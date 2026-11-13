Топ-5 новин за п'ятницю: нові ліміти для ФОП, €200 млн від Німеччини та вихід Nova на банківський ринок

Минулий робочий тиждень на валютному ринку України минув дуже цікаво і досить позитивно для гривні: нацвалюта відвоювала частину раніше втрачених позицій щодо євро, хоча й трохи просіла щодо долара. Але загалом свідків секти «долар по 50 вже завтра» стало значно менше, що не може не радувати Нацбанк, але явно засмучує власників обмінників, які завжди намагаються заробити на будь-яких валютних стрибках. Які тенденції на валютному ринку побачимо найближчими днями, розповідає «Мінфін».

З 14 листопада банки знизять ліміти на перекази без додаткового документального підтвердження для новостворених і неактивних ФОП. Для підприємців другої та третьої груп місячний поріг скоротиться одразу втричі, до 1 млн грн, для першої групи він становитиме 400 тис. грн. Більші суми переказувати не забороняють, але підприємцю доведеться пояснити банку походження коштів. Зміни, передбачені оновленим банківським меморандумом, стосуватимуться не всіх підприємців, а визначених категорій клієнтів.

Німеччина додатково виділяє Україні 200 млн євро на підготовку до зими. Гроші спрямують на підтримку електро- і теплопостачання, водної інфраструктури, медичних закладів, шкіл та сільського господарства. Рішення ухвалили на тлі посилення російських атак на критичну інфраструктуру, які загрожують не лише побуту українців, а й стабільній роботі економіки.

Ціни на бензин в Україні можуть знизитися ще більше після надходження нових партій пального, закуплених за нижчою вартістю. Про це 13 листопада заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Дизель вже почав дешевшати, однак автомобільний газ продовжує дорожчати.

Група Nova готується розширити свій фінансовий бізнес і вийти на банківський ринок України. Національний банк погодив її співвласникам Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову набуття 100% опосередкованої участі в БТА Банку. Безпосереднім власником фінустанови має стати компанія «НоваПей Інвест».