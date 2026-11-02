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2 листопада 2026, 18:26

Зруйноване через війну житло: яку податкову пільгу можуть отримати власники

Власники земельних ділянок, на яких через російську агресію знищено житлову або нежитлову нерухомість, звільняються від плати за землю і у 2026 році. Пільга поширюється на такі ділянки, а період її дії визначають за даними державних реєстрів.

Власники земельних ділянок, на яких через російську агресію знищено житлову або нежитлову нерухомість, звільняються від плати за землю і у 2026 році.
Власників зруйнованої нерухомості звільнили від плати за землю. Фото:
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Про продовження податкового звільнення повідомила Державна податкова служба України. Відповідні зміни передбачені Законом України від 9 червня 2026 року № 4903-IX. Нова норма набрала чинності 23 жовтня 2026 року.

Йдеться про земельні ділянки, на яких розташовувалися об'єкти нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій через збройну агресію Росії проти України.

Як визначають період звільнення від плати

Підставою для застосування пільги є відомості з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, спричинених російською агресією.

Звільнення починає діяти з першого числа місяця, на який припадає дата знищення нерухомості, зазначена в реєстрі.

За яких умов пільга припиняється

Звільнення від плати за землю діє до останнього дня місяця, в якому відбудеться одна з двох подій:

  • У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєструють право власності на новозбудований об'єкт на цій земельній ділянці.
  • В Україні припинять або скасують воєнний стан.

Пільга поширюється на власників земельних ділянок зі знищеною через війну нерухомістю та діє до настання однієї з передбачених законом умов її припинення.

Скільки українці сплачують за землю

За перше півріччя 2026 року українці сплатили до місцевих бюджетів 24,1 млрд грн за землю. Це на 13,2% більше, ніж за той самий період торік (21,3 млрд грн). Загалом кошти перерахували понад 1 млн платників, повідомила Державна податкова служба.

Найбільше надходжень забезпечили Дніпропетровська область — 4,5 млрд грн, Київ — 3,4 млрд грн, Одеська область — 2,1 млрд грн та Львівська — 1,8 млрд грн.

Перевірити нараховану суму та реквізити для оплати можна в Електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Якщо сума здається неправильною, можна звернутися до податкової для звірки даних про земельні ділянки, ставки та пільги. Якщо виявлять помилки, податкова перерахує суму й надішле нове податкове повідомлення-рішення.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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