Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання (постанови № 76 і № 707). Ухвалений текст майже дослівно збігається з проєктом. Додано лише гуманітарну сферу: тільки ті організації, без яких держава не може працювати в особливий період. Про це написав заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.
Нові правила бронювання: три пастки, через які бізнес може втратити критичний статус
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Статус критично важливого стане довшим
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Кожне рішення тепер проходить через рекомендацію Координаційного центру.
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Орган розглядає звернення до 7 робочих днів, Центр до 1 місяця, потім рішення за 3 робочі дні. Разом до півтора місяця.
Чинні статуси переглянуть за 10 днів
- Органи заново погоджують галузеві критерії з Центром.
- Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус, прибрали, статус скасовують. Решта діє до кінця строку.
Бронювання понад 50% лише на рік
- Рішення ухвалює орган, що надав статус, а не Міноборони.
- Якщо не забронювати людей у Дії за 10 робочих днів, рішення втрачає силу.
- Після закінчення строку відстрочки анулюють за 5 робочих днів.
Окремі ліміти
- Оборонка, енергетика, їхні підрядники і виробники трансформаторів: до 95%, понад це за рішенням Міноборони або Міненерго.
- Донорські проєкти: не більше 50% команди і не більше 7 осіб, понад це вирішує Держсекретар Кабміну.
- Центр відмовить у збільшенні, якщо керівника за 12 місяців двічі ловили на порушеннях військового обліку.
Хто визначає статус
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Закритий перелік 13 галузей: від ОПК і ПЕК до IT, банків, охорони здоров'я і зв'язку. Інші галузі тільки за погодженням Центру.
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Обласні адміністрації визначають лише галузі від енергетики до транспорту. Оборонка, IT, банки, охорона здоров'я і зв'язок отримують статус тільки через центральний орган.
Плюс для підрядників держави
Податковий борг, що виник через затримку бюджетних платежів, не блокує статус до надходження грошей.
Хто більше не вирішує
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Міжвідомча робоча група за постановою № 707 і Міноборони більше не вирішують питання бронювання.
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Роль ДП «Державний оператор тилу» переходить до ДП «Український центр «Безпека».
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Старі рішення Міноборони про збільшення бронювання діють не довше 08.12.2026.
Які пастки нової постанови
Пастка 1 — закритий список. Критичними можуть бути тільки 13 галузей. Освіта, наука, послуги, медіа — поза списком, лише окремим зверненням через Центр. Донорам — не більше 7 осіб на проєкт.
Пастка 2 — перегляд за 10 днів. Міністерства і ОДА переписують критерії і перевіряють усі чинні статуси: критерій прибрали — статус скасовано. Рекомендація Центру — «підстава для розгляду» скасування, зокрема за зверненням правоохоронців. Вичерпного переліку підстав немає.
Пастка 3 — Центр і залежність від ТЦК. 18 крісел: СБУ, СЗР, ГУР, Офіс Президента, Нацполіція, Генштаб. Бізнесу — 0. Без Центру ні ліміту понад 50%, ні понад 95%. Підстава відмовити — 2 порушення військового обліку за 12 місяців. А розшук працівника від ТЦК означає обов'язковий наказ і ризик порушення: директор має перевіряти списки щодня.
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