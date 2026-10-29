Топ-5 новин за четвер: ставка НБУ — 16,5%, середня зарплата — 33 000 грн, нові гранти й обіцянки влади для бізнесу

Нацбанк підвищив облікову ставку з 16% до 16,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% річних до 16,5% із 30 жовтня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Середня зарплата в Україні зросла до 33 тисяч гривень: у яких областях і галузях платять найбільше

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2026 року становила 33 153 грн. Це на 4% більше, ніж у серпні, повідомила Державна служба статистики. Найвищі середні зарплати зафіксували в Києві — майже 49 тис. грн, а також у Львівській та Київській областях. Водночас найменше в середньому заробляли працівники Кіровоградської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Українці можуть отримати до $2600 на обладнання для власного бізнесу: хто має право подати заявку

В Україні триває прийом заявок на фінансову допомогу для започаткування, відновлення або розвитку мікробізнесу. У межах програми Prosper Global за фінансової підтримки Швейцарії можна отримати до $2600 у гривневому еквіваленті на придбання обладнання та інструментів для власної справи. Про це повідомляє The Project.

Гранти до 16 млн грн і нові правила для бізнесу: уряд змінив умови підтримки виробників

Українські переробні підприємства зможуть отримувати державні гранти без обов’язкового створення п’яти додаткових робочих місць, якщо платитимуть працівникам зарплату вище за середню в регіоні. Також уряд розширив можливості використання коштів на відновлення виробництва та дозволив подаватися на такі гранти іноземним компаніям, які працюють в Україні й постраждали від російських атак.

Ціни зростатимуть швидше, а економіка скоротиться: НБУ різко погіршив прогноз на 2026 рік

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік із 10% до 12,5% та погіршив оцінку динаміки реального ВВП із очікуваного зростання на 1,8% до скорочення на 0,4%. Причинами перегляду стали посилення російських атак на промисловість і логістику, блокада морських портів та подорожчання пального через війну на Близькому Сході. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ.