Від закупівель для ЗСУ до житла для ВПО: що перевірить Рахункова палата у 2027 році

Наступного року Рахункова палата перевірить, як використовують міжнародну військову допомогу, закуповують товари для ЗСУ та забезпечують житлом ветеранів і переселенців. До плану також увійшли аудит медичного обладнання, державних інвестицій та використання бюджетних коштів. Загалом відомство затвердило 52 основні й три резервні теми перевірок. Які ще сфери опиняться під контролем аудиторів?

Рахункова палата визначила пріоритети перевірок у 2027 році. Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

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Рахункова палата затвердила перелік тем державного аудиту на 2027 рік. Серед головних напрямів роботи будуть оборона, соціальний захист, охорона здоров'я, освіта, енергетика та управління державними ресурсами. Про це 30 жовтня повідомила голова відомства Ольга Піщанська.

До переліку увійшли 52 основні та три резервні теми. Крім того, аудитори продовжать 24 контрольні заходи, розпочаті у 2026 році.

Перевірять військову допомогу та оборонні закупівлі

Значну частину перевірок присвятять сектору безпеки й оборони. Рахункова палата планує оцінити, як управляють міжнародною військовою допомогою для ЗСУ та працює Агенція оборонних закупівель.

Також аудитори дослідять організацію харчування у військових частинах та установах Збройних сил. Серед інших тем цього напряму є управління державними підприємствами Міністерством оборони, облік і консолідація звітності відомства та інституційне забезпечення Державної прикордонної служби.

Житло для ветеранів і переселенців теж перевірять

У соціальній сфері аудитори зосередяться на державних програмах житлової підтримки. Зокрема, перевірять механізми виплати грошової компенсації на придбання або найм житла для окремих категорій ветеранів та членів їхніх родин.

Ще один аудит стосуватиметься формування й роботи фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

В охороні здоров'я перевірятимуть, наскільки ефективно планують закупівлі, розподіляють і використовують сучасне медичне обладнання. В освітній сфері увагу приділять формуванню мережі закладів професійної освіти. Також заплановано перевірку розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на регіональному рівні.

Аудити охоплять енергетику, інвестиції та державне майно

Окремий напрям роботи стосуватиметься управління публічними інвестиціями. Аудитори досліджуватимуть, як їх інтегрують у бюджетний процес, використовують цифрові інструменти для управління інвестиційними проєктами та працюють агенції регіонального розвитку.

У сфері енергетики й природокористування перевірятимуть розвиток відновлюваної енергетики, поводження з радіоактивними відходами, управління державними геологічними даними та оцінювання запасів корисних копалин. До плану також увійшов аудит збору доказів для підтвердження воєнного екоциду.

Серед інших тем є управління землями комунальної власності, створення та робота індустріальних парків, використання коштів резервного фонду державного бюджету. Аудитори також перевірятимуть постмитний контроль в умовах наближення українського митного законодавства до правил ЄС.

Які міністерства перевірятимуть

Ще один пріоритет Рахункової палати на 2027 рік — фінансовий аудит державних установ. До плану включили перевірки Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, Державної судової адміністрації та Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів.

Аудитори перевірятимуть достовірність фінансової звітності цих установ і дотримання вимог під час її складання. Також заплановано фінансові аудити звітності окремих програм, які підтримує Світовий банк.

Крім того, Рахункова палата продовжить щоквартально та щороку аналізувати виконання державного бюджету. Серед запланованих завдань є експертиза проєкту держбюджету на 2028 рік.

Затверджений перелік стане основою для формування плану роботи відомства на 2027 рік. Його планують оприлюднити у грудні. Частину нових аудитів завершать протягом наступного року, окремі фінансові перевірки триватимуть і у 2028 році.

Донарахували мільярди, але бюджет отримав лише частину

Аудит у сфері трансфертного ціноутворення виявив значний розрив між сумами податкових донарахувань і фактичними надходженнями до бюджету. За даними Рахункової палати, із 5,2 млрд грн, нарахованих за результатами податкових перевірок, держава отримала лише 222,1 млн грн — 4,3% від загальної суми.

Аудитори також проаналізували 92 перевірки дотримання принципу «витягнутої руки». За результатами донарахували 4,5 млрд грн, втім, сплачено було лише 31,1 млн грн, або 0,7%, повідомляла Ольга Піщанська.

Серед причин розриву Рахункова палата назвала недостатню якість доказової бази, процесуальні порушення під час перевірок і тривале оскарження результатів. За підсумками аудиту відомство рекомендувало:

цифровізувати контроль;

удосконалити методологію перевірок;

посилити роботу з податковими ризиками.

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