні можливості галузі, ухвалювалися роками раніше.

Фінансова директорка Chevron Еймар Боннер повідомила, що компанія спрямовує додаткові кошти на баланс. За її словами, накопичений фінансовий ресурс допомагає бізнесу в складні періоди та зміцнює його позиції за високих цін.

Подібну позицію займає і Valero Energy. Фінансовий директор компанії Гомер Бхуллар заявив аналітикам Волл-стріт, що компанія не змінюватиме підхід до капітальних інвестицій лише через появу значних вільних коштів. За підсумками третього кварталу прибуток Valero зріс більш ніж у шість разів.

Бхуллар також зазначив, що з часом надлишкові кошти спрямовуватимуть власникам компанії. Зазвичай це відбувається через збільшення дивідендів або викуп власних акцій.

Нафтовий бум охопив і Європу

Високі прибутки отримали не лише американські компанії. Європейські нафтові гіганти також показали сильні фінансові результати за третій квартал.

Британська Shell заробила $12,06 млрд, більш ніж удвічі перевищивши результат за аналогічний період торік. Одним із чинників стала висока прибутковість нафтопереробки. Французька TotalEnergies також більш ніж удвічі збільшила квартальний прибуток — до $8,26 млрд.

Не всі компанії планують використовувати додаткові доходи однаково. Наприклад, приватна United Refining із Пенсильванії розглядає можливість спрямувати частину надприбутків на погашення боргів. Її керівник Джон Катсіматідіс також пожартував в інтерв'ю The New York Times, що не виключає купівлі нового корпоративного літака.

Загалом нинішній нафтовий бум показує, як перебої з постачанням можуть перерозподіляти доходи всередині галузі. Американські виробники та переробники отримують додаткові гроші від високих цін і дефіциту переробних потужностей. Проте компанії поки не поспішають перетворювати ці прибутки на нові виробничі потужності, віддаючи перевагу зміцненню власних балансів і виплатам акціонерам.

Нагадаємо

Як стало відомо 26 жовтня, світові ціни на нафту відступили від попереднього піка майже у $117 за барель. Втім, українські АЗС не відреагували на це зниження. За останній місяць в Україні найбільше подорожчали автогаз і дизельне пальне, тоді як ціна бензину А-95 змінилася незначно.

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