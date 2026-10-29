Середня зарплата в Україні зросла до 33 тисяч гривень: у яких областях і галузях платять найбільше

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2026 року становила 33 153 грн. Це на 4% більше, ніж у серпні, повідомила Державна служба статистики. Найвищі середні зарплати зафіксували в Києві — майже 49 тис. грн, а також у Львівській та Київській областях. Водночас найменше в середньому заробляли працівники Кіровоградської, Чернігівської та Чернівецької областей.

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У яких регіонах платять найбільше

У вересні середня зарплата становила:

Київ — 48 994 грн;

Львівська область — 33 802 грн;

Київська область — 33 585 грн.

Найнижчі показники були в таких регіонах:

Кіровоградська область — 23 673 грн;

Чернігівська область — 24 455 грн;

Чернівецька область — 24 567 грн.

У яких галузях найвищі зарплати

Найбільше в середньому заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій — 77 924 грн на місяць. Друге місце посіла фінансова та страхова діяльність із середньою зарплатою 59 813 грн.

Також до галузей із відносно високою оплатою праці увійшли:

професійна, наукова та технічна діяльність — 43 594 грн;

оптова й роздрібна торгівля — 38 433 грн;

державне управління та оборона — 37 705 грн;

промисловість — 36 658 грн;

транспорт, поштова та кур'єрська діяльність — 31 600 грн;

будівництво — 28 532 грн;

операції з нерухомістю — 27 444 грн.

Найнижчу середню зарплату отримували працівники охорони здоров'я та соціальної допомоги — 21 848 грн. У сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку показник становив 22 103 грн, а в освіті — 24 457 грн.

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Як зарплати змінюються на тлі інфляції

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% за місяць, а інфляція в річному вимірі прискорилася до 10%. Від початку 2026 року до вересня включно ціни підвищилися на 8,4%. Базова інфляція у вересні становила 2% за місяць і 8,8% у річному вимірі. Такі дані оприлюднив Держстат.

Отже, вересневе зростання середньої зарплати на 4% перевищило місячний приріст споживчих цін. Водночас це не означає автоматичного збільшення купівельної спроможності всіх працівників: статистика середньої зарплати не відображає змін доходів кожної людини, а річна інфляція показує, наскільки подорожчали товари й послуги порівняно з минулим роком.

Окремо Держстат повідомив, що станом на 1 жовтня 2026 року заборгованість із виплати зарплати становила 3,9 млрд грн. У серпні цей показник дорівнював 3,8 млрд грн.

Статистика охоплює штатних працівників і не враховує тимчасово окуповані території та частину територій, де ведуться або велися бойові дії.

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