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29 жовтня 2026, 14:27

Ціни зростатимуть швидше, а економіка скоротиться: НБУ різко погіршив прогноз на 2026 рік

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік із 10% до 12,5% та погіршив оцінку динаміки реального ВВП із очікуваного зростання на 1,8% до скорочення на 0,4%. Причинами перегляду стали посилення російських атак на промисловість і логістику, блокада морських портів та подорожчання пального через війну на Близькому Сході. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ.

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік із 10% до 12,5% та погіршив оцінку динаміки реального ВВП із очікуваного зростання на 1,8% до скорочення на 0,4%.
Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік із 10% до 12,5% та погіршив оцінку динаміки реального ВВП
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Інфляція перевищила очікування

У вересні 2026 року споживча інфляція прискорилася до 10% у річному вимірі, а базова — до 8,8%. За оцінками Нацбанку, зростання цін тривало й у жовтні.

Основний тиск на ціни створюють високі витрати на пальне, транспортування та зберігання товарів. Додатковим чинником стали російські удари по складській і логістичній інфраструктурі, які збільшують витрати підприємств.

За розрахунками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 відсоткового пункту.

Водночас погіршилися інфляційні очікування банків та аналітиків. Очікування населення залишаються підвищеними й нестабільними.

Нацбанк прогнозує, що у 2027 році інфляція сповільниться до 7,3%, а у 2028-му повернеться до цільового рівня 5%.

Цьому мають сприяти очікуване зниження світових цін на нафту, послаблення тиску на виробничі витрати та монетарна політика НБУ, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів.

Економіка України повернеться до спаду

На тлі посилення обстрілів Нацбанк також суттєво погіршив прогноз економічного зростання.

За оцінками регулятора, у III кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства через пошкодження виробничих потужностей і порушення логістики. Погіршилася ситуація також у торгівлі, сільському господарстві та інших галузях промисловості.

НБУ оцінює негативний внесок інтенсифікації російських обстрілів у динаміку ВВП 2026 року на рівні 1,9 відсоткового пункту.

У результаті прогноз економічного зростання на поточний рік переглянуто з +1,8% до -0,4%.

Пожвавленню економіки мають сприяти інвестиції в оборонну промисловість, локалізація виробництва озброєння за рахунок Ukraine Support Loan та відбудова критичної інфраструктури.

Прогноз зростання ВВП на 0,4% у 2027 році ґрунтується, зокрема, на технічному припущенні НБУ про поліпшення логістики всередині наступного року.

Як змінювалися прогнози

Погіршення макроекономічних очікувань відбувається на тлі скорочення промислового виробництва та проблем із експортом.

Як раніше писав «Мінфін», у липневому прогнозі НБУ очікував зростання реального ВВП України на 1,8% у 2026 році та інфляцію на рівні 10%. Тоді регулятор розраховував, що бюджетні стимули, оборонні замовлення та більші врожаї підтримають економічну активність.

У жовтні інвестиційна група ICU також погіршила власний макроекономічний прогноз. Аналітики очікують скорочення ВВП на 0,6% у 2026 році та на 1,9% у 2027-му. Прогноз інфляції на поточний рік вони підвищили до 12%.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, зі свого боку, оцінив можливе падіння ВВП України за підсумками 2026 року приблизно у 0,5%.

Новий прогноз НБУ означає, що українська економіка може завершити рік одночасно зі скороченням виробництва та прискоренням інфляції. За таких умов регулятору доведеться враховувати як необхідність стримування цін, так і ризики подальшого послаблення ділової активності.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+139
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 жовтня 2026, 14:59
#
Продовжуйте розвалювати економіку і далі, давайте гроші на війну, робітників туди ж. дивно чому обвал економіки.
+
+15
And Tim
And Tim
29 жовтня 2026, 16:06
#
А які опції Ви пропонуєте: повна окупація країни?
+
+100
arisen
arisen
29 жовтня 2026, 16:21
#
Не нужно было начинать эту затею с битьем по складам вайлбериз и озон. Это прям дало идею Росси выжигать наши сети, металлургию, жд. Утюжили бы дальше нпз, ждали бы начала зимы и утюжили уже ТЕЦ и прочее. А теперь сидим в жопе без экономики, которая с каждным днем идет еще ниже. А инвесторы войны уже не знаю откуда брать бабки, т.к. в шоке с той дыры, которая каждый день растет. Даже, если они наплюют на все правила и конфискуют активы, их хватит на 2 года, а что дальше?
+
0
bosyak
bosyak
29 жовтня 2026, 19:13
#
Взагалі не потрібно стріляти вбік рф. Мало лі шо. Раптом образяться.
+
+64
Romanenkas17
Romanenkas17
29 жовтня 2026, 16:51
#
Для чого повна окупація, не видумуйте! Домовитись про мир і відроджувати економіку — це єдиний вихід, і самий швидкий, і більше людей залишаться живими!
+
0
bosyak
bosyak
29 жовтня 2026, 19:15
#
Як пропонуєте домовитись «про мир»? Чим готові пожертвувати щоб зацікавити рф? Бо поки що цілі сво не змінилися…
+
+34
bagration
bagration
29 жовтня 2026, 17:12
#
Якщо не заключимо мирну угоду, то дійсно можемо довоюватися до повної окупації.
+
+40
Anko
Anko
29 жовтня 2026, 17:43
#
Пришел турбо-патриот пугать окупацией, на экономику по…, на людей по … главное нет оккупаци!
+
0
bosyak
bosyak
29 жовтня 2026, 19:16
#
Яка економіка на окупованих, який там ріст ввп?
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