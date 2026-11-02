Топ-5 новин за понеділок: податковий борг зріс до 306 млрд грн, 11 банків мають наростити капітал, Binance покриє збитки

Злам Binance на $6,3 млрд став найбільшою крадіжкою в історії крипторинку та випробуванням для його головного біржового гіганта. Платформа взялася покрити втрати власним коштом, перетворивши провал безпеки на нагоду продемонструвати фінансову міць. Для клієнтів це шанс зберегти заощадження, проте така підстраховка теж має ціну. Мінфін розібрався, хто насправді платить за порятунок і як він може посилити залежність користувачів від найбільших бірж.

Податковий борг в Україні станом на 1 вересня 2026 року перевищив 306 млрд грн. Від початку року він збільшився на 28 млрд грн, а від початку повномасштабної війни зріс майже на 200 млрд грн — зі 106 млрд грн. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

У Польщі розслідують масштабну схему фіктивного працевлаштування іноземців: через 130 компаній, які не вели реальної господарської діяльності, зареєстрували 11 485 неправдивих заяв про доручення роботи. Такі документи могли використовуватися для отримання робочих віз і перетину кордону. Серед фігурантів справи — громадяни України. У Gremi Personal пояснили на запит NV, які ризики ця схема створює для українців, що шукають роботу в Польщі, та як перевірити роботодавця перед виїздом.

Власники земельних ділянок, на яких через російську агресію знищено житлову або нежитлову нерухомість, звільняються від плати за землю і у 2026 році. Пільга поширюється на такі ділянки, а період її дії визначають за даними державних реєстрів.

Українська банківська система має достатній запас капіталу, щоб витримати навіть глибоку й тривалу кризу, стверджує Національний банк за результатами перевірки стійкості за 2026 рік. Водночас 11 із 26 найбільших банків мають виконати підвищені вимоги до капіталу. Загалом потреба банківської системи в додатковому капіталі за рік скоротилася втричі.