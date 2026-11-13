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13 листопада 2026, 17:10

Бензин в Україні може подешевшати ще більше: Корецький пояснив, коли чекати зниження цін

Ціни на бензин в Україні можуть знизитися ще більше після надходження нових партій пального, закуплених за нижчою вартістю. Про це 13 листопада заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Дизель вже почав дешевшати, однак автомобільний газ продовжує дорожчати.

Ціни на бензин в Україні можуть знизитися ще більше після надходження нових партій пального, закуплених за нижчою вартістю.
Бензин дешевшає, газ дорожчає: що відбувається з цінами на пальне в Україні. Фото: t.me/Koretskyi_official
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За словами Корецького, нинішнє зниження цін на пальне на АЗС може продовжитися після того, як в Україну надійдуть нові запаси, закуплені за нижчими цінами.

«Коли нові залишки, коли нові запаси за новими цінами надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені», — сказав прем'єр.

Він додав, що за ситуацією на паливному ринку стежать уряд, Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет.

Що відбувається з постачанням бензину, дизеля та автогазу

За інформацією «Мінфіну», станом на 12 листопада середня ціна бензину А-95 становила 88,26 грн за літр, а дизеля — 103,59 грн. Водночас автогаз коштував у середньому 61,69 грн за літр. Від початку листопада бензин подешевшав на 1,82 грн за літр, дизель — на 91 копійку, тоді як газ додав у ціні 3,28 грн.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн пояснював різке подорожчання автогазу дефіцитом скрапленого газу в Європі, високими закупівельними цінами та проблемами з логістикою. Зокрема, через обміління Дунаю, який був одним із важливих каналів постачання, використовувати цей маршрут на повну потужність не вдавалося. За словами експерта, це призвело до нестачі газу на внутрішньому ринку.

Ще 19 жовтня Куюн повідомляв, що оптові ціни на дизель перевищили 100 грн за літр через нестачу вільних обсягів пального та напружену ситуацію з постачанням. Водночас бензин, за його оцінкою, тоді не мав підстав для подорожчання, оскільки його постачання були забезпечені.

На проблеми з постачанням пального експерт звертав увагу і в серпні. Серед запропонованих ним рішень — створення децентралізованих запасів та розвиток підземних сховищ, оскільки нафтобази й інші об'єкти паливної інфраструктури зазнають російських атак.

Ще один фактор, який впливає на вартість пального в Україні, — світові ціни на нафту та нафтопродукти. У вересні паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначав, що українські ціни залежать також від акцизного навантаження та розвитку війни.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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