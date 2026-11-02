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2 листопада 2026, 20:44

Топ-5 новин за понеділок: податковий борг зріс до 306 млрд грн, 11 банків мають наростити капітал, Binance покриє збитки

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Злам Binance на $6,3 млрд: хто насправді оплатить порятунок її клієнтів

Злам Binance на $6,3 млрд став найбільшою крадіжкою в історії крипторинку та випробуванням для його головного біржового гіганта. Платформа взялася покрити втрати власним коштом, перетворивши провал безпеки на нагоду продемонструвати фінансову міць. Для клієнтів це шанс зберегти заощадження, проте така підстраховка теж має ціну. Мінфін розібрався, хто насправді платить за порятунок і як він може посилити залежність користувачів від найбільших бірж.

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У Польщі викрили схему з фіктивною роботою: серед фігурантів — українці

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Українська банківська система має достатній запас капіталу, щоб витримати навіть глибоку й тривалу кризу, стверджує Національний банк за результатами перевірки стійкості за 2026 рік. Водночас 11 із 26 найбільших банків мають виконати підвищені вимоги до капіталу. Загалом потреба банківської системи в додатковому капіталі за рік скоротилася втричі.

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Джерело: Мінфін
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