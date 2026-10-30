Топ-5 новин за п'ятницю: депозити під 17% річних, курс долара та євро, ліквідація Банку Січ і криптокрадіжка на $6,4 млрд

Кінець жовтня перетворив український валютний ринок на справжні американські гірки. Раптовий злет міжбанку та панічний стрибок цінників на готівковому ринку змусили Нацбанк увесь тиждень екстрено гасити курсову пожежу. Чи можна очікувати зниження котирувань на вихідних, розповідає «Мінфін».

Вибираючи депозит, легко звернути увагу на найбільший відсоток і не помітити умов, від яких залежить реальний дохід. Один банк платить більше за нові кошти, інший — нараховує кешбек за поповнення, третій — пропонує бонус за рекомендацію. Відрізняються й обмеження: деякі вклади не можна поповнювати чи закривати достроково. Порівнюємо акції восьми банків, щоб з'ясувати, які з них дають вкладникам найбільшу додаткову вигоду, та чим доводиться поступатися.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «БАНК СІЧ» і припинив виплати його вкладникам. За час процедури клієнти отримали 1,273 млрд грн гарантованого відшкодування. Тепер невиконані вимоги кредиторів, які залишилися після продажу активів банку, вважаються погашеними за законом.

Криптовалютна біржа Binance стала жертвою масштабної кібератаки, внаслідок якої з її гаманців вивели цифрові активи орієнтовно на $6,4 млрд. Про це пише Cointelegraph. Криптодослідники пов’язують напад із північнокорейським хакерським угрупованням TraderTraitor, яке раніше підозрювали в інших великих крадіжках криптовалют.

Наступного року Рахункова палата перевірить, як використовують міжнародну військову допомогу, закуповують товари для ЗСУ та забезпечують житлом ветеранів і переселенців. До плану також увійшли аудит медичного обладнання, державних інвестицій та використання бюджетних коштів. Загалом відомство затвердило 52 основні й три резервні теми перевірок. Які ще сфери опиняться під контролем аудиторів?