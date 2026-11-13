Експорт пшениці з України впав на 17%: як змінилися головні покупці зерна

Україна за десять місяців 2026 року експортувала майже 9,9 млн тонн пшениці — на 17,3% менше, ніж за аналогічний період торік. Єгипет залишається найбільшим покупцем українського зерна, але за обсягом закупівель майже зрівнявся з ним Алжир, який за рік суттєво збільшив свою частку в українському експорті.

У грошовому вираженні виторг від експорту пшениці зменшився на 18,6% — до $2,135 млрд. Про це свідчать дані Державної митної служби.

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Найбільшим покупцем української пшениці залишається Єгипет. Однак за січень-жовтень він придбав зерна на $529,6 млн проти $693,7 млн роком раніше. Його частка в українському експорті зменшилася з 26,5% до 24,8%.

Натомість Алжир збільшив закупівлі на 17,7% — до $509,8 млн. Його частка зросла з 16,52% до 23,88%. Третє місце посіла Індонезія, яка придбала української пшениці на $232,9 млн. Торік до трійки найбільших покупців входила Іспанія.

У жовтні експорт пшениці скоротився на 41% порівняно з тим самим місяцем 2025 року — до $190 млн. Зокрема, поставки до Єгипту зменшилися на 44,2%, до $53,6 млн, а до Алжиру — на 39,3%, до $38,6 млн. Індонезія за місяць придбала зерна на $6,6 млн.

Продажі до інших країн за десять місяців також знизилися — на 30,6%, до $862,8 млн. Лише в жовтні вони скоротилися на 41,3%, до $91,3 млн.

Для порівняння, за весь 2025 рік Україна експортувала 13,63 млн тонн пшениці — на 34% менше, ніж у 2024 році. Виторг від її продажу становив майже $3 млрд, скоротившись на 20%.

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