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13 листопада 2026, 15:53

Досвід уже не гарантує вищої зарплати: як вік змінює фінансові запити українців

Вік і досвід не завжди означають вищі зарплатні очікування. В Україні бажаний дохід пошукачів роботи зростає на початку кар'єри, але після 35 років фактично зупиняється на рівні 30 тис. грн. Водночас 44,3% активних кандидатів на ринку праці вже старші за 35 років. Такі результати показало дослідження платформи robota.ua, пише Інтерфакс-Україна.

Вік і досвід не завжди означають вищі зарплатні очікування.
Українці після 35 років перестають підвищувати зарплатні очікування: що показало дослідження. Фото: Pexels
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За даними дослідження, найбільшу частку серед людей, які шукають роботу, становлять кандидати віком 16−24 роки — 33,6%. Ще 22% припадає на вікову групу 25−34 роки.

Однак загалом майже половина активних пошукачів уже перетнула 35-річний рубіж. Зокрема, 21,5% кандидатів — це люди віком 35−44 роки, 14,7% — 45−54 роки. Ще 6,8% становлять пошукачі віком 55−64 роки, а 1,2% — старші за 65 років.

Після 35 років зарплатні очікування майже не зростають

Найпомітніше бажаний рівень оплати праці змінюється на початку кар'єри. Якщо кандидати віком 16−24 роки в середньому розраховують на 20 тис. грн, то у віковій групі 35−44 роки очікування зростають до 30 тис. грн.

Після цього рівень бажаного доходу фактично виходить на плато. А після 55 років зарплатні очікування починають знижуватися.

У robota.ua пояснюють цю тенденцію зміною пріоритетів старших кандидатів. Для них дедалі важливішими стають стабільність роботи, зручний графік і розташування офісу.

Водночас сам по собі вік не визначає, наскільки дорого фахівець оцінюватиме свою працю. За даними дослідження, вирішальне значення мають професія та можливість кар'єрного переходу на вищу посаду.

Це добре помітно на прикладі двох спеціальностей. У продавців медіанні зарплатні очікування практично не змінюються з віком. Натомість серед менеджерів із продажу різниця між очікуваннями наймолодших і найдосвідченіших кандидатів сягає 75%. Це найбільший розрив серед усіх проаналізованих професій.

У Києві кандидати оцінюють свою працю дорожче

Окрему модель зарплатних очікувань дослідники зафіксували в Києві. У столиці кандидати незалежно від віку розраховують на вищу оплату праці, ніж пошукачі в інших великих містах України.

Наприклад, молоді фахівці віком 16−24 роки в Києві очікують на зарплату близько 25 тис. грн. У Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові цей показник становить 20 тис. грн.

Ще помітніша різниця серед кандидатів віком 35−44 роки. У столиці їхні зарплатні очікування сягають 40 тис. грн. Для порівняння, у Львові це 35 тис. грн, в Одесі та Дніпрі — 30 тис. грн, а в Харкові — 26,3 тис. грн.

Автори дослідження наголошують: оцінюючи вартість фахівця на ринку праці, роботодавцям варто враховувати не лише його вік і досвід, а й спеціальність, регіон та етап кар'єри.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
13 листопада 2026, 16:14
#
Ви ж тут так кричали що середня зарплата 38 тисяч!!! А виявляється 20−30! Вам ці 30 срібняків боком вийдуть!
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0
lider2000
lider2000
13 листопада 2026, 18:39
#
Все на фронт, там 100к независимо от опыта и возраста))
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