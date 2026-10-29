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29 жовтня 2026, 16:44

Українці можуть отримати до $2600 на обладнання для власного бізнесу: хто має право подати заявку

В Україні триває прийом заявок на фінансову допомогу для започаткування, відновлення або розвитку мікробізнесу. У межах програми Prosper Global за фінансової підтримки Швейцарії можна отримати до $2600 у гривневому еквіваленті на придбання обладнання та інструментів для власної справи. Про це повідомляє The Project.

В Україні триває прийом заявок на фінансову допомогу для започаткування, відновлення або розвитку мікробізнесу.
Українці можуть отримати до $2600 на розвиток бізнесу
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Програма доступна як людям, які лише мають бізнес-ідею, так і підприємцям, які хочуть відновити або розширити вже наявну справу. Допомога надається на конкурсній основі, тому подання заявки не гарантує отримання фінансування.

Хто може подати заявку

Участь у програмі можуть взяти внутрішньо переміщені особи, які проживають у Києві, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також місцеві жителі громад, що постраждали від війни.

Для місцевих мешканців важливо, щоб їхня громада відповідала критеріям програми. Території активних бойових дій, зони з обмеженим доступом і високим рівнем безпекового ризику виключені.

Для участі не обов’язково вже мати зареєстрований ФОП: програмою передбачена підтримка ідей, спрямованих на започаткування власної справи.

На що можна витратити гроші

Максимальний розмір допомоги становить $2600 у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України. Це цільове фінансування, яке спрямовують на придбання обладнання, техніки, приладів та інструментів, необхідних для роботи.

Наприклад, кошти можуть допомогти облаштувати майстерню, придбати швейне або виробниче обладнання, інструменти для ремонту чи техніку для закладу громадського харчування.

Водночас грант не можна використати на оренду приміщення, ремонт, рекламу, зарплати працівникам, закупівлю сировини, погашення боргів або інші поточні витрати. Аграрні бізнес-ідеї в межах цієї програми не підтримують.

Окрім фінансування, учасники можуть отримати навчання, менторські консультації та допомогу з плануванням і розвитком бізнесу.

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Як податися на програму

Спочатку потрібно зареєструватися на платформі програми, а потім заповнити заявку. Під час відбору оцінюватимуть обґрунтованість потреби в обладнанні, реалістичність бізнес-ідеї, потенційний попит на товари чи послуги та здатність заявника реалізувати задум.

Кінцевий термін подання заявок організатори окремо не оголосили, прийом триває.

Подати заявку можна на офіційній платформі: https://uerp.prosperglobal.org/

Програму реалізує Prosper Global у межах Програми економічної стійкості України за фінансової підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.

Як ми писали: Гранти до 16 млн грн і нові правила для бізнесу: уряд змінив умови підтримки виробників

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Джерело: Мінфін
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