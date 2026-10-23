Ваші гроші мають працювати на вас: мінікурс із фінансової грамотності всього за 350 гривень

Академія Мінфін запускає спеціальну пропозицію для тих, хто прагне розібратись в особистих фінансах та зробити перші кроки до формування капіталу. Протягом трьох днів мінікурс із фінансової грамотності доступний за ціною всього 350 гривень.

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Свідоме й раціональне управління особистим бюджетом починається з бази: перегляду власних фінансових звичок, розуміння зв’язку між доходом, витратами й формуванням капіталу. Саме ці знання допомагають позбутися хаотичних витрат і сформувати власний підхід до взаємодії з грошима.

Для тих, хто хоче зробити перші кроки в цьому напрямі, Академія Мінфін має спеціальну пропозицію. Протягом трьох днів — із 23 до 25 жовтня 2026 року — придбайте «Мінікурс із фінансової грамотності» всього за 350 грн.

Що входить до програми мінікурсу

Мінікурс охоплює чотири повноцінні уроки від сертифікованої експертки з фінансового планування та управління активами Аліни Шух:

Гроші у вашому житті — про те, як пов’язані робота, дохід і формування капіталу.

Корисні фінансові звички — про принцип «плати спочатку собі» та найефективніші підходи до контролю доходів і витрат.

Фінансово грамотна поведінка — про те, як захищати свої заощадження й уникати типових помилок. Про банки, депозити й кредити, платіжні системи, фінансове шахрайство, інфляцію, захист прав споживачів, страхування та пенсійну систему.

Знайомство з фінансовою системою — про те, як фінансова система поєднує тих, у кого є гроші, з тими, кому вони потрібні; про базові інструменти для збереження та примноження грошей.

❗ Усі уроки в записі, тож ви самі обираєте зручний час і темп навчання.

Цей мінікурс є стартовим модулем повного курсу Академії Мінфін «Інвестиційний трамплін» — про побудову власної інвестиційної системи з нуля та формування першого інвестиційного портфеля.

Яку користь ви отримаєте

Опрацювавши всі чотири уроки, ви:

краще розумітимете власні фінанси — як працює ваш грошовий потік і які звички впливають на гроші;

навчитесь ухвалювати зваженіші фінансові рішення на основі принципів фінансово грамотної поведінки;

розберетесь у фінансовій системі — зрозумієте роль банків, фінансових ринків, посередників і регуляторів;

отримаєте базу для подальшого навчання у сфері фінансів та інвестування.

Умови спеціальної пропозиції

Спеціальна ціна 350 гривень на «Мінікурс із фінансової грамотності» діятиме всього три дні: з 23 до 25 жовтня включно.

Оформте покупку протягом цього періоду на сайті Академії Мінфін. Зробіть перший крок до кращого розуміння власних грошей і базових принципів фінансової грамотності.

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