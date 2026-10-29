Гранти до 16 млн грн і нові правила для бізнесу: уряд змінив умови підтримки виробників

Українські переробні підприємства зможуть отримувати державні гранти без обов’язкового створення п’яти додаткових робочих місць, якщо платитимуть працівникам зарплату вище за середню в регіоні. Також уряд розширив можливості використання коштів на відновлення виробництва та дозволив подаватися на такі гранти іноземним компаніям, які працюють в Україні й постраждали від російських атак.

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Зміни стосуються програми грантової підтримки переробної промисловості «Зроблено в Україні». Вони поширюватимуться не лише на нові гранти, а й на ті, які підприємства вже отримали.

Висока зарплата замість створення нових робочих місць

Раніше однією з умов отримання гранту було створення щонайменше п’яти робочих місць. Однак через дефіцит кваліфікованих працівників уряд запровадив альтернативу: підприємство зможе не створювати додаткові вакансії, якщо встановить зарплату вищу за середній рівень у відповідному регіоні.

При цьому бізнес повинен буде протягом трьох років підвищувати оплату праці з урахуванням інфляції та виконувати вимоги щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Таким чином, виробники зможуть виконувати умови грантової програми не лише через розширення штату, а й через забезпечення вищого рівня оплати праці.

Як спростять повторне отримання гранту

Уряд також змінив процедуру підтвердження виконання зобов’язань за попереднім грантом. Раніше підприємство мало отримати в Мінекономіки акт про виконання умов програми, перш ніж подаватися на нову допомогу.

Тепер для цього потрібно надати адміністратору програми:

довідку уповноваженого банку про виконання обов’язкових умов грантового договору;

підтвердження сплати податків;

документи про створення передбачених програмою робочих місць або про встановлений рівень зарплати, якщо підприємство скористалося альтернативною умовою.

Після перевірки документів адміністратор змінить статус гранту в застосунку та на порталі «Дія». Це дасть підприємству змогу подати заявку на нову підтримку.

До 31 грудня 2026 року адмініструванням програми займається Мінекономіки. Із 1 січня 2027 року ці функції передадуть АТ «Зроблено в Україні».

На відновлення виробництва — до 16 млн грн

Окремі зміни стосуються грантів для підприємств, які втратили або пошкодили виробничі потужності через російські обстріли.

Іноземні виробничі компанії, які працюють в Україні та постраждали від атак, також зможуть отримувати гранти на відновлення обладнання — до 16 млн грн.

Крім того, розширюються напрями використання коштів:

власний внесок підприємства дозволять спрямовувати на ремонтні роботи;

за кошти гранту можна буде купувати не лише виробниче, а й енергетичне обладнання.

Уряд також розширив коло учасників програми: подаватися на гранти зможуть підприємства, які виробляють засоби протимінної діяльності.

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Які суми можна отримати та скільки грантів уже схвалили

Програма передбачає два основні види підтримки:

до 8 млн грн — на створення або розвиток переробного виробництва;

до 16 млн грн — на відновлення виробничих потужностей, пошкоджених унаслідок російської збройної агресії.

Від початку дії програми у 2022 році Мінекономіки та Державна служба зайнятості схвалили 1895 заявок на гранти для переробних підприємств і відновлення виробництва. Загальна сума підтримки становить майже 9,7 млрд грн.

Прийом заявок на поточну хвилю триває до 30 жовтня 2026 року включно. Подати документи можна онлайн через портал «Дія». Наступну хвилю планують відкрити у 2027 році.

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