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27 жовтня 2026, 20:30

Топ-5 новин за вівторок: 50% податку на банки, 12 тис. грн за закриту кредитку та €400 млн від ЄС

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Як банки нараховують відсотки на закритий борг і «карають» за шахрайський кредит

У вересні споживачі фінансових послуг доволі активно ділилися враженнями про свій досвід користування банківськими послугами: за місяць у розділі «Відгуки» залишено 334 нових повідомлень. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 89. Банки змогли знайти рішення у 56 випадках. Із якими проблемами стикнулися наші читачі, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Нові правила бронювання: три пастки, через які бізнес може втратити критичний статус

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання (постанови № 76 і № 707). Ухвалений текст майже дослівно збігається з проєктом. Додано лише гуманітарну сферу: тільки ті організації, без яких держава не може працювати в особливий період. Про це написав заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Рада підтримала у першому читанні 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15262, який передбачає збереження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році. За документ проголосували 265 народних депутатів, пише перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«Борг 0 грн» у застосунку нічого не гарантує: чому Райффайзен Банк нарахував 12 000 грн відсотків на закриту кредитку

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні 2026 року. Ним став клієнт Райффайзен Банку Іван Пітик, який поскаржився на нарахування 12 272,30 грн відсотків за кредитною карткою після того, як він вчасно погасив заборгованість у межах пільгового періоду.

Україна ризикує втратити понад 400 млн євро допомоги від ЄС: у чому причина

Україна ризикує недоотримати понад €400 млн фінансування від Європейського Союзу через затримку ухвалення Антикорупційної стратегії на 2026−2030 роки. Країна вже двічі пропустила встановлені строки виконання відповідного зобов'язання. Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).

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Джерело: Мінфін
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