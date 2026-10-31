Світові ринки пішли вниз: чому інвестори розпродають акції технологічних компаній

За підсумками торгів у п'ятницю, 30 жовтня, індекс Nasdaq Composite втратив 747,73 пункту, або 2,86%, і зупинився на позначці 25 437 пунктів. S&P 500 знизився на 1,82%, до 7580,07 пункту, а Dow Jones Industrial Average впав на 1,09%, до 51 770,31 пункту.

Падіння американського ринку відобразилося і на глобальних показниках. Індекс MSCI, який відстежує акції компаній у всьому світі, знизився на 1,51%. Європейський STOXX 600 завершив торги з втратою 0,36%.

Витрати на штучний інтелект посилили тиск на технологічні компанії

Головним джерелом занепокоєння інвесторів стали великі витрати технологічних корпорацій на розвиток штучного інтелекту. Фінансові результати компаній показали, що масштабні вкладення супроводжуються значним відтоком коштів. На ринку виникли сумніви, чи зможуть майбутні доходи від ШІ виправдати такі витрати.

Найбільше постраждала Intel. Акції виробника мікросхем обвалилися на 28,6%. Компанія повідомила про значні грошові витрати на тлі інвестицій у розвиток технологій. Додатковим негативним сигналом стало уповільнення попиту на персональні комп'ютери. За оцінкою Intel, ця тенденція може зберігатися до наступного року.

Акції Amazon подешевшали на 1,4%. Її звітність також засвідчила значні витрати коштів на інвестиції, пов'язані зі штучним інтелектом.

Папери Alphabet, материнської компанії Google, втратили ще 1,4%. Напередодні вони вже обвалилися на 12,6% після публікації фінансових результатів, які показали, що масштабні витрати на ШІ призвели до від'ємного грошового потоку компанії.

Розпродаж охопив і виробників напівпровідників. Галузевий індекс PHLX Semiconductor Index за підсумками дня втратив понад 7%, опустившись до найнижчого рівня з травня. Це стало найбільшим одноденним падінням показника з кінця червня. Технологічний індекс S&P 500 знизився на 4,2%, продемонструвавши найгіршу динаміку з початку червня.

Керівник інвестиційного напряму компанії Cetera Джин Голдман назвав п'ятничні торги «жахливим видовищем». За його словами, високі капітальні витрати та відтік коштів змушують інвесторів сумніватися, чи відповідатимуть майбутні доходи від штучного інтелекту вкладеним сумам.

Керівник напряму глобальних продажів і торгівлі акціями Wedbush Securities Сахак Мануелян пояснив різке падіння попереднім стрімким зростанням технологічних паперів. За його оцінкою, після такого підйому ринок виявився особливо вразливим до розпродажу, а частина інвесторів почала переводити кошти в інші активи.

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Нафта Brent перевищила $117 за барель

На тлі падіння технологічних акцій енергетичний сектор став найкращим за динамікою серед галузей американського фондового ринку. Підтримку йому забезпечили подорожчання нафти та сильні фінансові результати Exxon Mobil і Chevron.

Американська нафта WTI за підсумками торгів зросла на 2,08%, або $2,12, до $104,12 за барель. Північноморська Brent подорожчала на 2,4%, або $2,76, до $117,63. Обидві марки досягли найвищих цін за шість місяців.

Трейдери побоюються подальшого загострення війни з Іраном, яка триває вже вісім місяців без вирішення конфлікту. Додаткову напругу створила атака на танкер в Ормузькій протоці, що знову привернула увагу до ризиків для постачання нафти. Учасники ринку також очікують можливого посилення конфлікту після проміжних виборів у США, які мали відбутися у вівторок.

Високі ціни на енергоносії та перебої в нафтопереробці позначилися на результатах американських нафтових гігантів. Exxon Mobil і Chevron повідомили про значні прибутки завдяки високій маржі переробки. Серед чинників, які вплинули на ситуацію, Reuters називає перебої в постачанні через українські удари по російських нафтопереробних заводах, а також війну з Іраном.

Інвестори переходять в облігації, золото та срібло дешевшають

Падіння фондових індексів посилило попит на державні облігації США. Інвестори шукали активи з нижчим ризиком на тлі нестабільності технологічного сектору.

Дохідність десятирічних казначейських облігацій США знизилася на 5,8 базисного пункту, до 4,931%. Показник для тридцятирічних паперів опустився на 1,97 базисного пункту, до 5,3093%. Дворічні облігації подешевшали в дохідності на 6,64 базисного пункту, до 4,59%.

На валютному ринку японська єна зміцнювалася щодо долара третю торгову сесію поспіль. Цьому сприяли попит на захисні активи та перегляд Банком Японії прогнозу інфляції в бік підвищення після рішення залишити процентні ставки без змін.

Індекс долара, який відображає його курс до кошика основних валют, зріс на 0,04%, до 101,92 пункту. Євро подешевшав на 0,13%, до $1,1163. Долар щодо єни знизився на 0,1%, до 157,54 єни.

Криптовалютний ринок також завершив день у мінусі. Bitcoin подешевшав на 2,49%, до $76 877,30, Ethereum втратив 1,01% і опустився до $2236,76.

Окремо під тиском опинилися дорогоцінні метали. Спотова ціна золота впала на 3,63%, до $3874,58 за унцію, досягнувши найнижчого рівня за рік. Срібло подешевшало на 6,36%, до $49,06 за унцію. Востаннє його ціна опускалася нижче $50 у листопаді 2025 року.

Серед причин падіння золота та срібла учасники ринку називають подорожчання енергоносіїв і побоювання щодо тривалої інфляції. Вищі ціни на нафту посилюють очікування, що процентні ставки у США залишатимуться високими.

Таким чином, п'ятничні торги продемонстрували, наскільки різними можуть бути реакції фінансових ринків на одночасні ризики. Технологічні компанії зіткнулися з вимогами довести прибутковість інвестицій у штучний інтелект, нафтовий сектор отримав підтримку від високих цін на сировину, а попит на американські державні облігації зріс. Для інвесторів головним питанням залишається не лише потенціал нових технологій, а й те, наскільки виправданими є витрати на їхній розвиток.