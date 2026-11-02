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2 листопада 2026, 20:26

НБУ оцінив стійкість банків: скільки установ потребують додаткового капіталу

Українська банківська система має достатній запас капіталу, щоб витримати навіть глибоку й тривалу кризу, стверджує Національний банк за результатами перевірки стійкості за 2026 рік. Водночас 11 із 26 найбільших банків мають виконати підвищені вимоги до капіталу. Загалом потреба банківської системи в додатковому капіталі за рік скоротилася втричі. Що показали стрес-тести НБУ та скільки часу банки мають на виконання нових вимог — далі.

Українська банківська система має достатній запас капіталу, щоб витримати навіть глибоку й тривалу кризу, стверджує Національний банк за результатами перевірки стійкості за 2026 рік.
НБУ оцінив банки України: у скільки разів скоротилася потреба в капіталі. ФОТО: Нацбанк
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Національний банк перевірив 26 найбільших банків України, на які припадає понад 90% активів сектору. Оцінка складалася з аудиту якості активів і стрес-тестування, яке мало показати, чи вистачить установам капіталу за різних економічних умов.

Аудит не виявив суттєвих проблем із оцінкою кредитних ризиків. Зовнішні аудитори внесли лише незначні коригування резервів під кредитні ризики, які не вплинули на показники достатності капіталу більшості банків, що проходили лише перевірку якості активів. Жодному банку також не знадобилося поширювати результати оцінки на решту кредитного портфеля.

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Скільки банків потребують додаткового капіталу

За результатами стрес-тестування підвищені вимоги до достатності капіталу встановили для 11 із 26 банків. На ці установи припадає близько 10% активів банківської системи.

Водночас ситуація в цих банках різна. Для трьох установ із часткою 6% активів сектору потреба в додатковому капіталі виникла лише за несприятливим сценарієм. Ще три банки, на які припадає 5% активів, уже на початок жовтня мали достатність капіталу вищу за встановлений для них рівень.

Порівняно з попередньою оцінкою результати покращилися. Частка активів банків, яким потрібен підвищений рівень достатності капіталу, зменшилася з 18% до 10%. Загальна потреба в додатковому капіталі скоротилася втричі — приблизно до 3% регулятивного капіталу банківської системи станом на початок 2026 року. Два банки, які проходили стрес-тестування другий рік поспіль, цього разу вже не потребують додаткового капіталу.

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До якого часу банки мають виконати вимоги НБУ

Банки, для яких регулятор встановив підвищені нормативи, повинні досягти необхідного рівня капіталу до початку 2027 року та підтримувати його до наступної оцінки стійкості.

Якщо установа не виконає вимоги або згодом порушить їх, вона буде зобов'язана подати до НБУ програму капіталізації чи реструктуризації.

Результати перевірки окремих банків Національний банк обіцяє оприлюднити наприкінці грудня. Тоді стане відомо, які саме установи мають наростити капітал і яким банкам уже вдалося виконати встановлені нормативи.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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