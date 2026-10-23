Валютний ринок: чому курс долара та євро зріс і що буде з гривнею найближчими днями

З одного боку, заворушення у Франції з погромами фешенебельних магазинів у поєднанні з ралі, що тривають, за французькими держоблігаціями (оскільки інвестори не розуміють, як буде сформовано бюджет країни на 2027 рік і як буде покрито його дефіцит) — спрацювали проти євро і, здавалося б, мали б суттєво зміцнити долар.

Але, з іншого боку, агресивні висловлювання Президента США Дональда Трампа щодо України та безпосередньо проти Володимира Зеленського, можливі переговори лідерів США, Китаю та росії без запрошення України та ЄС, відкритий конфлікт між США та Європою в частині бачення перспектив подальших санкцій проти росії, нещодавня дизельна угода з рф, посилення проблем у війні США проти Ірану на Близькому Сході та наближення проміжних виборів до американського Конгресу — усе це відверто налякало інвесторів і спрацювало проти долара в усіх сегментах світового ринку.

І в підсумку, завдяки одночасній дії всіх вищезазначених різноспрямованих чинників, євро до вечора п'ятниці 23 жовтня котирувався в межах рівня 1,1198 долара.

Графік євро/долар

Український валютний ринок реагував на всі зміни ситуації на зовнішніх майданчиках.

І в підсумку за період із 19 до 23 жовтня курс продажу долара на міжбанку зріс на 47 копійок — з ранкових котирувань понеділка 44,91/44,95 до 45,38/45,42 гривні до вечора п'ятниці, а безготівковий євро під час продажу подорожчав на 42 копійки — з 50,42/50,45 до 50,84/50,87 гривні.

А на готівковому ринку ввечері в п'ятницю 23 жовтня долар в обмінниках продавали по 45,45−45,65 гривні, а євро — по 50,95−51,35. Відносно спокійно та без істерики валютний ринок пережив новини про обшук у голови Нацбанку Андрія Пишного, які з'явилися у ЗМІ вранці 21 жовтня. І те, що наш внутрішній ринок не став демонструвати ажіотажних курсових ралі саме через цю гучну новину, — це позитивний чинник у нинішніх, і без того непростих, воєнних умовах. Хоча загалом за тиждень гривня все ж прискорила девальвацію.

Крім цього, не варто забувати, що вже наступного тижня відбудуться засідання ФРС США та ЄЦБ щодо процентних ставок з оголошенням їхніх результатів 28 та 29 жовтня відповідно. Подібні засідання американського та європейського регуляторів уже самі по собі завжди провокують ралі в парі євро/долар, а з урахуванням ще й усіх вищезазначених подій останніх днів у подібних ралі 28−29 жовтня навіть не варто сумніватися. Ну і 29 жовтня своє слово скаже й наш регулятор у частині облікової ставки НБУ, що надалі впливатиме як на ресурсний міжбанківський ринок України та кредитні ставки, так і на ставки за депозитами та вкладами, що опосередковано вплине й на поведінку валютного ринку країни.

Підвищені зовнішні світові та внутрішні українські ризики не стимулюватимуть власників обмінників цими вихідними ані до звуження спреду між купівлею та продажем як долара, так і євро, ані до зниження цінників продажу валюти в цей період. Навпаки, практика встановлення обмінниками широких спредів між купівлею та продажем обох цих валют 24−25 жовтня повністю збережеться. Фінансисти знову віддадуть перевагу не ризикувати й продовжать перекладати валютні ризики на покупців і продавців валюти, іноді навіть проводячи певну гру «на підвищення».

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Спред між купівлею/продажем долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників фінкомпаній і працюючих відділень банків становитиме 20−30 копійок, а за євро — до 20−70 копійок. А най«жадібніші» з мереж обмінників продовжать виставляти спред за доларом і євро в межах до 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 24−25 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: купівля — від 44,90 до 45,15 гривні, продаж — від 45,30 до 45,65 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах: купівля — від 50,40 до 50,90 гривні, продаж — від 51,15 до 51,50 гривні.

Частина пунктів обміну валюти може скоригувати зазначені мною вище прогнозні котирування ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань.