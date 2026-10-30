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30 жовтня 2026, 18:35

Рай для спекулянтів: який курс долара та євро побачимо найближчими днями

Кінець жовтня перетворив український валютний ринок на справжні американські гірки. Раптовий злет міжбанку та панічний стрибок цінників на готівковому ринку змусили Нацбанк увесь тиждень екстрено гасити курсову пожежу. Чи можна очікувати зниження котирувань на вихідних, розповідає «Мінфін».

Кінець жовтня перетворив український валютний ринок на справжні американські гірки.
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Цей тиждень на світовому та українському валютних ринках змусив похвилюватися всіх — від найбільших валютних спекулянтів і глобальних гравців до великих українських бізнесменів і простих громадян.

Причому причини стресів на світовому ринку були цілком очікуваними, адже засідання та рішення щодо процентних ставок ФРС США (28 жовтня) та ЄЦБ (29 жовтня) завжди супроводжуються ралі в парі євро/долар і зростанням волатильності золота. Тим більше в період глобальної світової турбулентності:

Графік пари євро/долар

Графік золота

Крім цього, вже на нашому внутрішньому валютному ринку спрацювали ще й місцеві українські нюанси. Стрімкий злет котирувань долара в Україні на міжбанку до рівня 45,70 гривні до середини тижня з відповідною реакцією у вигляді гри «на підвищення» з боку обмінників і злетом цінників продажу готівкового долара до рівня 46,50−46,80 гривні серйозно налякали весь вітчизняний ринок — від бізнесу до простих громадян.

У підсумку Нацбанк практично весь тиждень був змушений гасити курсові пожежі. Розгойдування котирувань американської валюти позначилося не лише на самих цінниках міжбанку, а й на зростанні обсягів операцій: за системою Bloomberg у період із 26 до 30 жовтня обсяги зареєстрованих угод перебували в межах від $330,32 млн до $437,45 млн. Це не дивно, адже бізнес вирішив не ризикувати. І перед кінцем місяця волів усе ж закрити максимальні обсяги своїх розрахунків з іноземними партнерами, керуючись логікою: «А раптом завтра буде ще дорожче».

Крім цього, суттєво пожвавився і готівковий ринок, де цього тижня різниця між сумою валюти, яку населення купило собі на картки та на готівковому ринку, і сумою валюти, яку громадяни здали в обмінники та продали з карток, сягала навіть позначки $95,53 млн за день. Це свідчить про те, що люди також злякалися подальшої девальвації гривні й вирішили купити валюту в максимально можливих для себе обсягах.

Зрештою, ФРС США за підсумками засідання 28 жовтня 2026 року зберегла базову процентну ставку без змін на рівні 3,75−4,00% річних, а ЄЦБ теж вирішив почекати з новим підвищенням своїх процентних ставок і зберіг їх на тому самому рівні: депозитна ставка — 2,5%, ставка за основними операціями рефінансування — 2,65%, а ставка за маржинальними кредитами — 2,9%.

На українському валютному міжбанку лише завдяки масованим щоденним інтервенціям Нацбанку курс безготівкового долара вдалося стабілізувати в межах рівня продажу близько 45,36 гривні до завершення п'ятничних торгів 30 жовтня.

Таким чином, саме завдяки постійним вливанням валюти Нацбанком за період із 26 до 30 жовтня курс продажу долара на міжбанку в підсумку навіть знизився на 6 копійок — з ранкових котирувань понеділка 45,38 / 45,42 до 45,33 / 45,36 гривні до вечора п'ятниці, а безготівковий євро під час продажу просів ще суттєвіше — одразу майже на 30 копійок — з 50,86 / 50,88 до 50,56 / 50,58 гривні.

Але треба враховувати, що це ситуативні зниження котирувань, які безпосередньо залежали від масштабів вливань валюти на ринок Нацбанком. Це розуміють і всі учасники торгів.

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

Водночас готівковий ринок не поспішав одразу ж знижувати свої цінники слідом за міжбанком. Увечері в п'ятницю 30 жовтня спостерігався суттєвий розкид котирувань продажу в банках та обмінниках: долар продавали по 45,90−46,45 гривні й навіть вище, а євро — по 51,15−51,65 гривні. Причому особливо «відчайдушні» обмінники виставляли курс продажу євро навіть до 52 гривень.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

Крім цього, 29 жовтня Нацбанк ухвалив рішення про підвищення облікової ставки з 16% річних ще на 0,5 відсоткового пункту — до рівня 16,5% річних. Це було цілком очікуваним для учасників ринку і в поточних умовах є логічним кроком регулятора. Додатково посадовці НБУ на пресконференції визнали й негативні тенденції в частині фактичного просідання ВВП України цього року, а також зростання інфляції до прогнозного рівня близько 12% за весь 2026 рік, хоча раніше Нацбанк сподівався, що цей показник не сягне навіть двозначного значення.

Оскільки ситуація як на світовому валютному ринку, так і безпосередньо в Україні залишається складною, власники обмінників волітимуть цими вихідними зберегти досить широкий спред між купівлею та продажем як долара, так і євро. А також за наявності платоспроможного попиту на валюту у своєму регіоні навіть періодично намагатимуться знову зіграти «на підвищення». Річ у тім, що на ажіотажі на початку цього тижня багато мереж обмінників накупили «дорогого» долара та євро. І тепер їм необхідно спочатку продати цю валюту громадянам за максимально можливим курсом і лише потім знову активно реагувати на поведінку міжбанку.

Якщо громадяни активно купуватимуть валюту навіть за таким умовно «високим» курсом, то фінансисти не знижуватимуть свої цінники продажу. Якщо ж через завищений рівень курсу продажу їхні обороти в обмінниках почнуть знижуватися, то вони оперативно повернуть курс продажу як долара, так і євро до рівнів середніх цінників для свого регіону, щоб не втрачати дохід.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 31 жовтня — 1 листопада

З огляду на сказане вище, курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах досить широкого коридору: купівля — від 45,20 до 46,05 гривні, продаж — від 46,20 до 46,70 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними також перебуватиме в широких межах: купівля — від 50,50 до 51,20 гривні, продаж — від 51,30 до 52 гривень.

Деякі з обмінників можуть скоригувати зазначені мною вище прогнозні курси готівкового долара та євро ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань і платоспроможного попиту у своєму регіоні.

Через дуже широкий розкид котирувань купівлі-продажу як долара, так і євро в різних мережах обмінників фінансових компаній та в касах банків, які працюватимуть цієї суботи-неділі, ці вихідні будуть «раєм» для спекулянтів на готівковому ринку.

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Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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