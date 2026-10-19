Топ-5 новин за понеділок: $8,6 млрд у стейблкоїнах, ліміти на перекази і $250 млн на завод для відбудови України

На крипторинку не кожен зелений графік чи активний стакан свідчить про справжній попит. За ними можуть стояти штучні обсяги, фіктивні заявки або скоординований розгін ціни. Такі прийоми часом подають як цілком легальні стратегії заробітку, хоча їх застосування може загрожувати блокуванням акаунта, а іншим трейдерам — збитками через оманливі сигнали. Як відрізнити допустиму стратегію від маніпуляції чи обходу правил і не стати учасником схеми або її жертвою? Розберемо механіку кількох поширених практик.

Російський балістичний удар вивів з ладу дата-центр «Датагруп». Компанія заявила, що відновити його роботу неможливо, однак клієнтські сервіси продовжують працювати через резервні майданчики. Про це оператор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, які МВФ пов’язує з українськими резидентами, становив близько $8,6 млрд, або 4,1% ВВП України. Про це пише народня депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

З 14 листопада 2026 року набуває чинності наступний етап обмежень, передбачених оновленим Меморандумом банків.

Масштабна відбудова України після війни потребуватиме нових виробничих потужностей, однак підготувати їх за кілька місяців не вдасться. Цементу поки вистачає, а от скла в Україні не виробляють зовсім. Новий скляний завод коштуватиме щонайменше €250 млн, а на його запуск піде три-чотири роки. Чому такі виробництва потрібно готувати вже зараз, звідки брати гроші та які будматеріали доведеться імпортувати, пояснив керуючий партнер Altius Capital Олексій Ращупкін у подкасті «Що з економікою?».