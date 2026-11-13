9,85 млрд грн для «Автомагістралі-Південь» і 6 млрд для Onur: підрядники заявили про критичні борги держави

Заборгованість держави перед підрядниками за виконані роботи із захисту енергетичних об'єктів, відновлення критичної інфраструктури та експлуатації автомобільних доріг сягнула близько 20 млрд грн. Національна асоціація дорожників України (НАДУ) закликала уряд невідкладно розпочати погашення боргів.

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Відповідне звернення асоціація направила прем'єр-міністру, міністру розвитку громад та територій, а також голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У НАДУ наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення компанії-члени асоціації виконували важливі для держави завдання, часто не чекаючи фінансування. Йдеться про відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво фортифікаційних споруд та об'єктів захисту, забезпечення військової логістики.

Однак нинішній масштаб заборгованості, за оцінкою асоціації, вже загрожує фінансовій стабільності будівельної галузі.

Скільки держава заборгувала найбільшим підрядникам

Найбільшу суму заборгованості серед названих компаній має ТОВ «Автомагістраль-Південь» — понад 9,85 млрд грн. Із цієї суми для 5,7 млрд грн не визначено джерел фінансування.

Перед Onur Group заборгованість перевищує 6 млрд грн. При цьому 3 млрд грн не забезпечені джерелами фінансування.

Ще 3,2 млрд грн держава винна ТОВ «Ростдорстрой» (RDS). Понад 2,1 млрд грн із цієї суми також не мають визначених джерел фінансування.

Таким чином, сукупний борг перед трьома згаданими підрядниками перевищує 19 млрд грн. У НАДУ зазначають, що складна ситуація склалася і в десятків інших компаній.

Під загрозою понад 15 тисяч робочих місць

В асоціації попереджають: затримки з розрахунками створюють ризики не лише для окремих підприємств, а й для всієї інфраструктурної галузі.

Від погашення боргів залежить збереження понад 15 тисяч робочих місць, а також виробничих потужностей, необхідних для подальшого будівництва та відновлення країни.

НАДУ закликає уряд скоординувати роботу відповідальних державних органів і ухвалити конкретні рішення щодо врегулювання заборгованості.

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Підрядникам могли представити план погашення боргів

Окремо в асоціації повідомили про інформацію щодо зустрічі представників ринку з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури. За повідомленнями одного з учасників ринку, під час зустрічі сторони напрацювали план погашення накопиченої заборгованості.

У НАДУ позитивно оцінюють сам намір держави розв'язати проблему, однак наголошують: майбутній план має охоплювати всіх учасників ринку, а не лише окремі компанії.

Водночас асоціація поки не повідомляє про затверджений графік виплат або конкретні строки погашення боргів. Тож питання фактичного фінансування виконаних робіт залишається відкритим.

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