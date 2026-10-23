Зеленський підписав три податкові закони: що вони передбачають

Президент Володимир Зеленський підписав три податкові закони, від яких залежить отримання нових траншів допомоги від ЄС і МВФ. Один із них запроваджує автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах, ще два скасовують пільгу з ПДВ для закордонних посилок вартістю до €150. Нові правила оподаткування посилок мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Підписання трьох законів усуває одну з перешкод на шляху до подальшого фінансування України. ФОТО: t.me/V_Zelenskiy_official

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Закордонні посилки оподатковуватимуть ПДВ

Зміни передбачені законами № 16051−1 про внесення змін до Податкового кодексу та № 15460 щодо митного оформлення міжнародних відправлень. Верховна Рада ухвалила обидва документи в цілому 15 жовтня після кількох невдалих спроб.

Після набуття чинності новими правилами пільга з ПДВ для закордонних товарів вартістю до €150 не діятиме. Ставка податку становитиме 20%, але сплачувати його за передбаченою моделлю має маркетплейс або посередник, а не покупець безпосередньо.

Наприклад, товар вартістю 1000 грн коштуватиме 1200 грн із ПДВ, без урахування доставки. Виняток становитимуть некомерційні відправлення вартістю до €45, зокрема безоплатні подарунки від однієї людини іншій. На покупки в магазинах цей виняток не поширюватиметься.

За оцінкою, наведеною в джерелі, нововведення можуть приносити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти планують спрямовувати на потреби Збройних сил України.

Законодавчий пакет щодо посилок кілька разів не проходив голосування. 26 травня парламент відхилив поправки до законопроєкту № 12360, після чого уряд 30 липня подав новий документ. 1 вересня законопроєкт № 15460 не набрав голосів у першому читанні. Інший документ, № 16051−1, 16 вересня підтримали з третьої спроби: за нього проголосували 273 депутати.

Доходи на цифрових платформах охопить автоматичний обмін інформацією

Закон № 15111-д передбачає автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Верховна Рада підтримала його за основу 8 квітня, а 9 червня ухвалила в цілому. На підпис президенту документ передали 12 червня, а 22 жовтня він повернувся до парламенту з підписом.

Спочатку парламент не підтримав відповідну ініціативу. Згодом Кабінет Міністрів розділив податковий пакет на три законопроєкти: про цифрові платформи, міжнародні посилки та військовий збір.

Підписання закону про цифрові платформи затримувалося через питання щодо поправки про публічних діячів (PEP). 15 жовтня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що поправку підтримали, і це мало розблокувати підписання документа.

Від законів залежить подальше фінансування України

Усі три документи належать до структурних маяків програми МВФ для України обсягом $8,1 млрд. Спочатку їх планували ухвалити до кінця березня, але в липні фонд переніс термін на кінець липня 2026 року.

Виконання цих зобов’язань пов’язане з отриманням третього траншу МВФ обсягом близько $700 млн і другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на €3,7 млрд. Через невиконані зобов’язання державний бюджет, за наведеними в джерелі даними, недоотримав €29,5 млрд.

Раніше Україна отримала від МВФ $1,5 млрд 3 березня та близько $690 млн 23 липня. Окремо Євросоюз передбачив кредит Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026−2027 роки. Рада ЄС затвердила його 23 квітня.

У листопаді очікують місію МВФ для другого перегляду програми. Підписання трьох законів усуває одну з перешкод на шляху до подальшого фінансування, однак саме по собі не означає автоматичного перерахування коштів. Подальші виплати залежать від виконання умов програм міжнародної допомоги та їх перегляду