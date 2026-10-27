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27 жовтня 2026, 8:23

Нові правила бронювання: три пастки, через які бізнес може втратити критичний статус

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання (постанови № 76 і № 707). Ухвалений текст майже дослівно збігається з проєктом. Додано лише гуманітарну сферу: тільки ті організації, без яких держава не може працювати в особливий період. Про це написав заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання (постанови № 76 і № 707).
Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання
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Статус критично важливого стане довшим

  • Кожне рішення тепер проходить через рекомендацію Координаційного центру.

  • Орган розглядає звернення до 7 робочих днів, Центр до 1 місяця, потім рішення за 3 робочі дні. Разом до півтора місяця.

Чинні статуси переглянуть за 10 днів

  • Органи заново погоджують галузеві критерії з Центром.
  • Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус, прибрали, статус скасовують. Решта діє до кінця строку.

Бронювання понад 50% лише на рік

  • Рішення ухвалює орган, що надав статус, а не Міноборони.
  • Якщо не забронювати людей у Дії за 10 робочих днів, рішення втрачає силу.
  • Після закінчення строку відстрочки анулюють за 5 робочих днів.

Окремі ліміти

  • Оборонка, енергетика, їхні підрядники і виробники трансформаторів: до 95%, понад це за рішенням Міноборони або Міненерго.
  • Донорські проєкти: не більше 50% команди і не більше 7 осіб, понад це вирішує Держсекретар Кабміну.
  • Центр відмовить у збільшенні, якщо керівника за 12 місяців двічі ловили на порушеннях військового обліку.

Хто визначає статус

  • Закритий перелік 13 галузей: від ОПК і ПЕК до IT, банків, охорони здоров'я і зв'язку. Інші галузі тільки за погодженням Центру.

  • Обласні адміністрації визначають лише галузі від енергетики до транспорту. Оборонка, IT, банки, охорона здоров'я і зв'язок отримують статус тільки через центральний орган.

Плюс для підрядників держави

Податковий борг, що виник через затримку бюджетних платежів, не блокує статус до надходження грошей.

Хто більше не вирішує

  • Міжвідомча робоча група за постановою № 707 і Міноборони більше не вирішують питання бронювання.

  • Роль ДП «Державний оператор тилу» переходить до ДП «Український центр «Безпека».

  • Старі рішення Міноборони про збільшення бронювання діють не довше 08.12.2026.

Які пастки нової постанови

Пастка 1 — закритий список. Критичними можуть бути тільки 13 галузей. Освіта, наука, послуги, медіа — поза списком, лише окремим зверненням через Центр. Донорам — не більше 7 осіб на проєкт.

Пастка 2 — перегляд за 10 днів. Міністерства і ОДА переписують критерії і перевіряють усі чинні статуси: критерій прибрали — статус скасовано. Рекомендація Центру — «підстава для розгляду» скасування, зокрема за зверненням правоохоронців. Вичерпного переліку підстав немає.

Пастка 3 — Центр і залежність від ТЦК. 18 крісел: СБУ, СЗР, ГУР, Офіс Президента, Нацполіція, Генштаб. Бізнесу — 0. Без Центру ні ліміту понад 50%, ні понад 95%. Підстава відмовити — 2 порушення військового обліку за 12 місяців. А розшук працівника від ТЦК означає обов'язковий наказ і ризик порушення: директор має перевіряти списки щодня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
36619677
36619677
27 жовтня 2026, 11:15
#
Який зміст того бронювання якщо воно вилами по воді писане — сьогодні є, завтра немає. Все залежить як швидко виловлять тих решта 50% незаброньованих. Малим підприємствам більше мороки зв"язуватись з бронюванням, а передбачуваності навіть на півроку немає. Як вести бізнес в таких умовах.
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