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30 жовтня 2026, 14:12

Банк Січ остаточно ліквідували: скільки виплатили вкладникам і що буде з боргами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «БАНК СІЧ» і припинив виплати його вкладникам. За час процедури клієнти отримали 1,273 млрд грн гарантованого відшкодування. Тепер невиконані вимоги кредиторів, які залишилися після продажу активів банку, вважаються погашеними за законом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «БАНК СІЧ» і припинив виплати його вкладникам.
Банк «Січ» остаточно зник із банківського ринку. Фото: Prozorro.Продажі
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Вкладникам виплатили понад 1,2 млрд грн

29 жовтня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердив ліквідаційний баланс АТ «БАНК СІЧ» та звіт про завершення ліквідаційної процедури. Відповідне рішення виконавча дирекція Фонду ухвалила під номером 883.

Це означає, що виплати гарантованого відшкодування колишнім вкладникам банку припинені. Загалом за час ліквідації вони отримали 1 273 млн грн.

За законом затвердження ліквідаційного балансу є підставою для завершення процедури ліквідації банку. Від цього ж дня Фонд більше не здійснює виплати гарантованих сум вкладникам.

Що буде з боргами банку

Окремий наслідок завершення ліквідації стосується кредиторів, чиї вимоги не вдалося задовольнити за рахунок продажу майна та активів банку.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», такі вимоги на дату складання ліквідаційного балансу вважаються погашеними.

Йдеться саме про юридичне завершення розрахунків у межах ліквідаційної процедури. Невиплачені вимоги кредиторів після її завершення не залишаються відкритими зобов'язаннями банку.

Накопичувальний рахунок банку закрито

Після затвердження ліквідаційного балансу Фонд також закрив накопичувальний рахунок АТ «БАНК СІЧ».

У зв'язку з цим його попередні банківські реквізити більше не діють. Платежі на цей рахунок не приймаються.

Як Фонд гарантування повертає гроші вкладникам ліквідованих банків

Після початку повномасштабної війни з українського банківського ринку примусово вивели низку установ. За даними директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольги Білай, за перші три роки великої війни це стосувалося 10 банків. Дев'ять із них направили на ліквідацію, ще один, Sense Bank, націоналізували.

Серед банків, ліквідацію яких розпочали після лютого 2022 року, були М Р Банк, Промінвестбанк, Мегабанк, Банк Січ, Айбокс Банк, Банк Форвард і Конкорд. У 2026 році до цього переліку додалися РВС Банк і Мотор-Банк.

Сам факт припинення роботи банку ще не означає завершення його ліквідації. Фонд має продати активи установи, провести розрахунки з кредиторами та затвердити ліквідаційний баланс. Цей процес може тривати кілька років. У травні 2026 року ФГВФО завершив ліквідацію банку «Конкорд». У жовтні аналогічного етапу досяг і Банк Січ.

За час повномасштабної війни Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн. Загалом за весь період його роботи сума відшкодувань перевищила 105 млрд грн. Компенсації отримали понад 2 млн вкладників, які звернулися по гарантовані виплати.

Повне відшкодування вкладів фізичних осіб і підприємців запровадили 13 квітня 2022 року. Під час воєнного стану держава гарантує повернення всієї суми депозиту разом із нарахованими відсотками. Це правило поширюється на банки, рішення про неплатоспроможність яких ухвалили після зазначеної дати.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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