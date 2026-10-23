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23 жовтня 2026, 16:30

Ваші гроші мають працювати на вас: мінікурс із фінансової грамотності всього за 350 гривень

Академія Мінфін запускає спеціальну пропозицію для тих, хто прагне розібратись в особистих фінансах та зробити перші кроки до формування капіталу. Протягом трьох днів мінікурс із фінансової грамотності доступний за ціною всього 350 гривень.

Академія Мінфін запускає спеціальну пропозицію для тих, хто прагне розібратись в особистих фінансах та зробити перші кроки до формування капіталу.
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Свідоме й раціональне управління особистим бюджетом починається з бази: перегляду власних фінансових звичок, розуміння зв’язку між доходом, витратами й формуванням капіталу. Саме ці знання допомагають позбутися хаотичних витрат і сформувати власний підхід до взаємодії з грошима.

Для тих, хто хоче зробити перші кроки в цьому напрямі, Академія Мінфін має спеціальну пропозицію. Протягом трьох днів — із 23 до 25 жовтня 2026 року — придбайте «Мінікурс із фінансової грамотності» всього за 350 грн.

Що входить до програми мінікурсу

Мінікурс охоплює чотири повноцінні уроки від сертифікованої експертки з фінансового планування та управління активами Аліни Шух:

Гроші у вашому житті — про те, як пов’язані робота, дохід і формування капіталу.

Корисні фінансові звички — про принцип «плати спочатку собі» та найефективніші підходи до контролю доходів і витрат.

Фінансово грамотна поведінка — про те, як захищати свої заощадження й уникати типових помилок. Про банки, депозити й кредити, платіжні системи, фінансове шахрайство, інфляцію, захист прав споживачів, страхування та пенсійну систему.

Знайомство з фінансовою системою — про те, як фінансова система поєднує тих, у кого є гроші, з тими, кому вони потрібні; про базові інструменти для збереження та примноження грошей.

❗ Усі уроки в записі, тож ви самі обираєте зручний час і темп навчання.

Цей мінікурс є стартовим модулем повного курсу Академії Мінфін «Інвестиційний трамплін» — про побудову власної інвестиційної системи з нуля та формування першого інвестиційного портфеля.

Яку користь ви отримаєте

Опрацювавши всі чотири уроки, ви:

  • краще розумітимете власні фінанси — як працює ваш грошовий потік і які звички впливають на гроші;
  • навчитесь ухвалювати зваженіші фінансові рішення на основі принципів фінансово грамотної поведінки;
  • розберетесь у фінансовій системі — зрозумієте роль банків, фінансових ринків, посередників і регуляторів;
  • отримаєте базу для подальшого навчання у сфері фінансів та інвестування.

Умови спеціальної пропозиції

Спеціальна ціна 350 гривень на «Мінікурс із фінансової грамотності» діятиме всього три дні: з 23 до 25 жовтня включно.

Оформте покупку протягом цього періоду на сайті Академії Мінфін. Зробіть перший крок до кращого розуміння власних грошей і базових принципів фінансової грамотності.

Тисніть на кнопку та переходьте за посиланням 👇

🔗 ПРИДБАТИ МІНІКУРС

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
23 жовтня 2026, 19:13
#
Есть такая поговорка, без сопливых обойдемся.
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