У Польщі викрили схему з фіктивною роботою: серед фігурантів — українці

У Польщі розслідують масштабну схему фіктивного працевлаштування іноземців: через 130 компаній, які не вели реальної господарської діяльності, зареєстрували 11 485 неправдивих заяв про доручення роботи. Такі документи могли використовуватися для отримання робочих віз і перетину кордону. Серед фігурантів справи — громадяни України. У Gremi Personal пояснили на запит NV, які ризики ця схема створює для українців, що шукають роботу в Польщі, та як перевірити роботодавця перед виїздом.

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Схема дозволяла створювати видимість офіційного працевлаштування: іноземці отримували документи, які могли використовувати для оформлення робочих віз і перетину кордону. Водночас компанії, від імені яких реєстрували заяви, фактично не працювали й не мали вакансій.

Як перевірити роботодавця перед виїздом до Польщі

У Gremi Personal попереджають: про фіктивність вакансії людина може дізнатися вже після приїзду до Польщі, коли витратила гроші на документи й дорогу, а законність її перебування опинилася під питанням.

Щоб уникнути цього, фахівці радять заздалегідь перевірити агенцію працевлаштування в реєстрі KRAZ, а роботодавця — у CEIDG або KRS. Водночас самого запису в реєстрі недостатньо: потрібно також отримати проєкт договору, уточнити назву підприємства, адресу роботи та хто виплачуватиме зарплату.

Якщо посередник відмовляється назвати роботодавця або пропонує оформити запрошення без договору й підтвердження від підприємства, від такої пропозиції краще відмовитися.

«Реєстри та договір — це мінімум, який потрібно перевірити до виїзду. Якщо цей крок пропустити, наслідки можуть бути серйозними навіть для людини, яка не знала про обман. Те, що вона є потерпілою, не знімає ризиків для її документів і статусу в Польщі», — зазначають у Gremi Personal.

Які наслідки загрожують через фіктивні документи

Наслідки залежать від того, чи знав іноземець про шахрайство. Якщо людина шукала реальну роботу, але стала жертвою посередників, кримінальне покарання їй, як правило, не загрожує. Однак вона може втратити гроші, залишитися без роботи та зіткнутися з проблемами під час отримання або продовження дозволу на тимчасове проживання в Польщі (zezwolenie na pobyt czasowy).

Через відсутність офіційного працевлаштування також виникають труднощі з підтвердженням доходів, страхового стажу та захистом трудових прав у разі невиплати зарплати.

Якщо після приїзду з'ясувалося, що вакансія фіктивна, у Gremi Personal радять зберегти листування з посередником, оголошення, копії документів і підтвердження оплати. Вони можуть знадобитися для звернення до компетентних органів або отримання юридичної допомоги. Користуватися документами, про невідповідність яких уже відомо, не слід.

Водночас іноземці, які свідомо придбали документи від імені фіктивної компанії, ризикують кримінальною відповідальністю. За статтею 270 § 1 Кримінального кодексу Польщі використання підробленого документа як справжнього карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Крім того, таким особам можуть відмовити у в'їзді до Польщі або зобов'язати їх повернутися із можливою забороною повторного в'їзду до Польщі та інших країн Шенгенської зони. Ці наслідки не є автоматичними й залежать від обставин справи та підстав перебування людини в країні.

У Gremi Personal додають, що польські контролюючі органи посилили перевірки агенцій працевлаштування. Водночас українцям радять надавати перевагу посередникам із підтвердженою репутацією, прозорими умовами найму та зрозумілими процедурами співпраці.

Розслідування триває: затримали ще одну українку

У жовтні розслідування отримало продовження: 7 жовтня 2026 року польська Прикордонна служба повідомила про затримання ще однієї підозрюваної у справі. Нею виявилася 23-річна громадянка України, яку затримали 26 вересня під час в'їзду до Польщі. За даними слідства, вона брала участь в організації схеми та періодично приїжджала до країни з України.

Жінці висунули обвинувачення в організації незаконного перетину кордону іншими особами та отриманні неправдивих підтверджень обставин у документах. Суд за клопотанням прокуратури призначив їй тимчасовий арешт на три місяці.

У травні в межах цього розслідування затримали ще трьох осіб: громадянку Польщі, громадянина Білорусі та громадянку України. За інформацією Прикордонної служби, слідство триває, правоохоронці не виключають нових затримань.