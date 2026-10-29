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29 жовтня 2026, 14:05

Нацбанк підвищив облікову ставку з 16% до 16,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% річних до 16,5% із 30 жовтня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% річних до 16,5% із 30 жовтня.
Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% річних до 16,5%
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«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності», — зазначив Пишний.

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на поточному рівні до II кварталу 2027 року. Водночас НБУ гнучко реагуватиме на фактичний розвиток подій, ураховуючи вплив російських атак на інфляційну динаміку та економічну активність.

Читайте також: НБУ вирішить долю облікової ставки: банкіри прогнозують 16% або 16,5%

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Читайте: Банкіри прогнозують зниження НБУ облікової ставки 26 жовтня

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 жовтня 2026, 15:01
#
Ага, тільки ставки по депозитах і навіть піраміді овдп не ростуть, так що привабливість для вкладників відсутня. А кредити для бізнесу точно зростуть, що ще більше погіршить їх стан і економіку. геніально ((
+
+12
bosyak
bosyak
29 жовтня 2026, 15:54
#
Ставки по депо і кредитах то справа банків, по овдп баланс попиту і пропозицій…
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