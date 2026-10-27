«Борг 0 грн» у застосунку нічого не гарантує: чому Райффайзен Банк нарахував 12 000 грн відсотків на закриту кредитку

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні 2026 року . Ним став клієнт Райффайзен Банку Іван Пітик, який поскаржився на нарахування 12 272,30 грн відсотків за кредитною карткою після того, як він вчасно погасив заборгованість у межах пільгового періоду.

Клієнт стверджує, що 24 та 25 серпня 2026 року переказав через Paysend відповідно 29 866,09 грн і 22 187,89 грн.

«У додатку MyRaif транзакції отримали офіційний статус «Виконано», баланс повністю відновився, а борг став «0 грн», — пише користувач.

Однак, за його словами, 26 серпня банк провів додаткову операцію «Перерахунок за PAYS*HAVRYLETS» на суму 386,74 грн. Він вважає, що через цю операцію система скасувала пільговий період і нарахувала відсотки за весь розрахунковий місяць.

Клієнт також стверджує, що 28 серпня банк компенсував від'ємний баланс внутрішньою операцією на 696,42 грн, після чого ліміт було відновлено. Та на цьому історія не закінчилась.

«…12 тисяч відсотків система так і залишила висіти», — обурюється Іван Пітик.

За словами клієнта, служба підтримки відмовила у скасуванні нарахувань, а першу письмову претензію не розглянули через, нібито, неможливість ідентифікувати заявника.

Щоб зʼясувати подробиці цього випадку, «Мінфін» звернувся до Райффайзен Банку із запитом, але на момент публікації статті відповіді від фінустанови не було отримано.

Що каже юрист

Як пояснює адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери» Ілля Колесник, правомірність нарахування відсотків залежить насамперед від умов договору про пільговий період і фактичного руху коштів за кредитною карткою.

Важливо розрізняти дату ініціювання переказу через Paysend і дату, коли кошти фактично зарахували на рахунок для погашення заборгованості. Значення мають також розрахунковий період, дата проведення коригувальної операції та те, чи впливала вона на суму боргу, яку клієнт мав погасити для збереження пільгового періоду.

«Якщо коригувальна операція належить до того самого розрахункового періоду, банк може вважати, що заборгованість не погашена повністю, і нарахувати відсотки, відповідно до договору», — зауважує експерт.

Водночас сам факт проведення внутрішньої операції ще не доводить, що нарахування є правильними: потрібно перевірити її зміст і розрахунок.

Відображення нульової заборгованості в застосунку, за словами адвоката, також не є остаточним підтвердженням того, що банк не має підстав для подальшого перерахунку. Проте клієнт має право вимагати пояснення, чому після відображення нульового боргу провели коригування та як воно вплинуло на пільговий період. У цьому допоможуть: договір і паспорт кредиту, виписка з датами операцій і датами проведення, розрахунок відсотків, платіжні квитанції Paysend із підтвердженням зарахування, скриншоти застосунку.

Щоб оскаржити нараховані відсотки, Ілля Колесник радить звернутися до банку і «подати письмову претензію так, щоб її було не можна «не ідентифікувати»: через застосунок, на пошту банку з копією документа, що посвідчує особу, або з електронним підписом. Вимоги: пояснити операцію, надати розрахунок відсотків, скасувати або перерахувати нарахування.

Якщо банк відмовиться переглядати нарахування або не надасть обґрунтованої відповіді, клієнт може звернутися зі скаргою до НБУ. Інший варіант — судовий захист, якщо документи підтверджуватимуть безпідставність нарахованої суми.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.