Нацбанк підвищив облікову ставку з 16% до 16,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% річних до 16,5% із 30 жовтня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності», — зазначив Пишний.

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на поточному рівні до II кварталу 2027 року. Водночас НБУ гнучко реагуватиме на фактичний розвиток подій, ураховуючи вплив російських атак на інфляційну динаміку та економічну активність.

Читайте також: НБУ вирішить долю облікової ставки: банкіри прогнозують 16% або 16,5%

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Читайте: Банкіри прогнозують зниження НБУ облікової ставки 26 жовтня

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).