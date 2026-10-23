50% для бізнесу та 95% для ОПК і енергетики: Железняк розкрив деталі нових правил бронювання

Кабінет міністрів України сьогодні, 23 жовтня, планує ухвалити оновлене рішення щодо бронювання працівників. За словами народного депутата Ярослава Железняка, уряд врахує частину зауважень, які виникли після попередньої спроби змінити правила. Зокрема, квоти на бронювання для бізнесу залишаться на рівні 50%, а чинні статуси критично важливих підприємств збережуться.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиждень тому Железняк разом із 62 народними депутатами зареєстрував постанову про скасування урядового рішення щодо бронювання. Після критики з боку парламентарів і бізнесу та суспільного розголосу Кабмін відклав його ухвалення, заплановане на 16 жовтня, на тиждень для додаткових консультацій.

За словами депутата, оновлений документ передбачатиме кілька змін:

Квоти для бізнесу залишаться на рівні 50% — без зміни бази, від якої їх розраховують.

Визначать конкретні строки та процедури ухвалення рішень, а також запровадять механізм «мовчазної згоди».

Координаційний центр матиме лише дорадчу роль, тоді як остаточні рішення залишаться за центральними органами виконавчої влади.

Усі чинні статуси збережуться.

Окремі квоти передбачені для паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та оборонно-промислового комплексу (ОПК). Як зазначив Железняк, для обох секторів вони становитимуть 95%. Якщо підприємство проситиме дозволу на бронювання 100% працівників, таке рішення має пройти через Координаційний центр.

Читайте також: КМУ не скасує постанову щодо бронювання: Корецький назвав, кого нові правила не торкнуться

Водночас депутат і надалі вважає створення Координаційного центру помилковим рішенням. За його словами, йому повідомляють, що ця ініціатива є наполегливою позицією не уряду, а Ставки Верховного Головнокомандувача при Президентові України.

Железняк подякував колегам, представникам бізнесу та всім, хто долучився до публічного обговорення, зазначивши, що завдяки розголосу вдалося відстояти частину важливих положень. Але остаточні деталі оновленого рішення ще мають бути оприлюднені.

Як ми писали: Кабмін змінить правила бронювання до кінця тижня: який пункт уже прибрали з проєкту