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27 жовтня 2026, 12:05

Рада підтримала у першому читанні 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15262, який передбачає збереження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році. За документ проголосували 265 народних депутатів, пише перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15262, який передбачає збереження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році.
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №15262
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За словами голови Податкового комітету Данила Гетманцева:

«Комітет підтримав цей законопроєкт — ми вже вчетверте ухвалюємо таке рішення, і попередні три рази були достатньо успішними, адже нам вдалося залучити додаткові кошти до бюджету з банківської системи, яка отримує надприбутки навіть під час війни.

Водночас хочу звернути увагу на одну важливу обставину. У банків утворилася величезна ліквідність, яку вони не використовують для звичайної діяльності. Коли ми зустрічаємося з бізнесом, перша і найголовніша його вимога — дешеві гроші. Але дешевих грошей у країні немає, хоча вільні кошти в банківській системі є. Натомість банки заробляють на операціях із державними цінними паперами, замість того щоб кредитувати економіку.

Ми розуміємо, що ці операції вигідні банкам. Однак банківська система має виконувати ще й важливу соціально-економічну функцію — насичувати економіку грошима.

Саме тому маємо всі підстави спрямувати частину надприбутків банків на потреби армії. Лише у 2027 році це дасть додаткові 38 млрд грн до державного бюджету", — написав він.

Прибуток банків

Станом на 1 вересня 2026 року прибуток банків до оподаткування, накопичений від початку року, становив орієнтовно 143,1 млрд грн — приблизно на 5,3% більше, ніж на відповідну дату торік. Чистий прибуток становив 71,66 млрд грн.

Для порівняння: на відповідну дату 2021 року банки отримали від початку року близько 49,2 млрд грн прибутку до оподаткування та 45,6 млрд грн чистого прибутку. Отже, у номінальному вимірі нинішній прибуток до оподаткування майже у 2,9 раза перевищує довоєнний, а чистий — на 57,2%.

Рентабельність банківського капіталу на 1 вересня — 22,09%.

За оперативними даними НБУ, станом на 1 жовтня 2026 року вкладення банків в ОВДП становили 1 019,1 млрд грн — понад трильйон гривень.

Тому держава вилучає частину прибутку банків, спрямовуючи її армії, яка банки і небанки захищає.

Регулятор проти податку

Як писав «Мінфін», Національний банк України розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови.

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097 про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. У 2025 році, прибуток банків оподатковувався за ставкою 25%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Romanenkas17
Romanenkas17
27 жовтня 2026, 15:02
#
Так і курс піднявся, що ви тут брешете)). Прям такий шалений ріст в гривні, якщо курс піднявся в 2 рази майже)).
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