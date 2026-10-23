Топ-5 новин за п’ятницю: Зеленський підписав три податкові закони, квоти на бронювання залишаться на рівні 50%

Цей тиждень на світовому та українському валютних ринках минув дуже динамічно та зі стресами для всіх гравців. Насамперед у всьому винна геополітика і лише в другу чергу — безпосередньо економіка. Який курс долара і євро чекати в найближчі дні, розповідає «Мінфін»

Президент Володимир Зеленський підписав три податкові закони, від яких залежить отримання нових траншів допомоги від ЄС і МВФ. Один із них запроваджує автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах, ще два скасовують пільгу з ПДВ для закордонних посилок вартістю до €150. Нові правила оподаткування посилок мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Кабінет міністрів України сьогодні, 23 жовтня, планує ухвалити оновлене рішення щодо бронювання працівників. За словами народного депутата Ярослава Железняка, уряд врахує частину зауважень, які виникли після попередньої спроби змінити правила. Зокрема, квоти на бронювання для бізнесу залишаться на рівні 50%, а чинні статуси критично важливих підприємств збережуться.

Академія Мінфін запускає спеціальну пропозицію для тих, хто прагне розібратись в особистих фінансах та зробити перші кроки до формування капіталу. Протягом трьох днів мінікурс із фінансової грамотності доступний за ціною всього 350 гривень.

МВФ назвав головні загрози економіці Європи: серед них війна росії проти України

Європейські країни долають енергетичні потрясіння, але стикаються з новими перешкодами для економічного зростання. МВФ застерігає, що поряд із високими боргами та демографічними проблемами на економічні перспективи регіону продовжує впливати війна росії проти України. Своїми висновками за підсумками Щорічних зборів МВФ і Світового банку поділився голова НБУ Андрій Пишний, пише Forbes Ukraine.