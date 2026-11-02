Злам Binance на $6,3 млрд: хто насправді оплатить порятунок її клієнтів

Злам Binance на $6,3 млрд став найбільшою крадіжкою в історії крипторинку та випробуванням для його головного біржового гіганта. Платформа взялася покрити втрати власним коштом, перетворивши провал безпеки на нагоду продемонструвати фінансову міць. Для клієнтів це шанс зберегти заощадження, проте така підстраховка теж має ціну. Мінфін розібрався, хто насправді платить за порятунок і як він може посилити залежність користувачів від найбільших бірж.

Найбільша крадіжка в найбільшої біржі

29 жовтня крипторинок сколихнув найбільший злам у його історії на суму приблизно $6,3 млрд. Мішенню атаки стала біржа Binance, яка лідирує за обсягами торгів. Масштаб її домінування чітко показує вересневий звіт CoinMarketCap, згідно з яким на платформу припадало близько 44% сукупного обсягу спотових і деривативних торгів серед одинадцяти досліджених майданчиків.

За реконструкцією подій TRM Labs, основну частину коштів нападники вивели приблизно за 20 хвилин, а загалом атака охопила десять блокчейнів. Binance призупинила виведення, щоб зупинити подальші втрати й перевірити безпеку систем. На рахунках клієнтів залишалися ті самі суми, хоча частину активів, які їх забезпечували, вже викрали. Для користувачів головним стало питання, чи зможе біржа покрити цей дефіцит і коли дозволить забрати гроші.

Щоби стримати паніку, Binance поспішила запевнити клієнтів, що збитки візьме на себе. Біржа публікувала повідомлення на сайті та в соцмережах, а керівники особисто зверталися до користувачів. Річард Тенг записав відео⁠, у якому пообіцяв повністю покрити викрадене коштами компанії та фонду SAFU. Обіцянку компенсації біржа підкріпила й орієнтиром повернення доступу до грошей. Уже 30 жовтня Binance повідомила, що планує почати відновлення виведення приблизно протягом 34 годин⁠, якщо перевірки безпеки завершаться успішно.

Паралельно тривало розслідування, яке поступово розширювало картину атаки. Спершу Binance припускала, що нападники проникли в систему через зламаний ноутбук DevOps-інженера. Проте вже 30 жовтня біржа повідомила про додаткові точки проникнення, водночас зазначивши, що доказів витоку приватних ключів не виявила. Аналітики TRM Labs простежили підготовку щонайменше за 36 годин до крадіжки й припустили, що зловмисники скомпрометували інфраструктуру підписання транзакцій у різних мережах.

Якщо ця версія підтвердиться, заражений комп’ютер міг бути лише входом до значно потужнішої системи. Контроль над нею дозволив би нападникам авторизувати перекази одразу з кількох гаманців. Саме тут проявляється небезпека концентрації повноважень усередині біржі — проникнення в одну критичну систему може поставити під загрозу активи в багатьох блокчейнах.

31 жовтня ФБР пов’язало атаку з TraderTraitor — північнокорейськими кібероператорами, яких раніше назвали відповідальними за крадіжку приблизно $1,5 млрд із Bybit. У попередніх операціях групи правоохоронці описували цілеспрямоване полювання на співробітників криптокомпаній через фальшивих рекрутерів і шкідливі тестові завдання. Binance зіткнулася з противником, який уже мав досвід багатомільярдних крадіжок. Проте як саме йому вдалося обійти захист біржі, ще належало з’ясувати — станом на ранок 2 листопада повного технічного звіту компанія не оприлюднила.

Чому відстежити гроші простіше, ніж повернути

Паралельно з розслідуванням почалося полювання на викрадені активи. І біржі, і DeFi-проєкти після атак залучають блокчейн-аналітиків, щоби простежити перекази та допомогти заблокувати кошти. Проте якщо нападники встигають обміняти USDT чи USDC на нативний ETH, емітенти стейблкоїнів уже не можуть заблокувати ці кошти.

Такий сценарій уже реалізувався після зламу мосту Harmony Horizon у червні 2022 року приблизно на $100 млн. За реконструкцією Elliptic⁠, нападники обміняли викрадені токени через децентралізовані біржі на ETH, а потім використали Tornado Cash. Аналітикам вдалося простежити рух коштів навіть через міксер, але це не дозволило одразу їх зупинити. Лише в лютому 2023 року Binance та Huobi за допомогою Elliptic заморозили близько $1,4 млн⁠ із цієї крадіжки — окремий результат місяців переслідування, а не швидке повернення всієї суми.

Після жовтневої атаки на Binance частину цієї гонитви також програли. За аналізом Bitquery⁠, шість з одинадцяти блокувань Tether припали на вже порожні адреси. Водночас Elliptic підтвердила замороження або вилучення з-під контролю нападників близько $2,85 млрд⁠ станом на 1 листопада. Захист спрацював частково, а повернення навіть заблокованих активів потребувало подальших процедур.

Для клієнтів вирішальним стало саме те, що Binance взялася відновити резерви, не чекаючи результатів цього переслідування. Тут і проходить суттєва межа між платформами — чи є в них ресурс повернути користувачам доступ до грошей раніше, ніж вдасться повернути викрадене.

Хто насправді платить

Прямий збиток Binance взялася покрити через SAFU, частину ф’ючерсного страхового фонду та корпоративні кошти. Компанія заявила, що з ф’ючерсного фонду використала лише надлишок понад необхідний рівень захисту, а SAFU пообіцяла поповнити приблизно до $1 млрд. Отже, порятунок спирається на загальну фінансову спроможність біржі.

Її масштаб справді винятковий. CoinMarketCap оцінював розкриті резерви Binance у $165,12 млрд за цінами на 1 жовтня — 68,7% сукупних резервів восьми відстежуваних платформ. Крадіжка на $6,3 млрд дорівнює приблизно 3,8% цієї суми. Проте таке співвідношення показує лише масштаб інциденту відносно активів під зберіганням. Воно не означає, що решту грошей компанія могла вільно витратити на компенсацію.

Значна частина резервів забезпечує клієнтські баланси. Якщо активи вже мають бути повернуті користувачам, їх не можна вдруге рахувати як капітал для покриття нового зламу. Саме тому Proof of Reserves не замінює оцінки фінансового стану компанії. PCAOB застерігає, що такі звіти можуть не охоплювати всі зобов’язання та обмеження щодо використання активів.

Станом на ранок 2 листопада Binance звітувала про відновлення приблизно 95% викрадених активів⁠. Решту становили менш ліквідні токени, які компанія продовжувала докуповувати через ринок та позабіржові угоди. Для покриття втрат біржа раніше зарезервувала понад $6,34 млрд. Це продемонструвало її здатність профінансувати порятунок, але не показало, скільки вільних ресурсів залишиться після нього. Для клієнта важливо й те, чи витримає платформа ще один удар, якщо він станеться до поповнення захисних фондів.

Чого не повертає компенсація

Навіть повне відновлення забезпечення не скасовує наслідків паузи у виведенні. Клієнт міг мати достатньо коштів, але не встигнути переказати їх для платежу, погашення позики чи поповнення застави на іншій платформі. Якщо затримка спричинила додаткові витрати або збитки, обіцянка покрити викрадені активи їх не охоплює.

Це особливо важливо для трейдерів і бізнесу, які використовують криптовалюту в поточних операціях. Для них гроші мають цінність не лише завдяки кількості монет, а й завдяки можливості скористатися ними в потрібний момент. Частину рахунку за кризу тому можуть сплатити навіть ті, хто не втратив жодного токена безпосередньо через крадіжку.

Чому злами можуть посилювати позиції великих бірж

Криза Binance ще не завершилася, проте рекордна крадіжка поки не спричинила пропорційного обвалу ринку. Після зламу Bybit приблизно на $1,5 млрд у лютому 2025 року біткоїн опускався від близько $100 000 до $97 000, а ETH втрачав майже 4%⁠. Із Binance викрали приблизно вчетверо більше, але початкова реакція основних активів також вимірювалася кількома відсотками. Ринкові обставини й часові проміжки різняться, тому прямо прирівнювати ці рухи не варто. Проте масштаб крадіжки сам собою не визначає силу цінового удару.

Перші дані після відкриття виведення також не вказували на масову втечу коштів. Binance почала відновлювати його 1 листопада, і за перші дев’ять із половиною годин чистий відтік становив близько $3,64 млрд⁠, або 2,1% заявлених активів біржі. Частина напрямків ще залишалася закритою, тому це лише початкова реакція клієнтів.

Одним із чинників такої реакції могли бути очікування щодо того, хто зрештою зазнає збитків. Якщо платформа здатна відновити резерви й виконувати запити на виведення, крадіжка має менше шансів перерости в кризу неплатежів. Саме тому провал Binance можна оцінювати по-різному. Для одних він доводить, що навіть найбільша біржа не забезпечує достатнього захисту. Для інших готовність покрити втрати стає аргументом на її користь. Користувач може сумніватися в безпеці платформи й водночас довіряти її здатності заплатити після атаки.

З розвитком загроз ця здатність може ставати дедалі ціннішою. ШІ вже допомагає злочинцям масштабувати шахрайство, створювати переконливіші фішингові повідомлення та підробляти голоси й відеозвернення⁠.

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Власний гаманець залишає людині відповідальність за ключі, пристрої та розпізнавання обману, а використання DeFi додає ризики протоколів. Велика біржа теж не усуває загроз, проте може запропонувати ресурс, якого окремий користувач не має, — гроші для відновлення активів після помилки захисту.

Така підтримка можлива й у DeFi. Так, після зламу Wormhole Jump Crypto надав 120 000 ETH для відновлення забезпечення мосту⁠. Отже, вирішальним є доступ до капіталу та готовність спрямувати його на порятунок. Якщо користувачі дедалі частіше обиратимуть платформу за цим критерієм, перевагу отримуватимуть найбагатші учасники ринку.

Тут інтерес окремого клієнта може розходитися з наслідками для всієї індустрії. Обрати компанію, яка здатна компенсувати втрати, цілком раціонально. Але що більше людей робитимуть такий вибір, то більше коштів зосереджуватиметься в кількох посередників. Їхні системи ставатимуть ціннішою мішенню, а можливий провал зачіпатиме ширше коло користувачів. Успішна компенсація здатна зміцнити позиції біржі після зламу — і водночас збільшити ціну її наступної помилки.