17% річних, кешбек і бонуси: які депозити пропонують банки

Вибираючи депозит , легко звернути увагу на найбільший відсоток і не помітити умов, від яких залежить реальний дохід. Один банк платить більше за нові кошти, інший — нараховує кешбек за поповнення, третій — пропонує бонус за рекомендацію. Відрізняються й обмеження: деякі вклади не можна поповнювати чи закривати достроково. Порівнюємо акції восьми банків, щоб з'ясувати, які з них дають вкладникам найбільшу додаткову вигоду, та чим доводиться поступатися.

Банки пропонують до 17,5% річних за строковими вкладами

За даними огляду «Мінфіну», середні ставки за строковими депозитами у гривні в жовтні становлять близько 15−15,5% річних, залежно від строку. Спеціальні пропозиції сягають 17−17,5%.

У вересні українці збільшили суму строкових депозитів до рекордних 508,7 млрд грн. Проте їхня частка в загальному обсязі коштів населення скоротилася до 32,7%. Значна частина заощаджень і далі залишається на поточних і карткових рахунках, звідки гроші можна забрати будь-коли.

Щоб залучити заощадження клієнтів, банки змагаються не лише відсотковими ставками, а й грошовими бонусами або розіграшами призів. Втім, за привабливими пропозиціями стоять різні умови, а отже, й різна вигода для вкладника.

ПУМБ: до 17% річних на «нові кошти»

Акційний депозит «Дохідний ПЛЮС» у ПУМБ пропонує 16% річних на 93 дні та 17% на 184 дні. Це на 2% більше, ніж за стандартним депозитом «Дохідний» із програмою лояльності, де ставки на ті самі строки становлять 14% і 15% відповідно. Мінімальна сума вкладу — 500 грн. Відсотки щомісяця надходять на картку. Оформити депозит у мобільному застосунку можна до 30 грудня 2026 року включно.

Важливо: скористатися акційною ставкою можна лише на кошти, які клієнт додатково розмістив у банку. ПУМБ порівнює суму власних коштів клієнта на гривневих поточних і депозитних рахунках на момент відкриття вкладу із залишком станом на кінець дня 24 вересня 2026 року. Акційна ставка поширюється лише на приріст коштів, порівнюючи із цією датою. Однак, якщо клієнт просто переведе вже наявні в банку заощадження на новий депозит, підвищений відсоток на них не розповсюджується.

Є й інші умови: депозит не можна поповнювати, частково знімати або закривати достроково. Автоматичне продовження не передбачене. Тож ця пропозиція підійде для тих, хто має вільні заощадження та готовий залишити їх у банку до завершення строку, не розраховуючи на можливість забрати гроші раніше.

За розрахунком банку, вклад у 50 000 грн на 93 дні під 16% річних принесе близько 2 016 грн до оподаткування та 1 553 грн після сплати податків. Це весь дохід за вкладом, а не додаткова винагорода від акції. І перевага тут саме у вищій ставці, порівнюючи зі стандартним депозитом, та короткостроковості депозиту.

У ПУМБ пояснюють, що акційні пропозиції допомагають заохочувати клієнтів, які раніше не користувалися депозитами, завдяки високій ставці та короткостроковості депозиту у гривні.

Для вкладника ж головне питання простіше: чи є сума, яку можна відкласти на три або шість місяців, і чи справді підвищена ставка пошириться на неї. У випадку «Дохідного ПЛЮС», це залежить від того, наскільки зросла сума коштів клієнта в банку. Тому більшість клієнтів можуть перевести свої заощадження з інших банків у ПУМБ, щоб отримати більше вигоди від депозиту.

Райффайзен Банк: 12% почнуть нараховувати в листопаді

За депозитом «Класичний Строковий» Райффайзен Банк пропонує 12% річних у гривні на 93 дні. Акція діє до 1 листопада 2026 року включно. Оформити вклад можна лише в застосунку MyRaif. Мінімальна сума становить 2 000 грн.

Підвищена ставка поширюється тільки на кошти, що відповідають умовам акції. На решту суми діє ставка 10%. Банк визначає нові кошти за зміною загального гривневого балансу клієнта; правила також передбачають можливість урахування літніх переказів до інших банків.

Для депозитів, відкритих із 2 жовтня до 1 листопада, ставка 12% починає діяти лише з 2 листопада. До цього часу на всю суму нараховують 10%. Гроші потрібно внести протягом семи днів після відкриття вкладу. Поповнення та дострокове зняття не передбачені. Відсотки виплачують наприкінці строку.

Абанк: додаткові 250 грн на кожні 100 000 грн

В Абанку акція працює як надбавка до звичайної ставки: з 12 жовтня 2026 року до 12 січня 2027-го вкладники отримують додаткові 0,5 в.п. за депозитами «Online» і «Стандарт Строковий» у гривні.

Для шестимісячного «Online» ставка зростає з 15,30% до 15,80%, а для «Стандарт Строковий» — з 14,60% до 15,10%. Мінімальна сума становить 1 000 грн. Перший вклад оформлюють у застосунку àbank24, другий — у відділенні.

На практиці надбавка в 0,5 в.п. означає близько 250 грн додаткового доходу до оподаткування за пів року на кожні 100 000 грн депозиту. Інші надбавки, пов'язані із сумою вкладу чи його продовженням, потрібно рахувати окремо.

Агропросперіс Банк: 17,25% доступні лише в одному відділенні

Агропросперіс Банк пропонує 17,25% річних за депозитом «Класичний+» на три місяці. Акційна ставка на 2,25 в.п. вища за стандартні 15% річних. Мінімальна сума вкладу — 15 000 грн.

Однак скористатися пропозицією можна лише за однієї умови: особисто прийти до відділення банку в Тернополі на вулиці Князя Острозького, 47-А. Онлайн-депозит за акційною ставкою не відкривають, а сама пропозиція діє до 31 жовтня 2026 року.

На сумі 100 000 грн різниця вже помітна в конкретних цифрах. За три місяці стандартний вклад принесе приблизно 3 750 грн до оподаткування, акційний — 4 312,50 грн. Додатковий дохід становитиме близько 562,50 грн. Точна сума залежить від кількості днів у періоді та умов договору.

Є й часове обмеження: підвищена ставка діє лише протягом перших трьох місяців. Якщо вкладник вирішить продовжити депозит, банк застосує стандартну ставку, чинну на момент пролонгації.

Альянс Банк: кешбек за кожне поповнення

Альянс Банк нараховує кешбек із розмірі 2% річних від кожного поповнення гривневого депозиту на суму від 1 000 грн. Винагороду зараховують на окремий кешбек-рахунок, а ставка за вкладом не змінюється.

Акція діє до 31 грудня 2026 року. Депозит можна відкрити в застосунку Alliance на строк від трьох до 12 місяців. У наведеному прикладі банк уточнює, що ставка за шестимісячним вкладом може становити до 14,75% річних, без урахування кешбеку.

Винагорода залежить від часу, що залишився до завершення депозиту. Поповнення на 10 000 грн приблизно за шість місяців до кінця строку дасть близько 100 грн кешбеку до оподаткування, а за три місяці — близько 50 грн.

Поповнювати вклад можна через застосунок, касу або переказом із іншого банку. Дострокове розірвання не допускається. Після пролонгації кешбек за поповнення нараховують із шостого дня нового строку. Такий механізм вигідніший для тих, хто регулярно додає гроші до заощаджень, а не лише одноразово відкриває вклад.

ПроКредит Банк: бонус за нового вкладника

ПроКредит Банк заохочує чинних клієнтів рекомендувати банк знайомим. Новий вкладник отримує бонус, а клієнт, який його залучив, — 500 грн.

Для участі потрібно відкрити пакет послуг і перший гривневий строковий депозит щонайменше на 93 дні та на суму від 10 000 грн. Бонус новому клієнту відповідає 1% річних від суми вкладу, але не перевищує 2 000 грн. Наприклад, за депозитом на 100 000 грн винагорода становитиме 1 000 грн. Це окрема виплата, а не надбавка до депозитної ставки.

Обом учасникам гроші виплачують протягом календарного місяця, наступного за місяцем відкриття вкладу. Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року та поширюється на перший гривневий депозит за стандартними тарифами, без індивідуальних ставок і спеціальних умов.

Банк Кредит Дніпро: 17% за умовами акції або шанс на приз

Банк Кредит Дніпро пропонує дві акції за депозитом «Надійний»: зі ставкою 17% річних і розіграшем зарядних станцій Bluetti.

Акція «Новий сезон» діє до 30 грудня 2026 року. Ставка 17% доступна за вкладами у гривні на 93, 184, 274 або 367 днів за однієї із двох умов.

Для вкладу від 30 000 грн сукупна сума депозитів «Надійний строковий» не повинна бути меншою за максимальний рівень за останні 30 днів. Банк враховує також депозити, строк яких завершився, та повернуті клієнту кошти.

Для вкладів понад 1 млн грн загальна сума гривневих депозитів у банку має залишатися незмінною або зростати протягом попередніх 14 календарних днів. Оформити такий вклад можна у відділенні з промокодом 3040. Новим клієнтам потрібно зареєструватися у FreeBank, оформити картку GREEN і пройти ідентифікацію.

Розіграш «З теплом у серці» триває до 31 січня 2027 року. Для участі потрібно відкрити гривневий депозит «Надійний» на 184 дні. Мінімальна сума нового вкладу — 100 000 грн. Для перерозміщення попереднього депозиту потрібно внести від 120 000 грн і щонайменше 120% його попередньої суми. На кожному з чотирьох етапів розігрують одну зарядну станцію Bluetti.

За перерозміщення депозиту банк зазначає ставку до 16,5% річних.

Ідея Банк: 17,37% і надбавки за великі суми

Ідея Банк пропонує депозит «Акційний» через застосунок O.Bank. Базова ставка становить 17,37% річних, строк — 12 місяців, мінімальна сума — від 1 грн. Для оформлення онлайн потрібно зареєструватися через «Дію».

Поповнювати вклад можна протягом перших 30 календарних днів. Залежно від загальної суми, передбачені надбавки: 0,10 в.п. від 100 000 грн, 0,20 в.п. — від 150 000 грн, 0,30 в.п. — від 200 000 грн, 0,40 в.п. — від 300 000 грн, 0,50 в.п. — від 500 000 грн, і 0,60 в.п. — від 1 млн грн.

Відсотки за депозитом можна отримувати щомісяця або наприкінці року. Для вкладу на 12 місяців, якщо це дозволяють умови договору, передбачена можливість дострокового розірвання протягом додаткового строку.

За розрахунком банку, депозит на 1 млн грн принесе 172 748,22 грн до оподаткування. Після сплати податків вкладник отримає 133 016,13 грн. Остаточна сума залежатиме від умов договору, а також від того, коли й на скільки поповнювали рахунок. Перед відкриттям краще уточнити, як поповнення впливає на ставку, та за яких умов можна забрати гроші раніше.

Що зрештою визначає вигоду

Найвища ставка не завжди означає найбільший дохід. Для одного вкладника вирішальними будуть додаткові відсотки, для іншого — кешбек або бонус, для третього — можливість повернути гроші раніше. Порівнювати пропозиції варто за сумою, яку можна розмістити на акційних умовах, строком вкладу та доходом після оподаткування.

Перед відкриттям депозиту важливо з'ясувати, коли починає діяти акційна ставка, чи доступна вона на всю суму заощаджень і що відбувається після закінчення строку. Не менш суттєві умови поповнення та дострокового повернення коштів.

Фахівці ПУМБ радять не зосереджувати всі заощадження на один строк, а розподіляти їх між депозитами на три місяці, пів року або довше. Такий підхід дає змогу поєднати дохідність із гнучкістю: частина коштів вивільнятиметься раніше, якщо виникне потреба.

Відкладати рішення лише в очікуванні ще вигіднішої пропозиції теж не завжди виправдано: майбутні ставки залежать від ринкових умов. Депозит варто обирати, відповідно до власних фінансових планів, оцінюючи надійність банку та умови договору.