Нові правила бронювання: три пастки, через які бізнес може втратити критичний статус

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання (постанови № 76 і № 707). Ухвалений текст майже дослівно збігається з проєктом. Додано лише гуманітарну сферу: тільки ті організації, без яких держава не може працювати в особливий період. Про це написав заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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Статус критично важливого стане довшим

Кожне рішення тепер проходить через рекомендацію Координаційного центру.

Орган розглядає звернення до 7 робочих днів, Центр до 1 місяця, потім рішення за 3 робочі дні. Разом до півтора місяця.

Чинні статуси переглянуть за 10 днів

Органи заново погоджують галузеві критерії з Центром.

Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус, прибрали, статус скасовують. Решта діє до кінця строку.

Бронювання понад 50% лише на рік

Рішення ухвалює орган, що надав статус, а не Міноборони.

Якщо не забронювати людей у Дії за 10 робочих днів, рішення втрачає силу.

Після закінчення строку відстрочки анулюють за 5 робочих днів.

Окремі ліміти

Оборонка, енергетика, їхні підрядники і виробники трансформаторів: до 95%, понад це за рішенням Міноборони або Міненерго.

Донорські проєкти: не більше 50% команди і не більше 7 осіб, понад це вирішує Держсекретар Кабміну.

Центр відмовить у збільшенні, якщо керівника за 12 місяців двічі ловили на порушеннях військового обліку.

Хто визначає статус

Закритий перелік 13 галузей: від ОПК і ПЕК до IT, банків, охорони здоров'я і зв'язку. Інші галузі тільки за погодженням Центру.

Обласні адміністрації визначають лише галузі від енергетики до транспорту. Оборонка, IT, банки, охорона здоров'я і зв'язок отримують статус тільки через центральний орган.

Плюс для підрядників держави

Податковий борг, що виник через затримку бюджетних платежів, не блокує статус до надходження грошей.

Хто більше не вирішує

Міжвідомча робоча група за постановою № 707 і Міноборони більше не вирішують питання бронювання.

Роль ДП «Державний оператор тилу» переходить до ДП «Український центр «Безпека».

Старі рішення Міноборони про збільшення бронювання діють не довше 08.12.2026.

Які пастки нової постанови

Пастка 1 — закритий список. Критичними можуть бути тільки 13 галузей. Освіта, наука, послуги, медіа — поза списком, лише окремим зверненням через Центр. Донорам — не більше 7 осіб на проєкт.

Пастка 2 — перегляд за 10 днів. Міністерства і ОДА переписують критерії і перевіряють усі чинні статуси: критерій прибрали — статус скасовано. Рекомендація Центру — «підстава для розгляду» скасування, зокрема за зверненням правоохоронців. Вичерпного переліку підстав немає.

Пастка 3 — Центр і залежність від ТЦК. 18 крісел: СБУ, СЗР, ГУР, Офіс Президента, Нацполіція, Генштаб. Бізнесу — 0. Без Центру ні ліміту понад 50%, ні понад 95%. Підстава відмовити — 2 порушення військового обліку за 12 місяців. А розшук працівника від ТЦК означає обов'язковий наказ і ризик порушення: директор має перевіряти списки щодня.